汽車零件中概股 誰先受惠？

【文／馮欣仁】

自從美中貿易戰開打以來，不僅讓中國經濟面臨到下行風險，更造成民眾消費力道縮減，同時也直接反應在汽車銷售上。根據中國汽車協會統計，今年前七月銷量達一四一三．二萬輛，年減十一．四％，更創下連續十三個月下滑。

雙田與豪華車逆勢抗跌

若看上半年各家車廠銷量表現，一汽大眾超越上汽大眾，但都較去年同期衰退，反觀，日系車廠豐田與本田，雙田銷量卻逆勢大幅增長，其中，廣汽豐田增長十八．四％，一汽豐田增長三．二％，廣汽本田增長十二．七％，東風本田增長三四．四％，成為中國車市的大贏家。

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至於在豪華車市場，絲毫無畏中國經濟衰退，今年前七月銷量依然保持正成長態勢，德國賓士以四一萬輛（年增二％）居冠、其次是BMW四○．四萬輛（年增十六．六％）、第三名則是奧迪三六．八萬輛（年增二．五％），之後則是凱迪拉克、Volvo、Lexus；其中，Lexus前七月更大賣十．九九萬輛，年成長三一％，成長幅度居同業之冠，預估今年銷售目標可達二○萬輛。

不過，從各家車廠上半年財報來看，多數廠商獲利均較去年同期衰退；最大的上汽集團獲利較去年同期減少二七．五％、吉利汽車則年減四成；造成上汽集團、吉利汽車和長城汽車均不約而同下調了年度銷量目標。為了提振低迷的車市，中國國務院日前發布「關於加快發展流通促進商業消費的意見」，將研擬逐步放寬或取消限購的具體措施，增加汽車消費潛力；未來實施汽車限購的地區，需結合市場實際情況，推行逐步放寬或取消限購的具體措施。

智伸科搭上節能列車

歷經中國車市連續十三個月低迷走勢，若在政策利多刺激之下，可望讓車市觸底反彈，對於國內深耕中國汽車相關零組件廠商而言，可望點燃一線生機。不過，部分中國自主品牌車廠庫存水位仍高，加上日系、歐系等合資品牌以品質與價格優勢競爭，恐造成自主車廠營運壓力相對較大，對此，在布局汽車零件相關個股時，建議避開以中國自主品牌比重較高的業者；反觀，可留意智伸科、皇田、劍麟、江興、英利ＫＹ、朋程、廣華ＫＹ等以歐系或日系車廠為主的廠商。

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