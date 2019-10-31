謝金河：台股創29年新高啟示

【文／謝金河】

這個禮拜台股再度寫下一一三八○．二八的二十九年新高，我看媒體的焦點有兩個，一是台股創了二十九年新高，但是散戶無感，有的人探討散戶為何賺不到錢？另一個焦點是台積電股價愈飛愈高，一口氣漲到二九九．五元，即將挑戰三○○元門檻，蘋果日報用了很大篇幅報導，連一九九三年我買給媽媽當過年紅包的台積電股票都被大篇幅拿出來報導。

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散戶不易賺到大波段

面對台股這個新局面，我們先來看看台股寫下二十九年新高，散戶為什麼賺不到錢？最大的核心是台股愈來愈成熟，操作的生態已經改變。什麼叫成熟？也就是市場愈來愈重視基本面，這當中法人主導了台股，除了外資一直威震台股外，很多投信有研究團隊，能夠掌握到產業脈動，一般散戶單打獨鬥，很難成為贏家。

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一直以來，散戶喜歡看著量跑，大家喜歡玩當沖，熱衷短線操作，但是產業大浪襲來，股價通常一波漲到頂，散戶通常小賺就跑，不易賺到大波段操作的利益。三十年前台股漲到一二六八二的歷史高峰，眾多散戶投資人湧入市場，大家以為股票很好玩，只要拿起電話，說要買哪一支股票，股價就會漲，最傳奇的是一九九○年之前鴻源炒作四大封閉基金，從十元票面狂炒到六六元，很多散戶在場外加價交易，但這種瘋狂行徑終於吹破，台股從一二六八二跌下來，這一跌就經過三十年。

這三十年之間，台灣上市、上櫃、興櫃的公司已超過一八○○家，那麼多的企業掛牌，選股難度愈來愈高，企業上市家數多了，過去以量滾量，炒作股票的模式愈來愈不可行，像某大戶瘋狂炒作生技股，最後卻把自己困在裡面，一直到股票從興櫃撤件都出不來，主力有再多錢翻雲覆雨，如果大力炒作沒有基本面的股票，最後可能把自己深陷在泥沼中。

台股愈來愈成熟，也愈來愈講究基本面，大家重視基本面，操作上也從投機轉為投資，我的很多朋友都慢慢變成投資家，大家研究一檔股票，都在討論三年以後會如何，很少人在說明天會怎樣，這也形成股市無量也會有價，這跟一直以來大家認為沒有量一定沒有價的技術分析手法不同，大家愈重視基本面，也愈重視股息回報，於是買進一檔股票會開始研究今年配息多少？大家懂得計算殖利率。

再加上這些年喜歡炒作的投顧老師轉戰中國，市場上喧嘩聲降低，台股反而在沈靜中逐漸展現基本面的投資價值，到現在為止，經常有投資人問我，台股漲到一萬一千多點了，還可以進場嗎？我的答案是台股隨時都可以進場，指數慢慢朝失落三十年前的一二六八二邁進可能性很大，這當中台積電會扮演非常重要的角色。

二十八日台積電ＡＤＲ在美股收盤是五一．四七美元，市值已達二六六九．二七億美元，已拉大和Intel的差距，二十八日Intel收在五六．三四美元，市值二四五○．七九億美元，雙方差距超過二○○億美元，而台積電市值也拉大與全球通路龍頭Home Depot的差距超過一○○億美元，台積電鞏固半導體領先的地位，這使得台股有如得到一座護國神山一般，讓台股立於不敗之地。

美股雙龍搶珠有看頭

從台積電在台股的地位來看，今年全球負殖利率債券席捲全球，氾濫的資金都投入到各國最有競爭力的大市值企業上，像這一周美國Apple股價一度達二四九．七五美元，市值達一．一二五九兆美元，微軟也站上一四五．六七美元，市值直逼一．一九兆美元，美股雙龍搶珠非常有看頭。往下看Amazon、Google互有領先，再往下是ＦＢ、波克夏，再往後是阿里巴巴、JP Morgan、Visa等大企業，而中國則有茅台、海天味業、中國平安三大企業，大市值股捧腰，使得全球股市都站在高檔上。

到美國時間二十九日為止，道瓊指數站在二七○○○點以上，標普五○○寫下三○四七．八七的歷史新高，Nasdaq 100創了八一一九．七三的歷史新高，費城半導體也創下一六九一．一六的歷史紀錄，川普喊美中貿易即將達成協議，又給美股帶來創歷史新高的際遇，大型龍頭股帶動，扮演了重要角色，而台股的台積電效應也加大對台股的影響力，目前外資持有台積電達七八．四八％，這形成台積電非常穩定的籌碼結構，這種長期買盤讓台積電維持穩步向前行的腳步，增強台股指數空間。

最近荷蘭ASML、DRAM的美光都加大來台投資腳步，台灣的半導體產業聚落會愈來愈有看頭，除了台積電外，大家最好把視野拉大一點，也就是台積電所形成的半導體產業鏈，今年很多台股黑馬都從蘋果、華為的半導體產業鏈中延伸出來，這當中包括設備供應鏈與ＩＣ設計產業鏈。

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