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特斯拉的心痛？

2019-10-08 13:10先探投資週刊

【文／魏聖峰】

特斯拉今年已交車二五．五萬輛電動車，第二、三季單季都超過九萬台，卻還沒能賺錢。面臨美、中刪減補貼，對特斯拉和中國電動車業者都將是挑戰。

在環保意識抬頭與政府的補貼政策下，造就全球電動車的銷售量維持成長。不過，在特斯拉的累積銷售量超過二○萬輛，從今年下半年起補貼砍半，中國在六月下旬宣布刪減個人購買新能源車的補助，造成七月份全球插電電動車銷售首度出現負成長，全球電動車製造商未來的營運將會面臨考驗。

美國和中國分別是全球前兩大汽車市場，過去在美國和中國政府對個人購車的補貼政策下，造就兩大市場的電動車銷售量強勁成長。今年上半年全球十大電動車品牌中，特斯拉的銷售量仍居首位，日產排名第四，法國雷諾汽車排名第七位，其他前十大電動車銷售量都是中國品牌。再從今年上半年電動車車款銷量前二○大排行榜來看，特斯拉的Model 3總共賣出十二．一七萬輛，年增率超過四倍，比排名第二北汽集團ＥＵ系列賣出五．○四萬輛足足高出七萬輛之多；證明特斯拉仍是全球電動車商的龍頭。

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特斯拉在中國大推Model 3

特斯拉創辦人馬斯克看好中國電動車市場成長，已經在上海自貿區興建一座超級工廠，目前正在裝機，預計年底前將會正式投產，明年上半年可能開始交車。特斯拉這座超級工廠，主要以生產Model 3為主，因為售價較親民，也比較容易打入中國市場。由於特斯拉電動車累積銷售量已超過二○萬台，今年上半年美國政府給予個人購車補貼從七五○○美美元減半剩下三七五○美元，從七月起再砍半剩下一八七五美元，從二○二○年起就不再補貼。通用汽車集團旗下雪佛蘭的電動車至今累積銷售也超過二○萬台，補助金額同樣被砍半。

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