ＴＷＳ題材 多頭列車鳴笛

【文／吳禹潼】

AirPods Pro的發表再度帶動無線藍牙耳機的風潮，相關台廠康控、華通業績表現如日中天。

消費性電子產品的熱賣，往往會帶動電子業相關廠商的出貨量大幅成長，因此，熱門產品的供應鏈理所當然地就會成為投資人目光追逐的焦點。而說到今年以來最夯的消費性電子產品，那當然非ＴＷＳ真無線藍牙耳機莫屬了。

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隨著藍牙五．○的問世，傳統ＴＷＳ藍牙耳機會遇到的傳輸與耗電問題成功得到解決，加上蘋果推出各代AirPods後激發起市場快速成長。根據拓墣產業研究院日前發布的最新報告指出，今年ＴＷＳ真無線藍牙耳機全年的出貨量可望高達七八○○萬套，比去年大幅成長超過五成，明年在各大品牌一個接著一個推出新產品的帶動之下，出貨量將上看一．一億套，說是這兩年以來成長最快的消費性電子產品，一點也不為過。

AirPods穩坐市場龍頭

而說到ＴＷＳ真無線藍牙耳機，當然不能忘記拿下超過五成市占率，穩坐市場龍頭寶座的蘋果AirPods。蘋果自從推出iPhone 7，將三．五毫米的耳機孔從設計中移除，改以Lightening接口取代原先耳機插孔後，後續再推出的新款手機機種也都一一依循著此設計，導致用戶面臨到只有一個接口，無法一邊聽音樂一邊充電的困境，此時，AirPods就跟著應運而生。而AirPods的誕生也成功地催化了市場對於ＴＷＳ藍牙耳機的喜好，而隨後Sony、三星、羅技、華為、小米等各大非蘋陣營廠商也都陸續推出新款產品，各個都磨刀霍霍，準備分食ＴＷＳ藍牙耳機的市場大餅。

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蘋果十月底推出主打主動式降噪、防水高階功能的AirPods Pro。從價格上來看，一對要價七九九○元的AirPods Pro，比最基本款的Airpods貴了將近三○○○元，但，根據外媒報導，目前全球面臨大缺貨，官網也已經不能預訂。而台灣的蘋果官網也只能看見「推出日期，敬請期待」的字樣，真正實際開賣的日期尚未公布，就已經造成消費者轟動，從如此火熱的市場狀況來看，藍牙耳機概念股確實有資格被視為今年以來資本市場的寵兒，即使前陣子股價表現並未特別出色，不過，隨著蘋果AirPods Pro新品即將上市，勢必又將再掀起一陣旋風。

康控訂單能見度高

首先來看供應AirPods的ＰＣＢ供應商燿華、華通、欣興、臻鼎ＫＹ等，近期表現可以說是非常強勢。其中，華通公布第三季財報以及十月營收，受惠手機客戶銷售量優於預期，帶動拉貨動能增溫，再加上無線藍牙耳機推升軟硬結合板的出貨保持暢旺，帶動華通十月營收成功延續九月的強勁氣勢，以六二．二五億元，年增近二成的優異成績，續創歷史新高。

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