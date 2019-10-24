台股新萬一時代

【文／方亞申】

資金行情點燃，台股「萬一」逐漸成為常態；iPhone 11手機熱銷，蘋概股當仁不讓，吸引外資回補，貫穿今年台股主流的5G相關股依舊發燒，PCB、PA族群不時閃現亮點！

美國聯準會即將在十月底召開決策會議，目前金融市場預料再度調降利率的機率高達九成，也刺激台幣持續升值，外資匯入情況不變，也使台股來到一一二○○點之上持續盤堅。其中蘋概股、半導體、５Ｇ相關的ＰＣＢ及ＰＡ股價持續上漲；內資也在資產及營建找到出口，台股資金行情方興未艾。

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美股陸續公布季報，率先起跑的以金融股表現最好，包括摩根大通、摩根士丹利、花旗等，只是兩檔重量級股波音及嬌生紛傳利空，前者飛行系統有問題，後者爽身粉有含癌物質，兩者股價重挫，使得道瓊指數較弱勢，不過這與財報無關。在已公布的標普公司中約有超過七成符合或超過預期，雖然季獲利將持續衰退，但市場已都能接受。接下來將有微軟、特斯拉、超微、賽靈思等都在未來兩周公布財報，以最先公布財報的Netflix較市場預期好而上漲，未來重量級科技股財報動見觀瞻。

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再來就是聯準會開會，美國若再降息，那麼十月以來已經有印度、澳洲、韓國等降息，意味全球資金還是很多，即便負利率資金超過十三兆美元，但依舊錢滿為患。加上美國放出風聲可能十二月不對中國加徵關稅，現階段利空較少，而費半指數有權值最大的台積電股價創新高，指數創歷史新高拉回，最近ＡＭＤ推出新處理器，股價開始走強；應材也在台積電加大資本支出下，股價表現不錯，只要費半指數站在一五七○點之上都屬強勢。

外資加速回補 助漲台股

美股穩中透強，歐洲股市雖企業獲利不太好，但法、德股市指數也在今年高點附近；日本則創今年新高，最弱勢股市之一韓國也來到年線二一○○點附近。第三季ＧＤＰ創下近二七年來最低紀錄只有六％的中國，上證指數則在三千點附近，但股王貴州茅台則在歷史新高附近；中國平安保險也在高檔，５Ｇ相關股的深南電路也是高姿態。

十月以來，全球股市震盪或盤堅，資金效應正在發酵。而全球資金多，注入ＥＴＦ資金只增不減，大多買進大型營運績效好的公司，包括蘋果、微軟、谷歌等，當然也包括台積電。最近蘋果股價再創歷史新高來到二四○美元，想想去年在美中貿易大戰下，最後一個交易日蘋果最低股價為一四二美元，收在一四八．二六美元，累計今年以來漲幅高達六二％，漲幅不輸中小型股，且總市值再度從微軟手奪下美國第一、達一．○九兆美元。而美股現在蘋果及微軟總市值都超過一兆美元，相互爭輝。蘋果股價表現好，主要就是推出的iPhone 11手機銷售量好，尤其在中國大陸再度擊敗華為。蘋果手機賣得好，好到蘋概股，台灣包括台積電、大立光、臻鼎ＫＹ、可成、華通、燿華、正崴、和碩、鴻海等供應鏈股價得以震盪趨堅。尤其台積電及鴻海，一個是台灣賺最多錢、一個是營收最高公司，有基本面支撐，低檔就有限，也是台股的最重要支撐。漲幅最小的鴻海，股價低於淨值八七．七六元，最近也創近三個月最高，站上所有均線之上，在蘋果帶動下吸引外資回補，開始補漲。蘋概股盤堅，反映預期蘋果新機年底銷售旺季可望賣得更好，以及明年初蘋果再推一支中價位新機。這些個股股價緩漲。

十月以來外資買超台股超過七四四億元，加上九月買超八九七億元，合計超過一千六百億元，超過七、八月賣超金額一三四○億元，外資加速回補台股，台股這一波較美股還強，是全球股市前段班，主要拜台積電屢創新高之賜，業績好、大幅增加資本支出甩開與三星距離，當然股價不會只漲不回，短線算是漲多拉回，但低檔還是會有固定買盤，下次買點可視日ＫＤ值何時交叉向上。日月光投控、大立光等亦同。不過較好是台積電拉回但鴻海止穩盤堅向上，七七元以下底部逐漸形成，成為繼股王及權值王之後，電子股另一隻腳。還有今年大好的聯發科，５Ｇ晶片將在年底推出，全球目前只有高通及聯發科兩家最大，有助業績上升，也獲外資調升評等。

台積電供應鏈雨露均霑

這次台積電居功厥偉，七奈米滿載、明年五奈米投產，高階製程在５Ｇ及ＡＩ訂單來得較預期快，全球幾乎八至九成以上市場只能仰賴台積電，大客戶蘋果、華為、高通、聯發科、ＡＭＤ、賽靈思等，個個都是強棒，已到了要提前半年下訂單，預估獲利成長將較營收成長還高出許多。最重要的是，外資看資本支出，台積電一口氣將過去每年約一○○至一一○億美元資本支出拉高至一四○～一五○億美元，主要用在七奈米擴增及五奈米推出，更拉大與第二名三星距離，如此外資所給的ＰＥ將調高，之前本刊已提出近四年來台積電ＰＥ每年約呈現兩倍的提升，若明年ＥＰＳ能落在十五至十六元之間，股價的確可能上看三四○至三六○元。

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