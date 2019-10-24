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內資抬頭價值股出列

2019-10-24 12:16先探投資週刊

【文／黃俊超】

隨著台商回流、外資買盤回補，新台幣升值至近一年高點，土地資產相關概念，再次成為市場目光焦點，包含都會型資產股、東區門戶計畫與高土地庫存的營建股，若成交量能放大，股價有機會搭上題材表態。

台股表現強於多數國際股市，加權指數已創下近三○年新高，各國央行紛紛降息，市場資金持續寬鬆，加上美中貿易戰帶動台商加速回流腳步，經濟部已通過一四七家台商回台投資、累計投資金額六一五八億元，新台幣升值至近一年高點的三○．五一五元兌換一美元，加上政策推波助瀾，台灣經濟前景正在翻轉。

回台投資不僅反應在加權指數的強勢格局，也使得工業地產市場持續維持多頭格局，除了實質需求外，政府祭出工業區立體化發展，容積獎勵相當誘人，最高可達法定容積的一．五倍，根據高力國際統計，去年工業地產成交總額達八一九億元，相較二○一四年時僅有低迷的四九四億元，成長幅度近六六％。

資產浪潮再次來襲

台商資金回流在今年隨著美中貿易戰衝擊又更為顯著，預估金額也不斷跟著上修。根據世邦魏理仕台灣分公司最新統計資料指出，今年前三季全台工業地產交易量共計為四九四．六億元，其中工業土地交易金額成交金額為一七五億元，較去年同期成長五八％，占整體工業地產市場總交易量約三五％。

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而在買方類型方面，收購工業土地最積極的是本土建商，累計前三季已經砸下一○九億元，占前三季工業土地總交易六二％，改寫近十年同期新高，且平均地價已是連續五年成長，上半年平均價格為每坪十二．八七萬元、年增率為四．六％，其中中部工業區地價成長五．二％為最高，北部以四．七％次之。

工業土地前三季主要成交區域集中在北北桃，成交額約占全台工業地成交總額的八成，除了工業土地外，工業廠房、廠辦也是工業地產市場的熱門商品，前三季廠房與廠辦交易金額為三一九．六億元，較過去十年同期平均高出將近三成，主要受惠電子業為首的廠商擴產需求，加上部分企業購買營運辦公室。

上市櫃公司處分資產，為短期股價帶來激情，尤以低價股更明顯，例如中電出售桃園龜山廠予英業達，處分利益九．三億元帶動股價重返票面，定穎出售桃園廠予東煒建設，處分利益三億元，今年漲幅將近一倍，國產處分福建水泥廠，利益一五七八萬美元，波段漲幅八成。

約三○年前，台股曾寫下輝煌的一二六八二點，雖然還原權值這數字早已打破，不過未還原的台股目前仍在一萬一千點上下。當時主流除了金融股外，資產股也同樣活躍，台火的一四二○元、華園飯店的一○七五元，營建的國建、國產與太設都漲到一八○元以上。

三○年後的現在，金融與資產股股價多數僅剩天價零頭，原先少有人懂的科技股接棒，包含台積電、鴻海、大立光等，就連不投資的人也能略懂，一代新人換舊人，然而前浪就真的只能死在沙灘上？土地與資產價值其實一直都在，但是必須透過開發、處分等模式，才真能看到效益。

台灣房地場市場價格居高不下，年輕人買不起房，這從來都不是新聞，不過擁有大片土地的資產股，股價卻未能跟上腳步，除了旗下土地資產開發進度緩慢外，本業獲利偏低或是不穩定，是股價不易東山再起主要原因。不過若是營運能夠有持穩以上表現，搭配穩定的股利政策，則當資產展現價值，股價更將翻轉。

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