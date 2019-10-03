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美、中、歐股過關斬將

2019-10-03 13:32先探投資週刊

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【文／魏聖峰】

雖然全球經濟成長前景不佳，國際貨幣基金（ＩＭＦ）從去年十月到今年七月間，連續四度調降全球經濟成長前景，但全球股市今年來受惠各國央行不斷降息，市場游資浮濫。在全球負利率債券一度創下十七兆美元歷史新高之際，全球股市表現普遍不差。歐元區股市、美股和中國股市皆可圈可點。弱勢市場則以馬來西亞、印尼、南韓和阿根廷最不理想。

市場資金浮濫

美中貿易戰惡化，歐元區和亞洲各國的經濟前景都不佳，是各國央行頻頻降息的理由。即便如此，ＩＭＦ從去年十月至今已連續四次調降全球ＧＤＰ預測，預估今年ＧＤＰ成長趨緩到三．二％。對各國央行官員來說，降息或許可以增強企業和消費者對未來經濟成長的信心，提振市場的信心。實際上有沒有用，各國央行官員們也沒有把握。只要大型經濟體的歐元區和中國的ＧＤＰ成長進一步趨緩，其他經濟體的ＧＤＰ表現也可能會被拖下去。假若此時不降息，恐怕會讓大家對經濟前景更沒信心。今年上半年美國經濟表現不差，聯準會還是在七月、九月的ＦＯＭＣ會議降息，屬於預防性降息，就是希望提振企業對未來景氣成長的信心，經濟成長避免遭到拖累。

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歐央十一月重啟ＱＥ

姑且不論各國央行的降息效應能否達到刺激景氣的目的，現階段過度浮濫的資金就是要在金融市場找出路。不論是跑到主要國家的債市和黃金市場避險，還是到各國股市找投資的機會，造就今年來全球股市走勢都還不算差。美中貿易協商至今還無解，甚至引來美國總統川普不爽中國推翻協議內容，中國輸往美國的出口商品全都被課徵高關稅。中國政府則用人民幣貶值方式緩和出口商品被美國課稅的壓力。

美中貿易戰不論對中國和美國經濟都有傷害，但美國股市今年維持創新高格局不變，中國股市從五月以後維持震盪行情，滬深三○○指數今年來的漲幅超過二六％，是僅次於希臘股市之後的第二強勢市場。深證指數和上證指數的漲幅分別超過二五％、十六％的表現。美股的絕對報酬率雖然不是最強的市場，卻也不差，美國大型權值股上漲效應，Nasdaq今年來漲幅二○．五八％，S&P 500指數漲幅超過十八％，道瓊工業指數也有將近十七％的漲幅。去年中國股市跌深，造就今年的反彈行情，而美國股市則是從一六年十一月川普選上總統後至今都維持創新高格局，是維繫全球股市多頭的火車頭。

歐元區第二季ＧＤＰ比前一季萎縮○．二％，歐洲央行（ＥＣＢ）透過降息、執行第三輪定向長期再融資操作（TLTRO），對歐洲銀行業提供低利率貸款，也宣布從十一月開始重啟ＱＥ政策。ＥＣＢ擺明盡一切力量提供低利率貸款給市場，歐洲銀行業和投資機構從ＥＣＢ取得廉價資金，除了購買歐債外，也在歐股市場找投資機會。從附表的全球股市今年表現最強的二六大市場中，希臘、義大利、法國CAC 40指數、瑞士、荷蘭股市和德國DAX指數今年以來的漲幅都在十八％以上，整體歐洲股市的漲幅比亞洲股市和拉丁美洲股市強。

資金浮濫效應，歐洲銀行和投資機構已經把歐元區債券買到不合理的地步。瑞士、德國、丹麥、荷蘭和瑞典等國的各期公債殖利率全都是負利率債券，法國十年期（含）以內的各期公債殖利率也都是負利率。對投資機構來說，購買大量負利率債券不但沒有利息可領還要付手續費，只有資金避險的功能和賺取利差（預期未來的負利率壓力更大）。資金湧入歐債，希臘十年期公債殖利率都跌到一．三四二％的低點，低於十年期美債殖利率的一．六六八％，希臘債券評等遠不如美債，是歐債價格高到不合理的現象。

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