高階製程設備商業績火燙

【文／吳禹潼】

高階製程的發展帶動台積電積極擴廠，相關設備供應商有望雨露均霑，漢唐、世禾、信紘科就反應在股價上。

台積電興建竹南先進封測廠建廠計畫一案，在歷經了約十五個月的環境評估審查之後，終於在十一日的環評大會中「原則通過」，待台積電董事會確認通過，明年二月十日前送定稿本，最快明年上半年就可以正式啟動建廠工程的相關程序。同一時間，台積電也公告了已核准約二○○○億台幣左右的資本支出，包括了六六四億元的先進製程產能機器設備、四二七億元的後段及特殊製程產能機器設備、七四八億元的廠房及廠務設施等等，可以看出台積電擴增產能的動作積極，已經刻不容緩。

因此，就算國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）日前公布的二○一九年年中整體設備預測報告中預估，今年全球原始設備供應商（ＯＥＭ）的半導體製造設備銷售金額只剩下五二七億美元，減少的幅度高達將近二成。但是，由於台積電目前正處於全力衝刺七奈米以及五奈米產能建置的階段，因此，不但成功地帶動高階製程的需求，也推升相關設備供應商的供給出貨。

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半導體設備景氣轉佳

若是從國際半導體設備廠商應用材料和艾司摩爾近期的表現來看，頗有谷底回溫、一掃陰霾的味道，不僅上季財報繳出十分亮眼的成績單，對於明年的景氣展望更是比先前樂觀許多。而回過頭來看國內的設備廠商，包括：漢唐、帆宣、家登、迅得、日揚、翔名、朋億、漢科、世禾、信紘科都是受惠對象。

首先來看受惠台積電積極擴產，今年來台灣業績倍增，營運成長動能十分強勁的無塵室大廠漢唐，目前在手訂單金額高達五八七．七一億元，比去年同期大幅增加了一二七％，攤開財報資料來看，截至九月底為止，旗下承包的各項營造工程中仍有二八二項工程尚未完工，包括了台積電晶圓十八廠、晶圓十五廠工程等等。從獲利能力來看，漢唐前三季已賺進超過一個股本，稅後淨利達二十．三二億元，年成長了四四．二七％，ＥＰＳ也寫下十．六七元成績，在後續動能續強的情況下，法人看好漢唐今年全年獲利應能刷新歷史新高紀錄。

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