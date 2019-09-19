智慧製造最強五虎將

【文／林麗雪】

從廣明、台達電成功生產機器人，大銀微系統偕上銀集團之力跨入線性馬達製造，到鈞興苦蹲多年產出諧波減速器、致茂擁有全方位的自動化量測技術，台廠自動化製造技術實力都已比拚國際大廠，新興自動化製造五虎可望在下波景氣復甦攫取最多投資目光。

從去年第二季營運見高峰，到今年前八月營運較去年同期衰退三～五成不等，智慧自動化產業堪稱是美中貿易戰下受創最慘族群，日本最新公布的八月份工具機訂單，年比再衰退三七．一％；國內機械設備出口訂單更是創下五年來最慘紀錄，過去一年來，資本市場更是對智慧製造產業族群紛紛走避。

然，基本面最壞的時候卻可能是最好的投資時機！在產業已出現長達五季的修正之後，機器人工業協會（ＲＩＡ）最新公布的數據顯示，北美工業機器人第二季訂單與去年同期相比大增十九．二％，消息一出，全球機器人與自動化指數（ROBO）自九月三日的三五．九起漲，短短不過二周的時間大漲至三九．五二，漲幅高達一成。

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同時間，超過三五檔的ROBO成分股股價漲幅逾一成，成為全球工業類股中，表現最為耀眼的族群，其中，ＲＶ減速器龍頭大廠Nabtesco、三菱電機、全球氣動元件龍頭廠亞德客ＫＹ等都大漲近十五％，日本機器人大廠安川電機、發那科及諧波驅動系統公司HDS也都大漲九～十％，瑞士機器人公司ABB則大漲八％，全球自動化製造大廠股價全面自谷底翻揚，意義非凡。

訂單落底 再壞有限

若從基本面來看，智慧及自動化製造族群的營運，目前確實仍乏善可陳，找不到投資的利基點，但景氣的滑落總有個終點，日本工具機訂單年比下滑幅度，已是金融海嘯以來的低點，而根據經濟部統計台灣機械出口數據也發現，台灣機械出口訂單年衰退幅度則已在縮減當中，在在顯示整個產業都已在景氣循環的谷底，未來一段時間向上的機率應比再往下沉淪的機會來得高才是。

瑞信證券最新出爐的報告也看好，全球ODM/OEM廠商在美中貿易戰後的全球產線調整將告段落，並啟動新一輪的資本投資，將帶動整個自動化製造元件產業景氣在明年上半年明顯回升，廠商明年營運可望再度出現年成長復甦，認為是調升自動化製造產業族群評等的時候了。

據統計，自去年下半年以來，已有一五○家廠商宣布回台投資，而為了分散貿易戰衍生的關稅提高風險，瑞信指出，不少ＯＤＭ製造商已經將高階ＮＢ、伺服器、網通元件移回台灣生產、甚至計畫明年於東南亞設立生產基地，經過一年的調整，瑞信認為，全球ODM/OEM廠產能重置的動作應已告一段落，而因為貿易戰而一度被迫暫停接單甚至中止的機械資本支出循環，有望在未來一段時間重啟，並在明年上半年見到企業明顯地啟動資本支出動作，並增加自動化元件的需求。

自動化製造換面貌

雖然美中貿易戰對於全球經濟仍是一個極大的不確定，但不會變的是，５Ｇ相關的資本支出循環一定要啟動，全球ODM/OEM廠產線產能重置的情況也會在明年發生，對於自動化設備及機器製造業者，絕對有利。

再者，消費性電子產品型態的改變，也將帶來新的自動化建置商機，一般預估，明年三款新iPhone為了騰挪更大的空間增加電池容量，蘋果勢必拉高OLED面板的採用量，額外的自動化設備資本支出也勢必從明年上半年開始增加。

這個趨勢看法，和第二季機器人訂單數量大增的情況不謀而合，值得注意的是，第二季增加的機器人訂單，多是較小型、較便宜的「協作式機器人」（co-bot），而非要價昂貴、體型龐大的機器人，一般而言，大型機器人通常用於汽車產業，功能包括車體焊接、搬運重物等工作，由於汽車產業仍疲弱，大型機器人訂單未見回升，仍屬合理。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2057期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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