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日外館賀電烏龍 網友：這比遲到絕對嚴重百倍

台積電超越迪士尼 市值7.42兆晉升全球第23強

押寶老大就對了

2019-10-08 13:07先探投資週刊

【文／方亞申】

國際股市因美股而大震盪，不過急殺過後各趨勢產業第一名又將領先脫穎而出，台灣也是一樣，包括台積電、日月光、聯發科乃至傳產的東元、台肥等會是股市領頭羊。

美國股市從九月聯準會降息前後四大指數就陸續出現高點，只是沒想到進入十月再次出現像八月份一樣先大跌開出，主要就是九月中旬中型股如ＡＭＤ、賽靈思、高通、博通等就陸續見反彈高點，到了九月底、十月初開始輪由大型股蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、Visa、嬌生、銀行股補跌；一向具有防守性的沃爾瑪、必治妥、麥當勞、星巴克等跟著補跌，道瓊轉眼間從九月高點已回檔一五三六點或五．七二％、標普回檔五．五％、Nasdaq回檔六．五二％、費半回檔七．五七％，一口氣都破季線，隨後雖反彈，惟似乎要向年線測試支撐的走勢。

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ＥＴＦ資金買權值股

當然市場陰謀論四起，包括藉由股市大跌以及先前公布ＩＳＭ製造業指數跌破五○，創二○○九年以來最低，就業人口也不如預期，月底聯準會開會可能又面臨降息壓力。Fed主席鮑威爾九月曾說，利率動向將視經濟數據而定。但之後陸續公布的經濟數據趨於黯淡，令投資人更擔憂經濟衰退。月底聯準會降息機率已提升至五十％。

早在前幾個月，川普就直說若是聯準會加速降息，道瓊至少可多漲一萬點。而美中談判十月十日進行，美國目前情況似乎是兩頭燒，加上美國企業將陸續公布第三季財報，預計年度衰退可能超過十％。面對這些不利變數，市場只能指望進一步降息了。

從大的方向來看，中央銀行總裁楊金龍指出，儘管國際金融市場變數眾多，但按照央行目前掌握經濟情況，在今、明兩年內，國際上不會爆發金融風暴。且全球降息潮還在陸續進行，最近就有菲律賓、澳洲降息，加上美國已降息，全球資金正多，股市下檔也將有支撐。

再者，美股最近補跌的蘋果、微軟、麥當勞、谷歌等，帳上現金合計超過五千億美元，跟金融海嘯時的過度併購擴充不同，企業有錢就可以買庫藏股、配發現金股息，股價跌到一定程度就會凸顯其價值性出來，這也是下檔支撐所在。所以我們看今年兩波美股較大回檔，最後還都是因為這些權值股領先止跌拉升，全球錢多，買進ＥＴＦ最穩健，ＥＴＦ資金再去買權值股，所以說ＥＴＦ最後都有助漲助跌作用。現在是ＥＴＦ再賣，但是下一波也將是從ＥＴＦ再買上來。

台積電率半導體族群崛起

美股雖然連續多頭超過十年，但是企業財務穩健下仍具投資價值；九月初美銀美林的牛熊指標從二．四跌至一．三，釋放出反向買入信號，也是今年以來最低。前次低於二．○是在今年一月初，而今年初也美股強勁反彈約五個月。這次指標翻多，九月美股收中小紅，後續應該還是有行情。之前就傳出全球最大主權基金挪威（超過一兆美元）已提案，調整在全球各地的資產配置，建議把資金從歐股市場轉進北美，並加碼投資大型科技企業。這可讓該基金多達一千億美元的資金流入美股。總之美股還是全球指標。

台灣今年經濟表現不錯，國際著名媒體點名台灣、越南是這次美中貿易戰最大受惠者，資金加速回流台灣已超過六千億元，最近一周又傳出英業達加碼買大溪土地；政策上從八月十五日起的兩年對於回台設廠者給予利息輔助；換句話說，資金回流至少還有一年半。而回台投資加上台灣台積電、大立光等大廠鉅額資本支出，使台灣今年經濟成長率超過二％，居四小龍之冠，央行預估明年經濟成長率為二．三四％，主計總處預估值為二．五八％。再看台幣相對強勢，的確是有資金流入，支撐台股。當然面對總統大選還不到一百天，還有官股行庫護盤。

至於選股方向，很明顯就向全球大型ＥＴＦ基金一樣都是選擇產業向上且位居產業第一、二名者。外資表示在「多事的十月」，菲律賓、台灣與香港現在是以國家進行配置模式的首選。台股最重權值股台積電今年來正享受一波波漲勢，反映市場樂觀看好蘋果新機需求強勁及５Ｇ商機，然而台積電股價仍落後美國半導體同業的表現。最近超過五家以上外資調升台積電評等，其他，升評包括半導體的日月光投控、聯發科、義隆等。

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