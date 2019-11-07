謝金河：注意台股 本益拉高效應

分享 facebook 【文／謝金河】

二○一九年走入歲末，如果大家回顧一下，台股今年走勢，堪稱是一段奇幻旅程！去年此時，台股在美中貿易戰加劇中，從一○九二六急殺到九四○○點，到了十二月反彈到一○一二六又下殺到九三一九．二八，台股在二○一八年最後一個交易日以九七二九．四一收盤，大家心中對二○一九年都充滿極為悲觀的心情。二○一九年元月二日台股開紅盤大跌一七三．二七，次日再跌六一．七二，元月四日台股又跌一○九．九一，寫下九三一九．二八的最低點。

這個時候我注意到市場一片悲觀，大家對台股充滿了恐懼，市場上多數人看台股會重探七○○○點，但我特別注意到兩個人的談話，一個是京城銀行董事長戴誠志，他說台股站在萬點之上的時間會比萬點之下長。另一個是券商公會理事長賀鳴珩，他說台股會走出台灣特色的行情，殖利率會變得非常重要；另外可以再多加一個人，晶華酒店董事長潘思亮說，美中貿易戰，台灣與越南受惠，如果台灣的政府做得好，台灣會有卅年大運。

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台股一段奇幻旅程

但隨著美中貿易戰打打停停，台股在元月即走出頹勢，到了十一月六日台股已走到一一六○○之上，今年下半年，美中貿易一度劍拔弩張，八月二十三日川普又對中國二五○○億美元商品從二五％加課到三○％，三○○○億美元從十％拉高到十五％，川普又要求美國製造業遷離中國，台股此時一度跌到一○一八○，但是大家注意到，今年台股從二月十二日之後，從未收在萬點之下，如今在台積電，聯發科加持下，加權指數已來到一一六五三．○七，此時大家又開始抬頭仰望台股會挑戰一二六八二。

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台股今年堪稱是一段奇幻旅程，首先是政壇大選充滿了雜音，國民黨總統候選人極為唱衰台灣，像韓國瑜說台灣經濟鬼混二十年，郭董說中華民國是一間即將破產的艱困公司。政壇造勢，不同陣營的人互相抹黑對方，很多人把台灣說得一無是處。我在年初就說，台灣是美中貿易戰最大受惠者，製造業會回流台灣，這話現在得到聯合國認證，大家都知道過去三十年，台灣的人流、物流、金流全往中國流，台灣是一個被大家掏空的經濟體，現在台商因為川普的高關稅回流，台灣經濟開始運轉。

另一個角度是過去三十年，中國經濟大起，台商最早卡位，是中國經濟快速發展下的最大受益者，台灣底蘊深厚；三是台灣的企業千錘百鍊，不但移動靈活，公司治理也上軌道。此時資金轉向，台灣厚實的基本面立刻產生效益，果然台股出現多年未見的壯行情。

從指數來看，台股今年從九七二九．四一拉升到一一六六八．二，加權指數大漲近二○％，這是近幾年台股難得一見的大漲幅。而櫃買指數從一二三．五四漲到一四六．九七，漲幅也有十八．九六％，外資加持的摩台指數從三五八．四五漲到四四三．四八，漲幅達二三．七％，在亞洲股市，台股表現略遜於中國深圳、上海，但贏過所有亞洲國家，比起南韓、新加坡、香港漲幅在三至五％之間，台股的表現堪稱出類拔萃。

今年台股的好表現，從十大權值股來看，台積電、鴻海、聯發科、大立光表現最出色，從漲幅來看，今年大權值股中的王牌是聯發科，去年底聯發科收盤是二二九．五元，如今拉升到四三四元，全年漲幅達八八．四五％，如果再把今年九元股息加進去，聯發科今年大漲九二％，這是大權值股中罕見的際遇，股價翻了近倍，市值大躍升，到十一月五日為止，聯發科市值六七五六億元，已是全台第五大市值企業。

這幾天，聯發科的主管來公司拜訪我，今年初《先探》舉辦的５Ｇ參訪團到聯發科，我就跟聯發科的主管說，聯發科一定會成為台灣資本市場前十大企業，一年不到，聯發科不僅躋身前十大，而且挺進到前五大，這得力於高階手機晶片使力，過去聯發科落後高通很多年，現在慢慢跟上，加上在中國手機晶片市場找到定位，逐漸受到重視。

台積電撐大了台股結構

另一個是超級巨星台積電，TSMC ADR來到五三．五五美元，市值二七七七億美元，台灣的台積電市值也突破八兆台幣，今年台積電的特殊地位成為張忠謀董事長口中的國際戰略新焦點，股價威力也大不尋常，上周我們提到台積電撐起台灣整個供應鏈，包括設備材料、上中下游產業鏈，也包括ＩＣ設計公司。還有台積電也撐大了整個台股結構，比價與指數空間也跟著拉升。

今年台積電從二二五．五元拉升到三一○．五元，這一年漲了三七．六九％，實在不可思議，如果再把八加二的息加進去，今年漲幅達四二．一二％，台積電漲了四成，聯發科漲了八成，這不是因為台積電、聯發科今年業績倍增，而是本益比的拉高，而影響了整個台股。

台積電過去本益比經常停留在十三到十五倍之間，作為全球最有競爭力的企業，而且殖利率又高，本益比是偏低的，大家也經常抱怨台積電本益比太低，但今年台積電大漲，不是ＥＰＳ大幅成長，最大動能是本益比的拉升，上半年ＥＰＳ四．九四元，下半年單月營收衝上千億元，今年ＥＰＳ應該在十三元左右，其實台積電已經連續三年ＥＰＳ都在十三元左右，今年業績並沒有太顯著成長，但因為息率仍高，今年ＥＴＦ資金充沛，台積電作為台股市值王牌，仍然成為首選目標，股價就這麼不斷升高，這是本益比拉高的效應。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2064期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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