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潛艦國造假議題？潛艦工業能成為台灣最強的「不對稱戰力」

12強／抗美防長打 中華隊推側投吳昇峰先發

財報下一張王牌

2019-11-14 12:22先探投資週刊

【文／方亞申】

全球經濟狀況不甚穩定，台股陸續公布第三季財報，成長與衰退家數兩者相近（除金融股外，傳產大多衰退），焦點還是在電子股身上，美中貿易大戰，台灣享受轉單效應，尤其半導體、PCB為最，加上原來的蘋果訂單比想像強勁，使得第三季電子股獲利表現還算不錯。短線正值台股拉回，對於獲利好、展望佳個股還是可布局。

台灣日前公布第三季度ＧＤＰ成長率二．九一％，高於今年第二季度的二．四％，也贏過其他兩個依賴出口的亞洲發達經濟體—新加坡和韓國，穩坐亞洲四小龍的龍頭寶座。主要就是拜美中貿易大戰轉單之賜。貿易戰出現的轉單效應，讓全球的供應鏈大洗牌。根據外電報導，美中大打貿易戰，越南、台灣、孟加拉和南韓最受惠，成為這場戰爭的四大贏家。而聯合國研究報告則顯示，美國和中國的貿易戰，使今年上半年美國從中國進口、受關稅影響商品減少三五○億美元；台灣則是貿易轉移最大受益者，對美出口增加千億台幣。企業從中國移回台灣生產，讓台灣在美中貿易戰火中，一反常態的熱絡，甚至科技大咖微軟、Google、英特爾都宣布擴大在台灣的徵才和投資，希望與台灣的硬體製造商緊密結合。

雙王業績持穩在高檔

根據外資統計，今年前九月外國對台灣的直接投資批准額增加九．四個百分點，達到八○億美元，其中電子領域占這項投資的三分之一左右。加上台積電擴大投資，所以台灣經濟得以逆勢成長。

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若以季報ＥＰＳ高排名來看，股王大立光及權值股台積電第三季都交出歷史新高獲利，可以說是台股的護國神山。台股若要上漲，這兩檔股必然要領軍。尤其台積電前三季ＥＰＳ八．八四元，十月營收雖未創歷史新高，但依舊比去年同期成長，且蘋果手機銷售超過預期、新款平價手機預計明年元月底前後推出，對於台積電業績有持穩在高檔作用。當然中國華為等高階訂單持續不斷，原本就預估七奈米高階製程須排隊半年，十四奈米以下訂單情況也不錯，法人預估全年ＥＰＳ約在十三至十四元之間，相對目前股價，ＰＥ超過二○倍；不過就像先前所言，台積電ＥＰＳ成長，外資所給的ＰＥ每年往上調升，台積電高階製程幾乎橫掃同業，對於蘋果、華為、高通等接單只多不少，接下來明年五奈米也將投產，一路規劃到三奈米及二奈米，全球只有三星還肯花錢來競爭，明年外資認為ＥＰＳ將達十五元上下，若以二三倍ＰＥ計算，股價有機會向三四○～三五○元推升，當然這是長線。而只要全球ＥＴＦ資金增加，台積電就可能被列入買進名單，十二月十九日將除息二．五元，逢低會有買盤，可等待日ＫＤ值降至低檔後開始買進。

股王大立光今年業績也是好到爆，預估全年ＥＰＳ挑戰二二○元以上，身為全球鏡頭最具競爭力企業，ＰＥ應有機會再拉高才是，只不過股價絕對金額太高且大陸後進者正加足馬力追趕，所以今年股價未如預期登上五千元，說實在的，現階段ＰＥ不過二一倍左右，與台積電相近，若拉回應也有承接買盤。

半導體股是高ＥＰＳ族群

而觀察第三季高ＥＰＳ族群，半導體相關個股不少，包括聯詠、信驊、精測、聯發科、矽力ＫＹ等。最值得注意的是，矽力正與精測爭股后，矽力前三季ＥＰＳ逼近二○元，有機會排股市前八名以內，該公司電源管理晶片被５Ｇ基地台採用，十月營收又創歷史新高，全年ＥＰＳ有機會接近三○元，居股市前茅，市場還是給予超過三○倍高本益比；精測前三季ＥＰＳ十四元，預估全年ＥＰＳ約二○元，十月股價一度觸及一千元；該公司測試機台主要提供給台積電五奈米製程，五奈米將量產，市場認為明年業績有機會再度大爆發成長。矽力及精測股價能互爭股后就代表台股處於多頭行情，是好事。

至於聯發科今年各項產品齊發，不管是電源管理、無線藍牙、射頻等晶片都大獲全勝，接下來年底到明年就看５Ｇ晶片，尤其全球能生產５Ｇ晶片只有高通、海思及聯發科，聯發科產品一向受大陸大廠喜愛，聯發科前三季ＥＰＳ十．六六元，外資預估全年約十四．五元上下，明年則上看二○元，以此來看以四百元計算，ＰＥ約二○倍，也是不高。

台積電、聯發科及大立光預估ＰＥ都在二○～二三倍之間，接近中上水準。尤其ＩＣ設計今年在中國加速去美化下，接獲大量訂單，原本獲利就不錯的聯詠、瑞昱、矽創，前兩者前三季ＥＰＳ都超過十元，後續看增。另外像是立積前三季ＥＰＳ雖只有二．四元，九月ＥＰＳ已達○．五一元，法人預估明年有機會八元以上；世芯ＫＹ前三季ＥＰＳ為四．八五元，第三季單季則達一．九三元，且十月營收登上四億元，年增及月增各達六五．五％及三五．六％，在中國傾全力發展CPU/GPU，外資預估第四季營收將季增四成、明年ＥＰＳ將挑戰十元以上。譜瑞ＫＹ前三季ＥＰＳ高達二三．五八元，較去年同期成長高達四一％。第四季營收雖稍降，但該公司已打入蘋果MiniLED供應鏈，全年預估ＥＰＳ將落在二九～三○元之間，居股市前茅，預估ＰＥ也才二○倍左右。

由此來看，上述ＩＣ設計族群多了中國下單大夢，ＰＥ紛紛反映至二○倍上下，若是帶頭股台積電及聯發科ＰＥ能再拉高，對於ＩＣ設計族群將具正面作用。

封測部分，除精測外，像是京元電前三季ＥＰＳ也達一．六六元，法人預估全年約落在二．四元附近，是近八年第二高，ＰＥ約十六倍；矽格情況類似，今年ＥＰＳ約二．八元，是近五年第二高，ＰＥ不到十三倍。龍頭日月光第三季ＥＰＳ一．三五元，前三季二．四六元，全年上看三．九至四元，目前ＰＥ約二○倍，第四季雖下來一點，但明年公司持續看好。

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