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謝金河：挑選營收創新高、技術面突圍股

2019-09-11 12:29先探投資週刊

【文／謝金河】

在美中貿易戰愈演愈烈中，全球股市今年紛紛出現罕見的漲勢，像美國道瓊工業指數今年已上漲逾十六％，Nasdaq漲了二二％以上，費城半導體指數更是大漲超過三五％；另一邊中國股市上證至少上漲兩成，深圳至少漲三成，台股今年也漲了十％以上，這樣的結果跟原來大家悲觀預期想像的完全不一樣。進入第四季之前的選股必須把握幾個重點。

謝金河。聯合報系資料照
謝金河。聯合報系資料照
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首先是低基期，最好是股價從谷底翻越年線而上的個股，有很多業績很好的個股，這時候營收頻創新高，獲利也很有表現，但基期太高，此時的利多，只是填補基本面而已，舉例來說，像散熱族群的雙鴻從四五元漲到二○九元，七、八月營收都跳升到九億以上，進入第三季，一個月可賺一億，第三季ＥＰＳ一定在三元以上，但股價在二○○元以上就必須考驗後續業績成長動能，此時股價不會再大漲，但要提防一旦業績跟不上，股價很容易反轉而下，這時候是風險大於利潤的狀態。超眾也是如此，今年有機會賺到一個股本，但二九○元已不是很便宜的股價；泰碩營收連續登上四億元，一至七月自結ＥＰＳ一．六七元，本益比也不低；最近力致大漲，已經是用二線股來維持熱度，這個散熱族群是高基期股的代表作。

靠基本面推升股價最紮實

銅箔基板的聯茂漲到一五四元，七、八月營收都站上二一億，單季ＥＰＳ可以上二元，今年ＥＰＳ可能在七、八元，但是一五四元的股價可能也必須消化一下；台光電、台燿單月營收上十五億，單季ＥＰＳ也會登上二元，今年ＥＰＳ挑戰八元有機會，但股價跑到一四○元，銅箔基板是這些年大躍升的產業，過去我印象中的聯茂是卅幾元，台燿以前在票面下浮沈，如今都變成百元以上高價股，顯然５Ｇ時代的高頻、高速是改變產業生態很重要的動能。

這種靠基本面改善推升的股價最紮實，像是很多ＰＣＢ族群今年是蛻變的一年，例如過去燿華股價都徘徊在面額附近，最近急漲到三五．五元，燿華這個蛻變是軟硬結合板奏效，今年首季ＥＰＳ只有○．三三元，但第二季跳上○．八元，七月自結ＥＰＳ○．三三元，看起來第三季ＥＰＳ可能超過一元，這麼一來ＥＰＳ站上三元有希望，此時股價站在三○元以上就是上漲有理了！楠梓電靠著大陸滬電股份加持，上半年ＥＰＳ一．三二元，今年股價從十三．四元漲到四二元；最近連華通都從十七．四元漲到三八．○五元，單月營收已從三六．九億跳升到五五．八億，經營格局、力道都全開，股價也不同。

基本面推升著股價上漲，反應在個別公司，像是今年加權指數上漲一成，但是很多散熱族群，如雙鴻、超眾、泰碩或是銅箔基柏的聯茂、台燿，甚至是ＰＣＢ的燿華、楠梓電就漲了幾倍，但是股價漲太快，漲幅大了以後就必須留意技術面乖離過大；或者是股價有沒有超漲，此時追高反而容易套牢，所以選股學問大，技術面與基本面必須一起看。

所有基本面好的個股都漲上去以後，先找找技術面剛剛呈現多頭排列的個股，如果技術面轉好，基本面也跟上來，很可能是當下選股的好目標，舉例來說：曾經下市又上市，後來切入聲控產品及智慧音箱的致伸，在技術面剛完成多頭排列，八月營收達八五．七九億元，這比起五月前的五十幾億，成長力道十分顯著。致伸第三季的成長力道超過去年第三季，上半年ＥＰＳ一．七二元，下半年ＥＰＳ可能有三元的機會，看起來六○元左右是個好的買點。

另一家是致伸曾經擁有三成股權的時碩工業，上半年ＥＰＳ一．八一元，第三季可能有單季挑戰十億營收的實力，時碩從事汽車、精密航太金屬件生產，過去兩年ＥＰＳ都超過三．三元，今年可能三．五元以上，去年以每股六○元上市，再之前的一次增資每股六八元，五○元以下介入成本比大股東划算。

選線型好轉、營收創高者

從事醫藥物流服務、佳醫集團轉投資的久裕，今年受惠一項新法規，二○一九年未通過符合ＧＤＰ檢查的醫藥通路商不得執行藥品運銷作業，也就是說一般物流業者不能從事專業醫藥物流服務，久裕從七四．五元跌下來，最慘跌到十五．三五元，可說其慘無比！久裕是以每股五三．九元上櫃，二○一七年本業小賠，去年賺五○○○萬，ＥＰＳ一．一三元，今年上半年本業賺三五八八．八萬元，比去年同期二三八六萬成長近五成，毛利率拉升到二○％以上，八月營收達一．四七八億元，上半年ＥＰＳ○．八一元，下半年比上半年好，股價又在谷底打底數年，加上政策利多加持，股價應有較大的爆發力，久裕每年都有配息，今年配出一．○四元，息率超過五％。

這類線型好轉、營收創新高的公司，還有紡織成衣的得力，今年配出一．五元現金，可以看出大股東做多心思，八月營收九．二九七億，第三季營收有機會挑戰二七億，今年有ＵＡ釋單，加上越南廠加入營運，這次以每股二二元再增資五億，越南一、二期全能量產後，經營格局將大大開展，這是紡織股可以特別留意的目標。

另外，股價在年線不遠，今年股價表現溫吞的ＩＣ設計MOSFET相關個股，八月營收都傳捷報，像杰力營收連續四個月創歷史新高，八月來到一．五七億，第三季可能達四．七億，單季ＥＰＳ可能有挑戰二．五元的實力，今年ＥＰＳ應有九～十元之間，以目前股價來看，ＰＥ不高，像尼克森七月才創二．六一億歷史新高，富鼎是七、八月都創年度新高，股價應有表現空間。

印刷電路板大好年

今年的印刷電路板是大好年，像欣興單月營收直逼八○億，鴻海旗下的臻鼎ＫＹ單月營收跑到一一八．一七億，實在不可思議，臻鼎以一家印刷電路板營收連續兩年都突破千億，去年稅前賺一四六億，很令人讚嘆！同樣是印刷電路板，這幾年南亞電路板愈做愈小，令人咋舌。華新焦家的瀚宇博去年營收已達四三七億，今年併入嘉聯益後營收可能六○○億起跳，變成一線大廠；而王景春的健鼎今年營收挑戰五○○億，ＥＰＳ挑戰一個股本，已是ＰＣＢ產業中的老牌績優公司，整個台灣印刷電路板產業令人驚豔。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2056期；訂閱先探投資週刊電子版

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