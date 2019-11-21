親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代

日職／和張奕不和？陽岱鋼：他有我的連絡方式

不信199吃到飽菜色那麼好 他親臨大驚：到底賺什麼？

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19先探投資週刊

【文／吳禹潼】

高階製程的發展帶動台積電積極擴廠，相關設備供應商有望雨露均霑，漢唐、世禾、信紘科就反應在股價上。

台積電興建竹南先進封測廠建廠計畫一案，在歷經了約十五個月的環境評估審查之後，終於在十一日的環評大會中「原則通過」，待台積電董事會確認通過，明年二月十日前送定稿本，最快明年上半年就可以正式啟動建廠工程的相關程序。同一時間，台積電也公告了已核准約二○○○億台幣左右的資本支出，包括了六六四億元的先進製程產能機器設備、四二七億元的後段及特殊製程產能機器設備、七四八億元的廠房及廠務設施等等，可以看出台積電擴增產能的動作積極，已經刻不容緩。

因此，就算國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）日前公布的二○一九年年中整體設備預測報告中預估，今年全球原始設備供應商（ＯＥＭ）的半導體製造設備銷售金額只剩下五二七億美元，減少的幅度高達將近二成。但是，由於台積電目前正處於全力衝刺七奈米以及五奈米產能建置的階段，因此，不但成功地帶動高階製程的需求，也推升相關設備供應商的供給出貨。

分享

半導體設備景氣轉佳

若是從國際半導體設備廠商應用材料和艾司摩爾近期的表現來看，頗有谷底回溫、一掃陰霾的味道，不僅上季財報繳出十分亮眼的成績單，對於明年的景氣展望更是比先前樂觀許多。而回過頭來看國內的設備廠商，包括：漢唐、帆宣、家登、迅得、日揚、翔名、朋億、漢科、世禾、信紘科都是受惠對象。

首先來看受惠台積電積極擴產，今年來台灣業績倍增，營運成長動能十分強勁的無塵室大廠漢唐，目前在手訂單金額高達五八七．七一億元，比去年同期大幅增加了一二七％，攤開財報資料來看，截至九月底為止，旗下承包的各項營造工程中仍有二八二項工程尚未完工，包括了台積電晶圓十八廠、晶圓十五廠工程等等。從獲利能力來看，漢唐前三季已賺進超過一個股本，稅後淨利達二十．三二億元，年成長了四四．二七％，ＥＰＳ也寫下十．六七元成績，在後續動能續強的情況下，法人看好漢唐今年全年獲利應能刷新歷史新高紀錄。

分享

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2066期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2066期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：蘋果新機紅不讓 乘勝追擊

◎特別企劃：IC設計與PCB人氣不退燒

◎中港直擊：匯豐控股恐未全然反映利空

【最新活動看板】

◎巨象起飛-財經大師 謝金河2020/03/15-03/22帶您淘金泰國！

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。

相關新聞

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

軟板廠同泰 營運拐點到了

2019-11-21 13:20

5顆星評價私房股

2019-11-21 12:36

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:26

ＴＷＳ題材 多頭列車鳴笛

2019-11-14 12:24

年底行情重點分析

2019-11-14 12:24

江文勝：美、中啟動 「愛台」競賽

2019-11-14 12:23

財報下一張王牌

2019-11-14 12:22

大船入港 台股超有感上漲

2019-11-07 11:50

2020迎接5G+WIFI 6

2019-11-07 11:50

中小型電子股活力旺常見奇兵

2019-11-07 11:50

航太概念股 春燕捎來喜訊

2019-11-07 11:50

謝金河：注意台股 本益拉高效應

2019-11-07 11:49

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

生醫產業發展趨勢圍繞老齡化

2019-10-31 13:09

衝破零負利率危機

2019-10-31 13:08

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

蘋果帶頭向錢衝

2019-10-31 12:20

MiniLED量產起飛 拐點將至

2019-10-24 12:19

台股新萬一時代

2019-10-24 12:18

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:17

內資抬頭價值股出列

2019-10-24 12:16

產業龍頭股效應 外溢明顯

2019-10-24 12:14

伺服器概念股 先看這三檔

2019-10-17 12:03

中國安防巨頭啟動AI轉型

2019-10-17 12:02

東區門戶計畫人氣狂飆

2019-10-17 12:01

謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00

財報行情3大贏家

2019-10-17 11:59

奧運財鳴槍起跑 倒數

2019-10-08 13:11

特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10

10月主流股

2019-10-08 13:09

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:08

押寶老大就對了

2019-10-08 13:07

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

台股Q4季後賽

2019-10-03 13:32

美、中、歐股過關斬將

2019-10-03 13:32

血拼趣！電商旺季又來啦

2019-10-03 13:32

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32
看更多

熱門文章

「看著香港人還在奮鬥，我卻離開了…」 一名香港中文大學返臺生的告白

2019-11-15 13:02

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

別再說「我在台大的時候」張忠謀：比大學教育更重要的是這個

2019-11-14 07:56

捷安特女董座專訪：曾經 覺得騎電動自行車很弱

2019-11-15 09:21

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

150萬可租停車位41年該買嗎？買車位是票房毒藥或加值投資 專家曝關鍵

2019-11-19 10:01

2個摩羯男的戰爭…吳怡農PK蔣萬安 都先關小房間畫重點

2019-11-15 08:48

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

陽明山高規質感溫泉飯店 台北後花園的溫泉秘境

2019-11-14 15:47

台灣製造、美國愛用？ 鴻海首次透露 面板可望打進美國軍用及航空市場

2019-11-14 11:18

進出口都衰退！市值6千億企業大打碎鏈對策

2019-11-15 09:28

三星啟動兆元大投資 企圖彎道超車台積電

2019-11-14 12:53

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:14

不要侮辱我的美！美國女高音diss德國樂評

2019-11-19 11:38

富爸爸帶小金雞搶市 台積電集團強棒輩出

2019-11-15 10:35

韓營非典型選戰 選情隨韓國瑜金句起伏

2019-11-14 12:52

韓國瑜買內湖工業宅疑雲掀討論 小資民眾進場撿8折價合適嗎？

2019-11-18 09:39

年輕人不知支票不愛現金！辜仲立很有感

2019-11-14 12:52

「這2個原因｣讓勞退新制續效創新高 自提率卻只有8%

2019-11-13 13:13

印度主廚 蔬食生活家

2019-11-15 11:16

台灣GDP上修 績優股出列

2019-11-14 14:35

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

類比晶片需求強烈 8吋晶圓代工風雲再起

2019-11-13 08:56

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47

1通電話叩回48億投資！「歐吉桑部長」助攻 讓台灣在貿易戰中撿到槍

2019-11-20 11:15

短中長操作策略 外資擁抱鴻海 這次會愛多久

2019-11-15 10:35

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:15

商辦春燕來了！戴爾、蘋果、臉書、亞馬遜搶進駐 租金行情創18年新高

2019-11-13 13:16

北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」在宜蘭 悠閒享受療癒養生的好時光

2019-11-14 15:46

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

2019-11-07 11:45

這家飯店鄰近全台最大紅樹林保護區 為旅人打造美好旅遊經驗

2019-11-14 16:44

長期吃海鹽、岩鹽 代謝出問題

2019-11-11 09:14

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:26

空房多為何真有需求者仍買不起？ 建設公司老董：2原因導致

2019-11-11 09:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top