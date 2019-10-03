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血拼趣！電商旺季又來啦

2019-10-03 13:32先探投資週刊

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【文／吳禹潼】

近年來，電子商務平台的崛起，帶動了整體消費型態的改變，再加上越來越方便的網路購物程序，以及比一般零售通路更低的價格，讓更多消費者從實體線下通路的消費習慣轉往線上的網購模式。根據市場研究機構eMarketer所發布的「二○一七全球電子商務平台」報告內容來看，全球零售電商銷售金額預期將會由二○一七年的二．二九兆美元，成長到二○二一年的四．四八兆美元。

而若是將目光回到台灣的電商平台，絲毫沒有任何遜色。相較於台灣整體零售業近幾年來，預估每年僅有不到一％的成長率，反觀電子商務的市場規模，在未來五年內，每年都仍然可以維持在將近七％的水準在成長，再加上一七年台灣整體電商的銷售金額才占了國內整體零售銷售金額不到一成，由此就可以輕易看出，台灣電商市場仍有許多空間可以發展，成長的潛力極大，值得期待。

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台灣電商市場餅仍大

如今，時序進入第四季的電商旺季，全球各大電商平台都嚴陣以待！確實，隨著中國打著光棍節名號所推出的「雙十一購物節」以及歐美地區感恩節假期所帶動的購物旺季即將來臨，各大網路電商平台紛紛繃緊神經，隨時都準備進到一級警戒的備戰狀態當中。

回過頭來看台灣的電商，終於經歷過了先前蝦皮進軍台灣，為擴大市占而祭出補貼運費策略所引起的流血廝殺戰，漸漸地，台灣的電商市場營運模式如今已有回到較為健康並且正常水準的跡象。因此，在旺季效應的帶動之下，台灣的電商也是磨刀霍霍，其中，包括了已經上市櫃掛牌的富邦媒、網家、創業家，以及創業家旗下、即將登錄興櫃的松果購物等，都榜上有名。

首先是號稱國內電商三雄之中獲利王的富邦媒，第二季在網購平台紛紛推出六一八年中大促，進一步帶動整體消費者購物熱潮的強力助攻之下，推升momo網路購物單季營收再度衝破百億元大關，除了是年成長幅度將近三成的好成績之外，也是momo購物網連續三季度的營收都突破百億元的表現。

攤開先前公布的上半年財報來看，富邦媒今年上半年合併營收二三五．五億元，比去年同期成長十八．九％，而稅後純益約七．○八億元，ＥＰＳ五．○五元的優異成績，表現確實亮眼，在下半年陸續有中元普渡、中秋贈禮、九九購物節、雙十一購物節的接力演出之下，全年營收成長動能仍然十分強勁。因此，法人樂觀預估，今年富邦媒全年營收可望年增約兩成，突破五○○億元大關。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2059期；訂閱先探投資週刊電子版

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