年底行情重點分析

【文／黃俊超】

美中貿易戰趨緩，各國央行持續寬鬆政策，低利率將資金推向股市，台股多頭尚未改變，不過高檔震盪在所難免，績優股仍是投資的優先選項。

受惠外資買盤連續性加持，加權指數衝上二十九年新高，縱然近期出現高檔震盪，不過整體而言，驚驚漲的格局雖然有些許減緩，多頭格局仍是尚未遭到明顯破壞，指數持穩在月線之上，指標股台積電守住三○○元大關，其餘電子權值股與金融股相對穩健，不過由於位處相對高檔，操作須謹慎以對。

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貿易戰似有趨緩跡象，或將簽署第一階段貿易協定，中方表示將根據協定內容同步等比取消加徵關稅，不過美國總統川普卻說，中國的供應鏈已經破裂，像是一顆破掉的雞蛋，並且強調，媒體報導美國準備取消對中國加徵關稅的金額，是不正確的消息。貿易戰打打停停、時好時壞，仍是股市的不確定因素之一。

外資連續買超二二個交易日

其實，協議簽署與否，沒簽字之前雙方放話，市場早已就習以為常，雖然依舊跟著波動，不過推升股市的最主要因素是熱錢，更何況，在真正簽署之後，是否會按照合約執行，或出現毀約、重新談判與其他可能的狀況，沒有人能夠說得準。投資回到原點來看，除了大環境因素，最重要的還是未來營運展望。

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外資於加權市場九月起轉為買超，近二個半月僅六個交易日出現賣超，且至十一月十二日連續買超二二個交易日，九月買超八九七．六億元、十月買超一二四七．八億元，十一月至十三日為止也買超逾五○○億元，雖然買超中斷，不過近兩個半月外資買超超過二六○○億元，指數最高上漲一四八八點、十四．六二％。

加權指數今年最大漲幅達十九．九五％，表現相當強勢，除了外資買超與台商回流兩大動能外，根據聯合國研究顯示，美中貿易戰最大受惠者就是台灣，上半年對美國出口增加了四二億美元，經濟部則表示，台灣對美國出口大幅成長，確實來自轉單效應與台商回流，在台灣製造後再銷往美國所產生的效益。

從技術面來看，加權指數自九月起漲至今，僅曾於盤中跌破月線，顯示月線可視為短期重要支撐，若真的跌破無法站回，則漲勢可能於短期內轉向盤整，而若未出現，則拉回僅僅只是漲多的小幅修正，另外一個參考指標在於外資，若買盤持續而無法推升，則也可能導致指數回檔，反之，可望延續多頭走勢。

櫃檯指數今年最高也有十九．一七％的漲幅，不過近日修正領先加權指數跌破月線，顯示近期主要強勢以權值股為領頭，中小型強勢股則進入輪動。另一方面，十月營收及第三季季報出爐，個股短線依據營運調整股價，業績股較易受到青睞，尤其具穩定股利政策更佳，若僅依靠題材，則需有強力籌碼支撐。

人氣股需維持籌碼熱度

近日指數漲跌有加劇的狀況，然漲多後震盪、修正為正常能量釋放，不過也代表市場頗為謹慎，一有風吹草動就溜之大吉的心態，而從另外一個角度來看，補漲的機會存在且濃厚，尤其當前第三季財報完全揭露，個股短期易跟隨營運表現而起伏，然往後至明年第一季底為財報空窗期，籌碼與題材將蔚為主流。

指標股除了龍頭台積電之外，本波段外資買超最多的鴻海，可視為多頭人氣指標，雖為第二大市值的權值股，不過攻勢啟動幾乎與中小型股無異，波段走勢以十日線為主要支撐，高價股方面，除股王大立光外，股價創下近年新高的IC設計龍頭聯發科，則是以季線為盤堅向上的軸線。

金融股持續扮演沉默而穩定的力量，統計十五家上市櫃金控前十月獲利，累計已達三一八六．四六億元，不僅已超過去年全年的二九三七億元，且更是創下歷史新高水準，雖然壽險股長線仍有壓，不過由於基期相對較低，因此ＥＰＳ突破五元的富邦金以及突破四元的國泰金，短線具補漲空間。

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