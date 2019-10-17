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謝金河：守株待兔的操作學

2019-10-17 12:00先探投資週刊

【文／謝金河】

台股經歷了一段期間，市場投資人喜歡短線差價利益遠遠勝過股息報酬，很多人每天坐在盤前殺進殺出，政府為了衝量，特別還給當沖客課稅減半的優待。但是把時間拉長來看，長線投資回報遠遠勝過短線的殺進殺出，這個時候大家慢慢學習選好股、長線操作的心態，這是二○一九年台股最大的變化。

買台積電很無聊？

十月以來，如果打開兩天經濟性報紙頭條新聞，大家會發現台積電登上頭條比率非常之高，每天的重頭戲─台積電衝三○○元，又說台積電領軍，台股衝萬一，還有台積電市值節節升高，十五日台積電在美國ＡＤＲ衝高到五○．六四美元，市值達到二六一三．二六億美元，除了擴大領先Intel差距，目前Intel市值二三三二億美元，已落後台積電將近三○○億美元，而ＴＳＭＣ也拉近與南韓三星的差距，台灣有一家躋身國際的超級企業，這是真正的台灣之光。

謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片
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台股十月攻上一一○○○點，台積電是領軍最大功臣，十月以來台積電大漲廿四．五元，漲幅九．○一％，那麼大市值企業跑出九％的漲幅，這是十分不容易的，但從台積電的出類拔萃，又給了我們很多面向的思維，一是台灣一般投資人不喜歡投資台積電，大家都覺得買台積電很無聊，大多數時間股價卻不太會動，結果本國人不愛台積電，外資反而食指大動，到十五日為止，外資持有台積電比率七八．一九％，如果再把國發基金的六．三八％算進去，持股比率已達八四．五七％，如果再把國內壽險公司持股算進去，散戶的持股可能只有個位數。

從短線看台積電，也許股價波動不大，但是累積的漲幅卻是十分驚人，過去我常拿出來的例子是一九九三年我幫媽媽買了兩張台積電，次年被我父親賣出一張，後來我媽媽靠著一張台積電，每年除權配股已經到三○張，這三○張成了媽媽的傳家寶，如果以當年投資成本六萬元來算，如果現在把台積電賣掉，可以賣到將近九○○萬元，現在媽媽每年領股息，像今年三○張台積電可以配發三○萬股息，這絕對比老人年金好上好幾倍，這是長期投資的效果，如果國人懂得多買一些台積電投資，台灣現在的經濟一定會更好。

如果把台積電當成標竿，我試著來找出十月表現最具代表性的十檔股票，一是國產建材，一直以來股價都不會漲的國產，十月以來拉出一記四三．三％的漲幅，股價從面額以下跑到十三元，股價大漲，除了公司改名為建材外，最重要的是開發南港的土地，國產南港廠土地都更案通過，這給酣睡廿年的國產找到一條新出路，股價飆升不已。

另一檔南港概念股是南港輪胎，十月股價大漲十二．五五元，漲幅高達二七．八％，去年股價從二二．六元起漲，《先探》不斷提醒大家注意南港土地開發案，沒想到南港股價已經跑到五九．四元，南港輪胎的這樁南港土地開發案，堪稱林學圃一生的重要代表作，也是南港下一步發展的新里程碑，南港輪胎的「世界明珠」把南港商辦推進到每坪一○○萬元，這給資產股留下想像空間。

資產股須有實際開發計畫

這個時候，大家可以留意有土地資產開發概念的個股，例如從南港，大家很容易想到泰豐輪胎，或是六福、宏和、三洋電機、勤益控，或是擁地的嘉泥、味全，但這些資產股都必須有實際開發計畫，而且本業不能有持續性大虧損，台灣老牌企業很多都是超級大資產股，像台泥、裕隆都很有代表性，台灣的資產股酣睡了卅年，台火是最經典的代表作。

資深投資人都記得，在台股一二六八二的巔峰時刻，賣火柴的台火股價漲到一四二○元，後來台股崩跌而下，台火剩下二元，四位數只剩下一個「二」，讓大家印象深刻。最近即將下市的全銓最慘掉到○．三四元，後來賣掉西門町一棟大樓，那年ＥＰＳ寫下一四四．六五元歷史紀錄，股價漲到二五七元，後來經過配現金二○元、股票股利九三．八元後，股價又回到票面附近，這是資產股的宿命。南港與國產都是標準的南港土地開發概念股。

另一個是低基期股的大翻身，十月由去年大放異彩的矽晶圓王牌環球晶與被動元件龍頭國巨領銜，十月以來環球晶股價大漲四四．五元，漲幅達十四．二％，去年一度大漲到六四二元，後來又跌到二○○．五元，大家原以為矽晶圓下去，景氣會調整很久，沒想到恢復得比預期快，十月環球晶股價越過年線，拉動一波多頭的反彈。

而被動元件的國巨從一三一○元最慘跌到二○三元，十月以來大漲五五．五元，漲幅達二二．五％，終於扭轉技術面的空頭排列，到目前為止，被動元件股大致完成線型空頭排列的調整，大家都站在攻擊發起線上，誰能率先脫離底部，股價再現活力，要看後續基本面復甦的力道，從營收來看，今年前九個月華新科營收減少三四．九％，國巨少四八．七％，奇力新少十一．五％，立隆少十六．一％，禾伸堂少十四．八％，不過禾伸堂九月營收已創下年度新高，加入凱美的智寶合併營收成長六二．六％，股價要看重整後新架構，未來新凱美是凱美、帛漢、智寶的合併，以鋁質電容為主，若能邁向「關鍵零組件供應商」，未來格局可望加大。

佳邦營收連三月創新高

矽晶圓的環球晶今年前九月營收成長二．六％，股價已提前反應景氣落底的力道；相對台勝科仍衰退二六．七％，合晶衰退十三．四％，環球晶已算是復原最快的；環球晶股價上漲，也可拉拔中美晶一把，矽晶圓看起來比被動元件好一些，但去年景氣高峰時，華新科與凱美爭相搶奪經營權的佳邦，最後投入華新科懷抱，十月拉出近六％的漲幅。佳邦以保護元件及天線產品為主，華新科以私募入股拿下三三．○二％股權，今年天線產品也成了５Ｇ概念股，佳邦營收連續三個月創歷史新高，在凱美持股逐步出清後，佳邦長線力道十分值得留意。

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