9月行情 新主流股

【文／方亞申】

美中貿易及貨幣戰現在進行式，中國股市及台股卻相對強勢，台股歷經八月份外資大賣回檔，預計九月再繼續大賣機率不高，台股有台資返台及總統大選支撐，不論是電子或傳產中小型股表現相當積極，接下來八月營收將是參考焦點。

美國川普政府於美東時間九月一日零時起，開始對包括蘋果產品在內的大陸製商品加徵十五％關稅。受衝擊的蘋果產品包括智慧手表（Apple Watch）及表帶、無線耳機AirPods、智慧音箱HomePod、Beats耳機、iMac電腦等；其他可能受影響者包括iPhone的維修零件、以及iPhone的重要儲存元件Nand快閃記憶體。占蘋果逾半營收的iPhone，則將在十二月十五日面臨十五％的加徵關稅；不過在占上年度營收至少十％的其他硬體中，有許多產品從九月一日起須被加徵十五％關稅。如此不是蘋果調漲售價就是自行吸收，對於業績將有不利影響，也將牽連到台灣蘋概供應鏈。且以往蘋果九月發表新機一般就是蘋概股股價相對年度高點，市場也有所準備。

歐元人民幣創低貨幣戰隱然出現

蘋果是美股總市值第三高公司，股價若整理或拉回當然對道瓊、標普及Nasdaq有所影響。所幸今年ＥＴＦ大筆資金向亞馬遜、嬌生、谷歌、Visa、微軟、Paypal集中，所以即使蘋果股價震盪，並不一定會對指數具有強大殺傷力。包括微軟、谷歌、Visa等可望扮演中流砥柱。加上巴菲特加碼買進的亞馬遜，只要這些個股未見連續大跌，美股還是可望高檔震盪。

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而美國與中國自九月一日起對彼此加徵新一輪關稅，這一波措施也使得美國對陸貨課徵的關稅稅率平均達二○％以上，直逼二次大戰前貿易保護主義期間美國對中國進口品課徵的稅率。

市場表示，九月一日與十二月一日生效的加徵關稅涉及衣服、玩具、食品、手機與筆電等大多數消費者常選購品項，與之前的關稅戰主要涉及機械零件或原物料完全不同。對於年底消費旺季可能有較不利影響，採購力將相對下降。所以川普一而再、再而三要聯準會降息，看來九月中旬開會，聯準會降息將是跑不掉，尤其近期歐元區經濟數據不佳，德國面臨衰退，美元兌歐元已升破一．一大關，增添美國降息誘因。再者，人民幣兌美元也在七．一八附近，近期連續創低，距離七．二關卡很近，若拉長自二○一七年底以來，人民幣已貶值十．五％，算是相當多。

不少電子股營收逐月走高

在歐元及人民幣貶不停，美元指數屢創高點直逼一○○，令市場擔心貨幣競貶，影響股市。尤其美國九月剛提高關稅，人民幣就連續創低，誰能保證川普不會又跳出來推文大罵？股市相對會較保守。

而歐洲各國從德國到丹麥等，皆採取負利率，於是從新興市場巴西到亞洲的韓國、菲律賓、印度、印尼到南半球的澳洲、紐西蘭都在降息。相對美元利率還有二％以上，所以降息是必然動作，美元對其他國貨幣太強，對美國出口也不利。從美元指數走強來看，今年降息是必然，只是還有幾次而已。

國際貨幣戰不得不令人小心，八月份若看看美國三大指數震盪情況，可以說像是有嚴重心臟病一樣，心跳幅度高低相當大，所幸在貿易戰利空下，美股三大指數都能守穩年線；九月份就看貨幣戰了。不過在低利率下，全球最大主權基金之一的挪威上兆美元，決定再從石油部分撤出資金要投資美股，只要美股未見大回檔，台股相對低檔也有強烈支撐。

台股八月份外資賣超達一二二○億元，不過若觀察，外資在去年十月股災時賣超台股一四二九．九億元，惟十一月轉向小幅買超一○四億元；今年五月賣超一四四九億元，六月反手買超三九四億元，以此來看，九月外資買超台股機率較大，除非貨幣戰進一步惡化、美股大跌，否則台股九月份指數可望盤堅或是箱型，至少在八月份大賣後，台股指數還能撐在年線之上，代表一○三五一點具有強烈支撐，目前季線壓力在一○六六四點，由於季線向上，若能站穩一○六七○點之上，將有利向一○九○○點推升。櫃買指數則是站上季線，看來中小型股有大型股作掩護，持續輪漲中。對於八月營收表現佳的個股較有利。外資對台股保守操作，近期本土資金扮演市場主流，加上海外資金回流，台股較其他亞洲國家穩健。

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