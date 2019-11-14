沙美上市日 股市回檔時？

【文／魏聖峰】

沙美石油獲利能力高於蘋果，更比艾克森美孚石油、荷蘭皇家殼牌石油、雪弗龍獲利加總還高出三成，上市吸引認購，將排擠市場資金。

經過多次的延宕，沙國最大國營石油公司沙美石油（Saudi Aramco）終於在十一月三日啟動首次公開發行股票（ＩＰＯ）程序，並將在沙國證券交易所掛牌上市。金融市場普遍的共識是，一旦沙美石油上市後，資本市值上看兩兆美元，將會直接超越蘋果成為全球最大資本市值企業。沙美石油ＩＰＯ對當前的金融市場有可能形成排擠作用，有可能在ＩＰＯ的蜜月期就出現股價高點。預料對國際油價和全球金融市場必然造成影響。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

沙美石油的ＩＰＯ計畫是由沙國現任王儲賓沙爾曼主導，他現年三十四歲，表面上雖是王儲，卻是實際的掌門人。二○一七年賓沙爾曼發動一場政變剷除異己，如果沒有意外，賓沙爾曼將是未來國王。他掌權後為了討好民眾啟動經濟改革，改善年輕人失業率高達四成的問題。經濟改革需要資金，所以他把籌措資金來源的眼光放在釋出國營企業沙美石油上。

挹注沙國財政收入

沙國的鄰國葉門在二○一五年發生內戰，葉門政府軍屬於什葉派，背後是由沙國死敵伊朗支持。為了抵抗伊朗的進逼，沙國在葉門內戰中派兵干預並支持葉門叛軍。過去四年，葉門內戰讓沙國軍費高漲。即使沙國是全球第二大產油國，軍費支出和經濟改革需要的資金都造成財政赤字大增。一七年沙國政府財政赤字擴大到二一七億美元，到一八年前三季政府財政赤字才縮小到一三○億美元。

分享 facebook

國際油價從一四年第四季下跌，對沙國的原油收益影響很大。以西德州原油為例，在二○一一～一四年第三季期間，油價大部分維持在每桶八八～一一○美元間震盪，是沙國最近十年來原油收益最好的時光。美國頁岩油從一四年起大量開出並對外出口，是造成國際油價從原本每桶八五美元以上的價位跌到目前五○～六○美元間。油價最慘時還曾經跌破每桶四○美元，也是造成沙國原油收益大減、政府財政出現赤字的主因。若沙美石油能順利ＩＰＯ將可以有效改善沙國政府的財政赤字壓力。

沙美石油董事長阿爾魯馬亞（Yasir al-Rumayyan）和執行長納瑟（Amin Nasser）都出席十一月初的ＩＰＯ說明會。預訂十一月十七日接受市場認購；根據沙美石油ＩＰＯ的文件顯示，計畫撥出低於○．五％的股份出售給散戶投資人，還會釋股給法人，該股將在十二月五日做出ＩＰＯ定價。雖然沙美石油還沒對外說明會釋股多少比重給法人，根據路透社引述消息人士指出，應該會釋出一～二％的股權，希望能籌措到二○○～四○○億美元的資金。根據推算，若釋股一％可在市場募集約一五○億美元，將會是歷年來規模第十一大的ＩＰＯ，若能釋股到二％則將會是全球最大規模ＩＰＯ案，屆時釋股後市值會達到一．五兆～二兆美元，超越蘋果公司成為全球資本市值最大的企業。

從沙美石油的基本面來看，每天可以產出原油一○九六萬桶，超越俄羅斯國營石油公司和其他中東國家的石油公司，是全球最大的煉油廠。今年前九個月的淨利是六八○億美元，去年淨利約一一一○億美元，比艾克森美孚石油、荷蘭皇家殼牌石油、英國石油、雪弗龍等國際石油公司淨利的總額還多出三分之一。若和蘋果的獲利能力相比，蘋果今年前三季淨利為三五三億美元，一八年賺五九四．三億億美元；比較起來，光是今年前三季沙美石油的獲利幾乎是蘋果的一倍，去年則是蘋果獲利的一．八倍。

分享 facebook

【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2065期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2065期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：低基期績優股底氣十足



◎特別企劃：強勢股好威 休息再上



◎中港直擊：中國中車前進美國踢鐵板



【最新活動看板】