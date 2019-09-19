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第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

低價戰術奏效 蘋概指標股笑了

2019-09-19 11:53先探投資週刊

【文／吳禹潼】

一年一度的果粉盛會─「蘋果新產品發表會」，在台灣時間九月十一日凌晨於美國加州蘋果總部的賈伯斯劇院盛大展開。在發布會中最受到矚目的主角，當然一如往常地，非最新款iPhone莫屬。不過，話雖如此，由於此次新款iPhone少了重大改版的亮點，也不若非蘋陣營的摺疊手機、５Ｇ手機引人注目，因此，也讓消費者在發表會前少了前幾年那種對於新款iPhone的殷殷期待。

不過，正所謂「期待越高，失望越大」，此次新產品發表會也就是因為沒有過多的期待，才不會在產品發布時對其真實的樣貌與功能，產生那種不如預期的失望情緒；反之，還有可能因此而出現了意外的驚喜。而說到意外的驚喜，應該就是此次蘋果陣營採取了近年來較為少見的降價策略，讓原先預期會略為低迷的買氣受到激勵進而大大升溫。

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低價策略推升買氣

根據外資券商統計，在iPhone 11全系列新機發表後，華爾街分析師普遍對於新款iPhone提出的今年底前累計出貨預測，平均落在六五○○～七○○○萬支。不過，包含摩根大通在內的四家外資，因為十分認同此次新機入門款採用的低價策略，因此均認為有望推升整體銷售量，達到優於市場原先預測的成績。最看好的則是由瑞信證券所預測的一億支銷量。

確實，在價格甜得誘人因而激發買氣的前提之下，蘋概股也有望面臨更強勁的拉貨力道，相關供應鏈可以說是全都磨刀霍霍。而談及供應鏈的拉貨，當然就必須回過頭來看蘋果秋季新品發表會中所提出新機的功能。

光學鏡頭廠訂單暢旺

此次發表的iPhone 11、iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max三款新機皆為多鏡頭設計，其中，較為一般版的iPhone 11搭載了兩個皆為一二○○萬畫素的後鏡頭，而高階版的iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max則是除了與iPhone 11相同的兩顆鏡頭外，更是另外再配備一顆一二○度的超廣角鏡頭，是蘋果陣營中首支採用三鏡頭的產品，由此就可以看出，光學鏡頭廠將大啖新機訂單，而台股中的光學鏡頭雙雄大立光、玉晶光是iPhone鏡頭的前兩大供應商，因此毫無懸念的，將成為最明顯且最直接的受惠對象。

其中，根據大立光八月營收來看，重要客戶新機種鏡頭的拉貨動能強勁，所帶來的效益其實也逐步顯現。大立光八月營收達六四．七六億元，以月成長十九％、年成長十八％的超大成長幅度，一舉突破六○億元大關，同時也再度刷新單月營收歷史新高，而累計前八月營收也來到了三五八．三八億元，年增十二％。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2057期；訂閱先探投資週刊電子版

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