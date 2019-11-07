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「宋楚瑜強多了」 媒體人分析：韓國瑜恐淪老三

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

中小型電子股活力旺常見奇兵

2019-11-07 11:50先探投資週刊

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【文／吳禹潼】

美中貿易戰雙方談判樂觀，再加上整體大環境利多消息頻傳，進而推升美股四大指數同步創高，回過頭來看台灣，台股加權指數的表現當然也是不在話下，在權王台積電、聯發科以及鴻家軍之首鴻海的領軍之下，日前強勢攻破去年一月二十三日的一一二七○點高點，創下近二九年以來新高，並持續往上強攻，向歷史高點一二六八二點靠近。

確實，由大型股的強勢表現就可以看出，台股的資金行情仍然非常火熱的在發酵當中，即便有許多檔個股因為受到資金青睞，已經累積非常大的漲幅，但仍有不少中小型電子股雖然已經有些微的漲幅，但並沒有真正受到法人及大筆資金進駐，因此，近期有望挾帶著業績佳以及具有利基的題材，再掀起一段不短的行情。

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立積、世芯強勢攻高

若是要探究中小型電子股的活躍程度，主攻射頻元件的立積可以說是最明顯，表現也數一數二的標的，連續五個月營收創下歷史新高，帶動股價自七、八月大幅走揚至今，惟短線上來看，漲幅過大目前拉回整理。不過從中小型股能有這樣子的走勢來看，一旦優異的基本面表現獲得資金青睞，股價仍然會十分活躍，帶動後續走勢應當值得期待。

而ＩＣ設計服務廠世芯ＫＹ近期股價走勢也是非常強勁，今年八月中旬股價向上發動攻擊以來，就呈現一路拉回、創高、再拉回、再創高的走勢。 法人認為，世芯第三季獲利一．一六億元，較去年同期增加二四．七％的亮眼表現，繳出優於預期的成績單。再加上第四季進入博弈機台ＡＳＩＣ、大陸ＣＰＵ以及人工智慧（ＡＩ）晶片的出貨旺季，因此，法人看好世芯第四季營收將有機會持續較第三季攀升，值得留意。

原相營收維持高檔

而仔細攤開台股各家公司來看，在自身利基型市場撐起一片天的中小型電子股，可還真不算少。滑鼠ＩＣ市場龍頭的感測晶片廠原相，真的可以說是一方霸主。由於滑鼠相關業務確實正迎來出貨旺季，帶動九月以六．三億元成績，月成長三．五一％，年成長三二．七一％，達成連續七個月往上走揚，並且寫下單月營收歷史新高的成績，更進一步的帶動了第三季業績向上推升，季增超過三成。

原相指出，第三季營收能夠如此亮眼，主要是受惠滑鼠、遊戲機、安控等各方面的訂單出貨動能都非常強勁，這些產品加起來占營收比重達約八成，出貨量同步向上，營運動能當然就明顯增溫。其中，遊戲機部分受惠任天堂Switch的熱銷，營收比重也從原先的九％上升了將近一倍到達十六％，預計隨著Switch再度發行全新的體感遊戲平台，並且即將首度進軍中國的龐大市場，因此，法人樂觀看好，其拉貨力道應能維持在高檔的水準，整體成長動能有望延續至年底甚至明年。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2064期；訂閱先探投資週刊電子版

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