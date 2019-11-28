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謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22先探投資週刊

【文／謝金河】

台股到達一一六六八．二，慢慢朝著歷史天價的一二六八二逼進，很多人都在問台股漲了那麼多，還有多少上檔空間？上周富邦金控召開法說會，總經理韓蔚廷表示，富邦金前三季加碼台股四八二億元，加計海外部分已達加碼六八六億元，不排除將續加碼的可能。

談到台股基本面，他認為台灣經濟成長率優於預期並且上修，下半年經濟表現亮眼，本益比也不高，不是很昂貴的市場，又有基本面支撐，富邦仍維持加碼台股的立場，這與國泰金減碼台股五○○億不同，這也可以看出，台股距一二六八二的歷史高點大約一○○○點，台股維持緩步攻堅的步調可能是基本格局，這當中只要美股持續走高，這個燈塔效應仍然會持續下去，未來可以看這幾個變數。

歲末年初內資主導市場

明年此時大概是美國選舉投票日前後，也就是說美股進入選戰最後一年，這是美國的選舉年，川普總統為了尋求連任，一定會卯足全勁，打得不可開交的貿易戰，最近似有達成和解跡象，美國各大指數都在歷史高點奔馳，像是道瓊指數已來到二八一四六．○二，S&P 500來到三一四二．六九，Nasdaq八六五九．七三，費城半導體指數寫下一七五八．二六，都是歷史天價，歐洲股市的瑞士創歷史新高，荷蘭、法國也跟進，這一輪歐美股市欣欣向榮令人大開眼界。

謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片
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亞洲股市，今年台股與日股表現很亮眼，台股今年漲幅將近二○％，而日本日經指數今年從二○○一四漲到二三六○八，漲幅十七．九五％，這個漲幅超過上證指數，位居亞洲股市第二。過去二十年來，大家談論亞股表現，台股與日股漲幅都是敬陪末座，現在名列前茅，可以看出台日經過失落三十年調整，現在重新回到成長軌道。

台股去年外資賣超逾三○○○億元，今年上半年繼續賣超，但進入下半年開始加碼權值股，到十一月十八日為止，外資加碼台股八七．四億美元，次於中國的三五五億美元、印度的一二四億美元，領先南韓的十五．二億美元很多，外資進入第三季大力加碼台股，也促成台積電寫下三一五元高價，聯發科到四三四元，鴻海在外資大力加碼下，也拉升到九三元，台股也因為外資的加碼，今年第三季從一○一八○拉升到一一六六八，這一段漲勢相對凌厲，主要是外資的加碼。台股即將進入十二月聖誕節，外資將陸續休假，加碼力道可能減弱，到二○二○年重新開年前，台股可能會形成由內資主導的市場，這些外資大力拉升的個股可能形成高檔震盪格局，這個現象值得留意。

外資進出決定市場的脈動，最近在中國深滬股市表現最突顯，今年美中貿易戰，美國頻頻出招，中國疲於接招，中國深滬股市在第一季一度有十分亮眼表現，上海Ａ股從二五五五．八四拉升到三四四四．四四，但其後兩季在三○○○點上下震盪，上證指數回到二九○○點年線附近，但是外資可以隨意進出的Ｂ股表現疲弱。

二十六日上海Ｂ股下挫八．○三，跌幅達三．一六％，收盤指數是二四六．三八，如果從二○一五年最高點五三九．六八八來看，現在剩下不到一半；而且上海Ｂ股寫下二○一五年最低價位，這個情況跟深圳Ｂ股從一六一五．六六六跌到九○三．一七有異曲同工之妙，這顯示中國證監會撐住Ａ股，但Ｂ股市場在外資退場中節節走低，也許這是大家必須注意中國股市的訊號。

依據基本面調整股價

台股經過一輪大幅拉升後，個股進入調整，這次財報公布後，大概要明年三月才會見到年報，會有一段財報真空期，不過個股仍會按照基本面調整股價，一是技術面的修正，很多５Ｇ概念股因為短線股價大漲造成年線乖離太大，現在都進入調整，像散熱的超眾，股價漲到二九○元的時候，年線在一三八元，現在年線上升到一七八元，一度跌到一九三元，仍保持多頭架構，但漲勢趨緩。雙鴻、泰碩都是如此，ＰＡ概念股穩懋到了三四三．五元也進入盤整，大家可以注意上次Avago入股穩懋的成本二七七元，大約是未來穩懋的支撐區。宏捷科（8086）營收開始加快速度前進，已連續四個月營收創當年新高，第一季ＥＰＳ只有○．一四元，第二季○．八九元，股價在這個階段可能最甜美。

最近大家可以多留意這類在趨勢軌道上、業績翻轉的個股，台積電的子公司精材連續虧損三年，去年ＥＰＳ是負的四．九七元，大家看到台積電旗下也有一家慘賠的公司，可能會覺得很奇怪，今年蘋果新機擴大了臉部辨識商機，精材首季大賠三．二六億，第二季小虧三九一一萬元，第三季獲利三．五一億，ＥＰＳ一．二九元，最近股價大漲，十月自結獲利ＥＰＳ是○．三二元，有漸入佳境的味道，股價也跑得很快。

另一個是ＰＣＢ中ＡＢＦ的景碩，是台灣ＢＴ載板龍頭，也是第三大ＡＢＦ載板廠，因為新豐廠折舊攤提，前三季虧損二○．三億元，ＥＰＳ是負的四．五元，照理說，這樣虧損的企業股價恐怕為面額以下，但景碩仍站在五○元以上，可以看出景碩二○二○年似乎有大轉機。這種情況，才剛轉虧為盈的ＢＴ與ＡＢＦ載板各占一半的南電也有異曲同工之妙，南電第三季本業獲利二億元，正式轉盈，未來也將漸入佳境。景碩的本業虧損則是從前一季的九．四五億縮小到一．九九億，台灣三大ＡＢＦ載板廠由欣興領先，前三個季度本業獲利從二．二二億、七．○四億，到十四．四億元，業績成長力道明顯，外資最近把欣興的目標價都上看到六○元，這是三檔ＡＢＦ概念股，可能是明年的潛力股。

須非常重視營業利益

挖掘未來的潛力股，一定要非常重視「營業利益」的表現，例如，精材前三季的營業利益從去年前三季虧損十四．四三億變成小賺一七七二萬，這是一個轉機的開始。最近減資五％恢復交易的佳邦，去年前三季營業利益是負的一八六．四萬元，今年前三季是一．四九億元，前三季本業從虧損變小賺三六○○萬，第三季是一．二二億元，佳邦降低被動元件比重，主力產品變成電子保護元件及天線，加上與華新科的整合效益逐漸顯現，長線投資價值浮現。最近瀚宇博德入股二四％的嘉聯益，也開始出現轉機，嘉聯益的軟板業務一度陷入困境，首季本業只小賺五四○○萬，第二季賺一．○一億，第三季三．六一億，轉機力道慢慢彰顯，這都是長線可以留意的個股。

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