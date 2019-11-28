年終掛牌新兵大集合

【文／馮欣仁】

有中國版亞馬遜之稱的阿里巴巴，日前於香港二次上市掛牌，獲得市場青睞，超額認購逾四一倍；激勵掛牌當日股價大漲逾六％，市值一舉超越騰訊，成為港股市值第一大。年底前，台股陸續有冠星-KY、和潤、嘉基、惠特、東捷資訊等企業上市櫃，搶搭今年最後一波IPO熱潮；這些企業背後除了有富爸爸撐腰之外，本身競爭力與獲利能力均傲視同業，未來將是台股的大黑馬。

儘管距離年底台股僅剩下約二○個交易日，但仍有不少公司趁著台股創二九年新高，市場多頭氛圍瀰漫之下，搶在最後一個月爭相上市櫃。首先，十二月初運動服飾短纖布料供應商冠星ＫＹ率先登場，因冠星的股本即便經過上市增資也僅逾三億元，具輕薄短小、籌碼集中優勢，加上今年將是連續第三年賺逾一個股本，已成為紡織股受矚目新星，可望躍升為紡織股股后。緊接著，十二月九日上市的和潤企業，挾著母公司和泰車強力奧援，將是今年下半年眾所矚目的個股。

嘉基有英特爾當靠山

和潤日前競拍時市場反應熱烈，超額認購比率達二．七六倍，吸引法人高度參與，更創下台股公開發行競拍史上最大量。連接器嘉澤旗下生產高速光通訊傳輸產品的嘉基也預計十二月十二日掛牌上市。接下來，還有全球最大ＬＥＤ點測及分選設備製造廠惠特、東元旗下東捷資訊等。上述即將掛牌之個股，將於後續篇幅作詳細介紹，期望能提供讀者選股布局之參考，甚至可以搶搭新股掛牌的蜜月行情。

分享 facebook

從事高頻光電傳輸高速連接器、高速電／光傳輸及Micro Lens（微鏡片）之光路設計、模擬及生產的嘉基，並為Intel認證之全球傳輸協定Thunderbolt合作設計夥伴；主要產品為搭載於筆電擴充基座（Docking Station）之Thunderbolt、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域之高速光纖通訊傳輸線。

目前全球前三大筆電品牌商均為嘉基的客戶，隨著Intel釋出Thunderbolt 3協定規格予USB-IF協會，將加速ＴＢＴ技術普及與市場推廣，相關搭載Thunderbolt之筆電及周邊裝置應用勢必隨之增加，並帶動高速傳輸線之需求。

此外，公司目前正積極與美系知名大廠開發應用於Data Center之光通訊產品傳輸線及Thunderbolt光纖傳輸線ＯＤＭ業務，隨著５Ｇ商轉使資料中心使用量增加，帶動光通訊產品需求上揚，預計今年底開始小量出貨，明年第一季正式交貨，由於光通訊產品過去基期低，明年將倍數成長，營收比重由趨近零，躍升至雙位數，增添明、後年營運成長動能。

除了傳輸應用外，嘉基更跨入光感測領域，鎖定手機感測器的封裝以及模組，預計最快明年下半年有成果顯現。另外，公司也看好車用電子產業發展，除了布局車用光纖傳輸線，正在與車廠研發認證外，也透過旗下轉投資，切入自動駕駛必備感測元件─光達（Lidar）領域。

分享 facebook

【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2067期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2067期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：低基期向北比價效應逐步發酵



◎特別企劃：年終掛牌新兵大集合



◎焦點議題：眼球商機 一起亮起來



【最新活動看板】