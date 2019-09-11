美電競反彈 三檔股票火力全開

【文／魏聖峰】

兩大指標股動視暴雪、美商藝電近期發表的營運展望獲得華爾街認同，股價從去年高點跌幅均超過五成，蹲久了終於輪到反彈。

全球央行維持降息趨勢，即使全球面臨美中貿易戰風險，還是讓全球股市維持高檔震盪，Nasdaq指數和S&P 500指數都曾經在七月下旬有創歷史新高的紀錄。即便如此，美國電競類股的美商藝電和動視暴雪因為電競產業處於盤整，股價一直沒有跟上今年美股的多頭格局，僅有高本益比的Take-Two互動軟體股價有跟上美股多頭腳步。

股價回檔幅度超過五成

現在情況不同，在美商藝電和動視暴雪上季都繳出不錯的成績，近期發布新的遊戲被市場看好營運前景，華爾街券商陸續調高美商藝電和動視暴雪的投資評等，帶動股價反彈。

從二○一三年到去年年中為止，電競股也曾經是美國科技股的多頭股，但股價經過長時間多頭漲勢，當時不論是動視暴雪還是美商藝電的本益比都不低，後來股價領先基本面反轉，讓這兩檔美國電競指標股股價回檔，股價這麼一跌出現長時間的回檔。以動視暴雪為例，該股去年十月初創下歷史新高的八四．六七美元後回檔，最低出現在今年二月上旬的三九．八五美元，波段股價跌幅超過五成。美商藝電股價在去年七月上旬創下一五一．二六美元的歷史高價後，股價在今年一月初創下七七．二美元的波段低檔，回檔幅度也超過五成。

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觀察動視暴雪的業績趨勢，去年第四季營收和獲利都創下歷史新高，股價提前在去年十月初領先基本面回檔。之後業績連續兩季衰退，第二季ＥＰＳ○．四三美元，也是近三季的新低。即便上季營運不佳，在八月底宣布將在九月初發表新版的〈魔獸世界〉，市場預期這款遊戲可望帶動未來動視暴雪的營運成長動能，帶動股價上漲並創下去年十一月以來單日最大漲幅，創九個月新高，確認五○美元以下的底部區。

類似的情節也出現在美商藝電上。美商藝電在一九會計年度第一季當時發布的財報中，營收比前一季少三成，獲利更只有前一季的三分之一。當季雖然是淡季，但美商藝電當時所發布的業績實在太低，引發股價從歷史高檔區回檔。過去一年來美商藝電的營收都在十二億美元上下，獲利最低掉到剩下二億美元。值得留意的是，上季美商藝電的獲利在所得稅費用抵減回沖財報利益九．八五億美元，讓美商藝電上季獲利高於營收。雖然這僅是財務報表項下的費用抵減回沖利益，卻能美化財報，單季ＥＰＳ達四．七五美元。

財報內容嗅出轉機味道

財報好看和股價處於相對低檔，讓華爾街市場分析師陸續看好美商藝電和動視暴雪這兩檔電競股的後市表現，陸續調高這兩檔股票投資評等，連帶也看好股價處於高檔的Take-Two互動軟體的投資評等，讓最近電競股逐漸成為市場追捧的補漲股。這輪美商藝電最低的獲利水準去年獲利高峰的三分之一，而股價波段最大回檔幅度也超過五成。五月以來縱使碰到美中貿易戰惡化、人民幣貶破七元關卡，但美商藝電股價大部分時間都能維持在九○美元以上震盪，動視暴雪股價大部分時間也都能維持在四五美元以上震盪，股價呈現利空不跌的意味濃厚。

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