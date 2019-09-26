謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

【文／謝金河】

上周我在年代電視台邀請兩位來自台南的上市公司老闆來談台商回流，他們遇到的投資障礙，這兩位土生土長的台灣子弟對台灣充滿濃濃的愛，但也說出他們從建廠投資、土地取得到課稅遭遇到的問題，他們言詞懇切，連我聽了都很感動。節目快近尾聲時，我跟萬國通路董事長謝明振當面說了一句話：「今天聽了你的一席話，改變了我對萬國通路的說法，如果從投資的角度來看，你們公司的股票，我現在敢買了！」

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為什麼這樣說？如果從財報的角度來看，萬國通路連續兩年虧大錢，二○一七年虧損二．五四億元，去年又賠二．九六億元，每股淨值也從高峰的十八．○三元跌到剩下今年上半年的九．四三元，為了拉抬淨值，今年要辦五億元的私募增資。

從幾個指標評價公司

從損益表來看，萬國通路令人害怕，不過從董監大股東持股來看，謝明振董事長個人持股比率居然高達七八．九一％，再加上謝明振個人投資公司振悅、捷朗、頂富投資都各持有四．二九％，加起來已占九一．七八％，可以看出萬國通路的持股都在謝明振董事長手上，怪不得萬國通路平常成交量都只有幾十張。

我特別詢問謝董事長，為什麼你的持股愈來愈多？他說他看好自己公司的未來，別人不敢買，我自己買回來，他談到自己公司的未來眼光炯炯有神，結果周一萬國通路股價開盤沒多久就漲停板，而一起上電視的恒耀股價也漲了半支停板。

恒耀董事長吳榮彬以友信投資公司名義持有恒耀十七％，過去四年ＥＰＳ最少都保持在五．四元以上，現金股息連續四年配發四元以上，可說是螺帽產業非常績優的公司，但今年受到汽車市場衰退的影響，上半年ＥＰＳ只有○．九五元，股價從最高峰的一四九元跌到五九元，算是今年比較慘烈的公司，不過吳榮彬董事長告訴我，他們最壞的情況大概就是這樣。

我拿這兩家公司來現身說法，也告訴大家一些選股思維。以萬國通路為例，謝明振董事長在二○一二年把生產線移回台灣，這些年他努力走自有品牌Eminent的路線，面對國際大廠像Rimowa的競爭，當然吃足了苦頭，為了打通市場，他在高鐵車站廣設零售據點，都增加成本支出，不過調整已出現曙光，萬國通路毛利率已從七．四七％拉升到十一．三一％，謝明振董事長告訴我，訂單他很有把握，我特別提醒他，必須盡快讓公司轉虧為盈，股價才會有爆發力，因此，周一萬國通路急拉漲停，周二就立刻拉回整理。

看一家公司，先看損益表，尤其是營業利益、毛利率幾個指標，接著要看資產負債表，了解這家公司的經營體質，這當中包括帳上現金、負債、應收帳款都要關注；再來看現金流量表，尤其是來自營運的現金流，或者是自由現金流，接著下來要看掌握公司營運命運的大股東持股比率，像謝明振在萬國通路個人持股七八．九一％，這是個空前紀錄。

董監持股偏低 宜慎！

一家公司的好壞有很多觀察的角度，但董監持股是個重要指標，像鴻海郭台銘個人持有九．六五％，林百里個人在廣達有十．七六％，梁次震也有二．一四％，廣運的謝清福有九．五四％，剛上市的駐龍王昆生個人有十五．八二％，他個人投資公司有十八．一二％，這都算是持股比率比較高的。對照大同林郭文艷個人持股○．六八％，王雪紅在宏達電三．九四％，這算是比較低的，掌握經營大局的大股東個人持股高，這家公司不一定會好，但持股比率偏低的危險性更大，這也是選股必須留意的大事。

最近美國道瓊指數在二七○○○點上下震盪，台股也在一○九○○點左右擺盪，全球股市大多數都陷入膠著，大家都在等待下一個回合的變化，這段期間有幾個操作原則，一是對年線乖離過大的個股要保持警戒，像是散熱的超眾從二九○元拉回，回檔已逾兩成；雙鴻、泰碩姿態較高，但也未能再創新高；最近漲幅較大的銅箔基板股如金居）反應第三季業績可能不如預期，股價從四八．六五元拉回到四三元附近；聯茂也從一七○．五元折返；台光電也在一四二元拉回震盪，穩懋、宏捷科也都在衝高後拉回。這提醒大家今年漲幅很大的個股，開始面對第三季財報的考驗，大漲的個股必須交出十分漂亮的成績單。

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