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謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21先探投資週刊

【文／謝金河】

在電視上看到國民黨立委曾銘宗嚴詞詢問經濟部次長的畫面，最後得到的結論是台商回台投資金額是「零」，如果從政治攻防的角度來看，曾銘宗委員唱作俱佳，但當過金管會主委的他，故意扭曲真相，顛倒是非黑白，卻令人不敢苟同。

謝金河。本報資料照片
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內資活躍　台商功不可沒

台商到底有沒有回流？最簡單的一個指標可以從匯率來看，假如一個國家熱錢大量出走，幣值貶多升少，但如果進來錢多，貨幣會升值，今年八月台幣在三一．七二，如今在三○．四八八，最高一度達三○．三二，台幣最近升值猛烈，也造成上市櫃公司匯損超過一○○億元以上，而且也因為資金匯入太猛，央行要求匯入資金必須「分批結匯」，避免造成匯率過度波動，資金回流與流出像水一般，會讓經濟體感受到不同的溫度。

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台灣過去卅年經濟困窘，主因是從台灣流出去的資金太多，投資台灣太少，這麼多年來，台股多半靠外資撐場面，今年十月外資淨流入四二．八億美元，外資大買台積電、鴻海、聯發科，促使台股指數漲不停，到十月底為止，外資淨買超台股匯入二○六八．一億美元，仍是撐起台股最大一隻手，但是除了外資外，今年內資活躍，台股加權指數創下一一六六八的二十九年新高，如果台商沒有回流，台股不可能會有如此表現。

台商資金回流會表現在很多層面，曾銘宗委員質問經濟部官員指的是境外資金管理條例的專案，這是經過立法院三讀通過的法案，境外資金回台第一年課稅八％，第二年課十％，如果投入實業，稅率減半。由於台灣最高名目稅率高達四○％，相對低稅的香港只有十七％、新加坡二○％，台灣沒有太大吸引力，這個境外資金回流條例的專戶，台商回流並不彰顯，但是投資可用自有資金，也可融資，況且台商投資貸款也有優惠，這是台商回流眼前的態勢。

更何況，企業從承諾投資、資金逐步到位，到建廠生產，都有一定的時間落差，就像九○年代台商到中國大陸設廠，在簽投資協議時都會先預約一個投資的金額，這是承諾投資的額度，其後隨著建廠支出，才會出現資金到位的實際投資金額。台商回台才剛剛開始，這個時候就要看到巨大投資金額，這是不切實際的，重要的是台商回流是不是成為真的趨勢？

在股市淘金的人都知道，人的一生會出現很多轉折，抓住大機會的人才能成為贏家，我們這一代是最幸運的一代，因為歷史戰亂，我們都沒有參加，但是大時代的巨大波動，我們都是見證人，例如，一九七八年鄧小平改革開放，這是中國經濟乍現曙光的前兆，但這個時候投資中國還太早，最好切入點是一九八九年六四天安事件發生之後，中國從經濟低基期走向高基期，這是一波卅年大浪，也可能是我們這一生最大的一個浪，最經典贏家代表是鴻海郭董，當年他抓住中國廉價勞力的空前機會，讓鴻海大起，從一家小小規模具工廠變成代工產業大巨人，而旺旺與康師傅抓住中國崛起大機會，在食的市場闖出一片天，這是抓住中國大起機遇的大贏家。

同樣地，在一九八○年代，台灣與日本大起的時代，精明的人看到一九八五年廣場協議，日圓加快速度升值，就知道日本面臨巨大挑戰，能夠在股市、房市大漲中從容離開的人是大贏家，台灣的房市、股市在一九八九年也是一個大轉折。一九八九年前後，台股直奔一二六八二，當年三商銀都漲到一一一○元以上，國泰人壽漲到一九七五元，台火漲到一四二○元，這一看就知是膨脹的倍數有多可怕，台灣的三商銀市值逼近匯豐。

日本逐漸再起的底蘊

那個時候榮安邱直覺不妙，他賣掉手上金融股，換成香港匯豐銀行，一九八九年前後，台股漲到一二六八二，香港恆生指數大約在二八五○點上下，但是後面這個卅年，台股陷入調整，到今天為止，一二六八二都沒有見到，但香港已從不到三千點漲到三萬點以上，這正是時代大轉機。

經過三十年，現在又來到歷史的大轉折，這一次我再度參訪日本，可以慢慢感受到日本經過失落三十年的洗禮，逐漸再起的底蘊，從大的層面來看，日本過去非常保守、封閉、排外，但眼見日本人口快速下滑，開始對外國人取得日本國籍鬆綁，對擁有高學歷研發人才伸出雙臂歡迎，今年取得日本國籍的外國人增加逾六五萬人，像樂天集團的三木谷浩史鼓吹日本仿效美國移民機制，打造一個平台，讓全世界各色人種來日本打拚，這是一個大突破。另一個是日本正在考慮開放賭業，考慮在大阪、北海道、東京等擇一開放賭業，這些在過去都是不可思議的事，現在逐漸在日本發生。

大家也慢慢見到過去亞洲股市漲幅都殿後的日本與台灣，現在又跑到前段班，今年到十一月十八日為止，亞洲股市漲幅第一是台股十九．二％，日本股市十七％，第三是上證十六．六％，過去幾年漲勢凌厲的東協市場都出現調整，其中馬來西亞及印尼股市今年都下跌。

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