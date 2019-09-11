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光學指紋辨識技術夯 屏下指紋辨識展現魅力

2019-09-11 12:35先探投資週刊

【文／吳禹潼】

智慧型手機的全螢幕發展帶動了屏下指紋辨識的熱潮，台廠之中，神盾可說跑第一棒，陸續奪下三星與陸廠訂單。

自從智慧型手機越來越普及，進而邁入整個發展周期中的成熟期以後，各項生物辨識技術，包括指紋辨識、虹膜辨識、臉部辨識等等，就在極短時間內，躍身成為全球各大手機品牌廠廝殺最為激烈的必爭領域，其中，指紋辨識技術更是從二○一五年蘋果iPhone 5S率先採用電容式設計後，就颳起一陣旋風，非常受到使用者的歡迎。

但，隨之而來的問題是，電容式的感測晶片必須依附在邊框之上，而隨著智慧型手機朝向「全屏幕窄邊框」的方向發展，這些晶片也就面臨到了無處可放的困境。儘管蘋果近年來推出的幾款手機都在邊框中嵌入光學鏡頭，採用臉部辨識技術的功能，仍敵不過指紋辨識技術的火熱程度，確實，從當前各大品牌廠與晶片廠合作，積極研究開發的方向來看，光學式以及超音波式的螢幕嵌入式指紋辨識技術，可以說是市場的新寵。

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光學指紋辨識技術夯

首先來看光學指紋辨識方案部分，由於光學指紋辨識技術的晶片是透過鏡頭擷取光反射手指所形成的指紋圖樣，再進一步經由演算法去辨認指紋，以進行配對解鎖；也就是說，光學指紋辨識要能成功，最重要的關鍵就是光源，因此，ＩＣ設計廠商在研發晶片的過程中，除了要能在自帶光源的OLED面板上成功使用之外，如何讓不帶光源的ＬＣＤ面板也能成功辨識，為目前所面臨到的問題之一。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2056期；訂閱先探投資週刊電子版

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