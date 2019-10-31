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生醫產業發展趨勢圍繞老齡化

2019-10-31 13:09先探投資週刊

【文／徐玉君】

科技創新一直以來都是輔助產業升級的關鍵，生醫產業亦仰賴科技輔助創新研發，尤其影響ＡＩ運算的高品質數據，更是智慧化發展的重要關鍵。

今年度工研院產科國際所舉辦的「眺望二○二○產業發展趨勢研討會」，針對生醫產業在藥品、醫材、與健康照護等三大領域中，均提到利用ＡＩ與數位科技創新研發的趨勢，尤其在醫材領域，預估二○一九～二四年年複合成長率將高達十四．五％，藥品則為七％。而產業的研發創新則均以因應老齡化的趨勢為方向發展。

高齡人口比率快速提升

根據ＷＨＯ在一九年世界人口展望報告（World Population Prospects）中提到，六五歲以上高齡者比例快速提升，至二○五○年將達到十六％，即六人中即有一名六五歲以上的老人；在全球人口結構變遷與高齡趨勢下，勞動力不足的情況將愈來愈嚴重，長期對於慢性病的控制、腫瘤的治療、長期照護等都會造成龐大的醫療負擔，因此，結合科技尤其是ＡＩ輔助就成為產業的發展新趨勢。

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從一九年國際生技製藥產業所展現的跨域與創新趨勢來看，隨著生醫資訊的累積與資料分析等軟硬體技術的成熟，也在醫藥界掀起數位化應用的潮流。尤其國際大藥廠更加快數位技術的導入而加速藥品的開發進程，除了藉由ＡＩ導入加速候選藥品的開發外，亦透過ＩＴ平台以real-world database加速臨床開發；另一方面，大廠投入癌症免疫療法、基因／細胞治療等創新療法也蓬勃發展，為複雜難治疾病帶來新的系統性治療思維；而新創公司將新世代抗體工程與表觀轉錄組學應用等新治療應用技術帶入臨床發展，也帶來產業生態上新一波的改變。

科技輔助革新生醫產業

產業分析師游佩芬指出，目前藥品市場仍以癌症為首，其次為糖尿病與呼吸道疾病；至於臨床試驗中的產品線也以癌症第一，其次為中樞神經疾病、心血管疾病等；由於科技發展的日新月異，熱門的癌症免疫領域，因為智慧化選題或藥品創新開發途徑，都讓新標的的開發快速增加，因此競爭愈趨白熱化；此外，抗體工程技術與應用逐漸成熟，相關廠商應在技術上急起直追，另外，表觀轉錄組學是一個新開發領域，可密切關注未來發展。

至於醫療器材產業，也為了因應全球人口高齡化的趨勢，醫療照護需求持續攀升，先進國家積極研發創新技術，尋求更有效率的醫療解決方案，特別是在高齡好發疾病：如心血管與骨科需求，包括軟組織應用、再生醫學、人工骨材等生醫材料市場均成長快速。

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