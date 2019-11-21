親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

日職／和張奕不和？陽岱鋼：他有我的連絡方式

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

軟板廠同泰 營運拐點到了

2019-11-21 13:20先探投資週刊

【文／李純君】

十一月起本業有望獲利，揚州廠營運穩健、東二廠與載板廠虧損持續縮小，明年有望季季賺錢，全年ＥＰＳ二～三元。

老字號軟板廠同泰轉機將再度浮現！受惠於旗下揚州廠營運績效重新顯現，加上大客戶三星的力挺，同時順利躋身大陸國家標案供應商，不只二○一九年十一月起本業單月獲利，也將在第四季再度繳出單季本業獲利成績單，其後也將重回昔日的穩健獲利軌道，法人圈更預期，明年每股淨利有望達到二～三元。

同泰為本土主要的純軟板廠，大家較熟悉的部分，主要是因為同泰是三星手機無線充電軟板的供應商，並產出ＬＥＤ用載板，但近年來，受到華映等台灣面板業者營運不佳、大陸客戶採購上的國產化，以及同泰旗下原先最賺錢的揚州廠營運績效不如預期、載板產線未達規模效應等衝擊，近年來績效不彰，持續虧損。

分享

兩大虧損源對症下藥

眼見經營績效不佳，同泰的經營團隊遂啟用一連串的改革策略，努力重新推回成長軌道；首先在體質上，大刀闊斧改革，找回昔日揚州廠的主要團隊在今年五月回鍋，重掌揚州廠兵符，致力於強化內控、調整產品組合，降低原物料成本，將單月損平點自一．四億台幣，降為八五○○萬台幣，並順利自今年七月起開始獲利，也成為同泰旗下目前最賺錢的廠區，預期今年該廠區至少可以獲利。

而同泰揚州廠自動化產線比例為四到五成，主要生產單面與雙面軟板，月產能四萬三千米，除了供貨三星前二代的智慧手機，S9和S10的手機內建無線充電用軟板外，三星下一代的S11用手機無線充電軟板訂單也到位，今年底前量產出貨。另外在手機用面板部分，同泰也早躋身Oppo與Vivo等陸系大品牌廠商的供應鏈中，具備車電題材，供應車載面板用軟板。此外，後續該廠區營運上的亮點，美系手機Google Pixel 4無線充電用的軟板，同泰是獨家供應商。

換言之，同泰旗下揚州廠經營績效顯現，加上大單持續加持，公司透露，目前早已滿載，後續營運績效相當樂觀，且該廠區更是同泰整個公司目前最賺錢的廠區。

再者，就是來討論同泰目前旗下的兩大虧損源，東二廠區與ＬＥＤ載板廠區；前者，原先主要供應大陸華映軟板，但台灣華映倒閉後，該廠區單月便損失至少約四千萬台幣的營業額。至於ＬＥＤ載板業務方面，目前主要訂單源自國內ＬＥＤ封裝龍頭與影像感測器封裝大廠勝麗，惟現階段未達規模經濟，效益難以顯現，因此如何將兩虧損廠區帶入獲利，這一年多來相當考驗同泰經營團隊的智慧。

歷經近一年的努力，首先在接單部分，同泰順利成為中國大陸電網標案中的ＲＦＩＤ用軟板的獨家供應商，以業界評估三年約近億個模組的需求，此訂單可望再度拉高揚州等軟板廠區的稼動率。第二，在輕薄短小趨勢下，軟硬結合板市場大開，惟現有軟硬結合板供應商產能均有限，同泰順利搶下某大廠代工訂單，提供軟板給對方壓合製成軟硬結合板。在此兩大訂單開始自今年第四季起逐步到位後，整體軟板產線利用率將逐步上揚，補上因華映倒閉致使的營業損失。

分享

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2066期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2066期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：蘋果新機紅不讓 乘勝追擊

◎特別企劃：IC設計與PCB人氣不退燒

◎中港直擊：匯豐控股恐未全然反映利空

【最新活動看板】

◎訂《先探》52期送《送 丹露韓式密封不鏽鋼保鮮盒4入組》

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。

相關新聞

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

5顆星評價私房股

2019-11-21 12:36

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:26

ＴＷＳ題材 多頭列車鳴笛

2019-11-14 12:24

年底行情重點分析

2019-11-14 12:24

江文勝：美、中啟動 「愛台」競賽

2019-11-14 12:23

財報下一張王牌

2019-11-14 12:22

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

2020迎接5G+WIFI 6

2019-11-07 11:50

中小型電子股活力旺常見奇兵

2019-11-07 11:50

航太概念股 春燕捎來喜訊

2019-11-07 11:50

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

生醫產業發展趨勢圍繞老齡化

2019-10-31 13:09

衝破零負利率危機

2019-10-31 13:08

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

蘋果帶頭向錢衝

2019-10-31 12:20

MiniLED量產起飛 拐點將至

2019-10-24 12:19

台股新萬一時代

2019-10-24 12:18

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

內資抬頭價值股出列

2019-10-24 12:16

產業龍頭股效應 外溢明顯

2019-10-24 12:14

伺服器概念股 先看這三檔

2019-10-17 12:03

中國安防巨頭啟動AI轉型

2019-10-17 12:02

東區門戶計畫人氣狂飆

2019-10-17 12:01

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

財報行情3大贏家

2019-10-17 11:59

奧運財鳴槍起跑 倒數

2019-10-08 13:11

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

10月主流股

2019-10-08 13:09

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

押寶老大就對了

2019-10-08 13:07

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

台股Q4季後賽

2019-10-03 13:32

美、中、歐股過關斬將

2019-10-03 13:32

血拼趣！電商旺季又來啦

2019-10-03 13:32

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32
看更多

熱門文章

「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵

2019-11-19 10:01

2個摩羯男的戰爭…吳怡農PK蔣萬安 都先關小房間畫重點

2019-11-15 08:48

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

陽明山高規質感溫泉飯店 台北後花園的溫泉秘境

2019-11-14 15:47

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28

三星啟動兆元大投資 企圖彎道超車台積電

2019-11-14 12:53

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:14

不要侮辱我的美！美國女高音diss德國樂評

2019-11-19 11:38

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35

韓營非典型選戰 選情隨韓國瑜金句起伏

2019-11-14 12:52

韓國瑜買內湖工業宅疑雲掀討論 小資民眾進場撿8折價合適嗎？

2019-11-18 09:39

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 12:52

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

印度主廚 蔬食生活家

2019-11-15 11:16

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47

1通電話叩回48億投資！「歐吉桑部長」助攻 讓台灣在貿易戰中撿到槍

2019-11-20 11:15

短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

2019-11-15 10:35

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:15

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」在宜蘭 悠閒享受療癒養生的好時光

2019-11-14 15:46

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

這家飯店鄰近全台最大紅樹林保護區 為旅人打造美好旅遊經驗

2019-11-14 16:44

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:26

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top