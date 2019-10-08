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日外館賀電烏龍 網友：這比遲到絕對嚴重百倍

台積電超越迪士尼 市值7.42兆晉升全球第23強

10月主流股

2019-10-08 13:09先探投資週刊

【文／黃俊超】

經濟數據好壞參半，聯準會年底前再次降息機會濃，美中貿易戰與香港抗爭依舊是全球焦點，然而台股走自己的路，尤其台積電市值創下新高，帶動加權指數表現持強，績優股、強勢股與蘋概股仍具發揮空間。

美國股市大洗三溫暖，台股表現則相對鎮定。美國由於九月ＩＳＭ製造業指數為四七．八，低於預估值的五○．二，更創近十年來新低，非製造業ＰＭＩ則是近三年來最低，而歐元區持續低迷，九月製造業ＰＭＩ終值為四五．七，不僅低於八月終值的四七，創下七年來的新低，且已連續八個月處於五○之下。

台積電種樹 半導體乘涼

道瓊指數在十月前兩個交易下跌超過八○○點，波段最高下跌一五六三點，不過守住年線且未跌破八月低點，而後公布的九月非農就業人口增加十三．六萬人，低於市場預估值，但是，失業率下降到三．五％，不僅低於預期，更是一九六九年十二月以來最低水準，疲弱的就業數據或將有利聯準會再次降息。

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聯準會主席鮑威爾在聯準會聽證會中表示，失業率創半世紀低點，通膨接近但略低於二％目標，美國經濟穩健，處於良好狀態，不過也與世界其他已開發經濟體一樣，面臨一些長期挑戰，包含低增長、低通膨與低利率，除此之外，媒體報導蘋果告知供應商將iPhone 11系列產量提高十％，帶動美股向上彈升。

美股在此小波段的修正中，以道瓊指數最低接近年線為最深，不過隨著反彈目前已重返半年線之上，回補日前的向下跳空缺口，並帶動日ＫＤ指標於低檔交叉向上，S&P 500與Nasdaq則是回到半年線與年線之間，至於最強勢的是費城半導體指數，跌破季線後迅速站回，四大指數均未跌破八月修正時的低點。

在歐股方面，德、法雙雙跌破季線，亞洲韓國、日本與中國上證、深證同步回測季線，港股則弱勢回到前波低檔整理區。相較之下，台灣加權指數在十月初的小亂流當中，雖有外資由買轉賣壓力，然而波段僅下跌一六二點、一．四七％，且跌破月線當日就留下影線並站回，持穩於高檔震盪格局，加權指數能持穩於高檔，權王台積電市值創下歷史新高居功厥偉，ＩＣ設計指標股聯發科也獲得外資調升目標價，並擴散到半導體次產業龍頭包含封測的日月光控股、ＰＡ的穩懋等，加上散熱、５Ｇ、ＰＣＢ等人氣股氣勢仍旺，股王大立光等高價股也強勢帶動比價效應。

重量級法說會陸續登場

權值股的力挺，不僅反映在指數力道上，也連帶擁有題材性或業績加持的中小型股，發揮空間更加揮灑，尤其是多頭格局少有缺席的ＩＣ設計，除了聯發科外，如立積、世芯ＫＹ、矽創、Ｍ31等，股價也都紛紛創下歷史新高，在中國去美化的趨勢下，預期相關台廠將大有可為。

九月營收陸續公告，強勢股若有漂亮的營收加持，或將帶來更大助力，立積就是其中之一，已是連續四個月創下新高，又如連接器的信邦九月與第三季營收都是新高，多元化布局開花結果，尤其綠能、醫療與工業領域持續高成長，近兩個月股價漲幅超過一倍的精測，營收也連續三個月創高。

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