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2019終章選股

2019-11-28 12:03先探投資週刊

【文／黃俊超】

美中貿易戰第一階段協議或將達成，市場消息面與氛圍有利多方，台股維持高檔震盪，盤面上除了持續關注強勢股之外，也可伺機布局趨勢性產業與低基期績優股，惟個股須留意籌碼變動與流向。

四大指數輪流向上突破創高，美國股市氣勢如虹，短線上漲架構在美中貿易戰將有機會達成協議，雖然連第一階段協議，究竟何時簽署，是否真的會簽署、在哪裡簽署，都還是個未知數，不過已開始有傳聞第二、甚至第三階段談判，而對於股市來說，消息面縱然仍帶有疑慮，不過至少是正向的激勵效果。

低利率環境有利股市

美國總統川普表示，美、中兩國已經相當接近達成第一階段協議，並形容雙方談判正「處於最後陣痛」的階段，香港區議會選舉結果出爐，主張民主的泛民主派大勝立場親北京的建制派，川普選擇與民主示威者站在一起，希望看到香港進展順利，而香港人權與民主法案若總統未動用否決權，則將自動生效。

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聯準會主席在近日演說中表示，貨幣政策現正處於有利位置，可支持強健的勞動市場，使通膨堅定的重回二％的相稱目標，並認為美國經濟這杯水，遠不止是半滿。「憑藉著當前適宜政策，可以進一步再注入水，在現有的基礎上再接再厲，讓更廣大的美國民眾受益」。美國史上最長經濟擴張期繼續邁入第十一年。

然而，實際能夠推升股市上漲的力量，則是今年以來，全球已有超過四○個國家或地區進行降息，甚至已開始實施ＱＥ或是類ＱＥ政策，寬鬆政策以及低利率，不僅適合熱錢活躍的環境，也是目前股市仍維持長多格局的最重要因素，包含歐洲德國、法國，亞洲的日本、印度與台灣，都至少位處今年相對高點。

台股加權指數在十一月初見高 一一六六八點過後，至今仍持穩在月線之上的高檔震盪，外資買盤在波段買超二八○○億元過後暫時停滯，雖不如前兩個月積極但也未見連續賣超，成交量除ＭＳＣＩ調整當天爆大量外，出現逐步萎縮跡象，而接下來是年底假期，外資將陸續休假，也將會是影響量能變化的因素。

加權指數近月維持區間震盪，雖進入整理然依舊是相對強勢格局，自九月以來收盤未見跌破月線，中長期均線向上發散，在月線尚未正式跌破之前，操作仍可偏多而行。盤面上資金集中於科技類股，主軸在半導體、ＩＣ設計、５Ｇ相關等族群，非電子股方面則以資產內需、水泥與金融類股，相對具有表現機會。

良性向上比價

龍頭台積電依舊是影響指數最重要的關鍵，在市值突破八兆元、創下天價三一五元後，因ＭＳＣＩ調整而爆出十萬餘張的大量，未來若能守穩在大量區之上，則仍是大有可為。台積電的強勢爆發，為旗下子公司、相關設備供應商與上下游業者，營運帶來極為正向的利多，股價上也會有比價效應出現。

八吋晶圓代工龍頭世界董事長方略表示，半導體產業與全球ＧＤＰ連動性高，明年不確定還是存在，不過八吋晶圓代工部分產品線利用率仍吃緊。受惠中國去美化政策落實，加上併購格芯的新加坡八吋晶圓廠即將交割，估計每年將可增加逾四○萬片八吋晶圓產能，股價帶量長紅突破七○元整數關卡。

台積電持股精材逾四成股權，過去三年至今年第三季為止，精材都處於虧損狀態，然今年第三季財報繳出亮眼成績單，單季稅後淨利三．五一億元、ＥＰＳ一．二九元，使得前三季虧損大幅縮小至一四二四萬元，然十月自結稅後淨利八六○○萬元、單月每股盈餘○．三二元，等同已是順利轉虧為盈。

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