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謝金河：內資回流尋找有價值的股票

2019-08-29 12:56先探投資週刊

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【文／謝金河】

八月廿三日中國決定對美國七五○億商品開徵十五％及十％關稅，川普聞訊大為惱火，隨即宣布對中國課徵廿五％的關稅拉高到卅％，同時也對原來三○○○億美元商品原加徵十％的關稅拉高到十五％，在這場關稅戰中，中國政府揚言「奉陪到底」，川普政府則是「以牙還牙」，雙方交手互不相讓，川普生氣地還要求美國企業要退出中國。

美中交鋒互放狠話，有如兩國斷交的檄文，美國道瓊指數廿三日大跌六二三．三四，Nasdaq跌二三九．六二，跌幅達三％，費城半導體首當其衝，大跌六五．八七，跌幅高達四．三六％，美股大跌，全球股市勢必跟著陪葬，果然第二天開盤的亞洲股市，香港恆生指數開盤一度大跌逾八○○點，台股在廿六日也大跌一八三．五四，台股再度面臨年線保衛戰，外資在台股則連續呈現大幅賣超的景象。

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這場美中貿易角力愈演愈烈，照理說，全球股市可能已經崩潰，全世界經濟可能再度出現如金融海嘯般的另一次恐慌，但是八月即將結束，二○一九年走過三分之二了，全球股市表現仍十分穩健，這樣的結局，非常值得深入探討。

台股多次小破年線

從貿易戰中的核心事主美國及中國股市來檢視，美股上周五狂跌，但很快又恢復穩健，如果從美國幾個重要指數來看，道瓊去年底收盤二三三二七．四六，現在是二五七七二，今年漲幅有十．四％。而Nasdaq去年收盤六六三五．二八，現在是七八二六．九五，Nasdaq今年仍有十七．九五％的大漲幅，最威猛的是費城半導體指數（SOX）從一一五五．一七到一四五四．一二，今年的漲幅達二五．八七％。

再看美國關稅直搗的中國，深滬股市今年在人行寬鬆銀根中都走出多頭格局，上海股市今年漲幅超過十六％，以科技股為主的深圳股市今年漲幅超過廿四％，滬深三○○指數更是大幅近三成，下跌的只有上海的Ｂ股，甚至今年香港反送中抗爭已持續進行三個月，照理說香港股市應首當其衝，但去年底收盤是二五八四五．七，現在是二五六六四．○七，今年只下跌一八一點，大約只有○．○七％。如果從股市的變化來看，香港可能岌岌可危，但股市並沒有出現驚人的崩跌。

再看台股也很有意思，今年多次小破年線，但破了年線都能立刻爬起來，並且重新站穩在年線以上，去年收盤是九七二七．二四，如今是一○四三四．二九，台灣今年年有七．二六％的漲幅，表現雖不若深滬股市，但強過香港、新加坡及南韓，甚至也超過所有東協國家，甚至是印度。

像南韓股市去年底收盤是二○四一．○四，現在是一九二四．六，今年下跌五．七％，新加坡幾乎沒有漲跌，印度股市今年上漲四．三五％；最近幣值強升的泰銖，今年泰股上漲三．三二％，呈現股匯雙漲的格局，比較慘的是馬來西亞股市今年大約下跌五％，從股市表現來看，台股今年算是可圈可點。

如果再放遠到國際，今年澳洲股市上漲逾十五％，紐西蘭股市漲了廿％，歐洲最具代表性的德國股市今年漲幅有十一．一％，義大利也漲十一％以上，瑞士漲幅超過二五％，最令人感到意外的是過去幾年驚傳財政破產的希臘，今年股市從六一三．三漲到八二八．九五，漲幅高達卅五．一六％，可以說是全球最亮眼的股市。

資金青睞有息資產

我原本以為美中貿易談判撕破臉，全球股市可能較大幅度的探底，現在看起來似乎不是這樣，這可能是全球央行擴大寬鬆銀根，加上全球負殖利率債券超過十七兆美元，資金對有息資產仍感興趣，股市也成避風港，這是很值得注意的訊號，像德國連卅年債券殖利率都變成負數，這是歷史上很少見的景象。

另一個是外資在台股的力道明顯減弱，今年到八月廿六日為止，外資賣超台股八七六．八三億，照理說台股可能出現一個巨大跌勢，像是二○一一年外資賣超台股二七七六．四八億元，台股大跌一九○○點，去年外資大賣台股三五四八億，台股只下跌九一五點，今年外資持續賣超，但台股反而拉出七．二六％的漲幅，看起來內資回流抵消了外資賣超的壓力，這是台股質變與量變很關鍵的一步。

過去台股都是靠外資拉抬加權指數，但今年以來，外資加碼台股力道減弱，像外資今年賣超台積電三四六○張，賣超鴻海二一七一四一張，賣超日月光一六一三四八張，賣超大立光四五四八張，賣超國巨五三九九○張，這些都是外資著墨較深的個股，但今年都出現明顯的賣超，照理說，美中貿易戰期間，外資賣超台股，台股今年一定是跌勢，但表現遠遠超過四小龍，而且是除中國有Ａ股入摩效應外，亞洲表現最亮眼的股市，這可能有兩個重要憑藉，一個是全球在負殖利率債券屢創新高中，台股殖利率在全球數一數二，得到投資人青睞；二是台灣今年難得一見的資金回流，而這也是今年大家選股必須把握的重點。

過去在台股，外資喊水會結凍，投資人以追逐外資概念股為明牌，但今年完全以基本面掛帥，台股出現不少長多型個股，最具代表性的如遊戲機的鈊象，從一二六元快步跑到四一○．五元，除完十一元現金息，立刻填息，最大的憑藉是業績出現大成長訊號，過去一季ＥＰＳ二．四九元，今年第二季跑到六．四七元，去年全年ＥＰＳ十二．五一元，現在上半年就有十．九九元，今年成長力道令人驚艷，如果ＥＰＳ跑到廿幾元，股價可能五○○元以上。

市場上出現不少長多型的個股，像百貨類股的寶雅；網路設備的智邦第二季出現十三．八億淨利，ＥＰＳ二．四八元，如果繼續往前跑，邁向二○○元是指日可待的。上周提到的程控股巨路，單季ＥＰＳ站上二元，達二．一九元，假如成長持續，股價跑上百元也是可以預期。窗簾的億豐、鞋業的豐泰都慢慢成為長多股的代表作。

ＩＣ設計股軍容整齊

除了這些以外，今年台股出現整個族群興旺的現象，最具代表性的是ＩＣ設計，今年聯發科大起，股價跑到三六七．五元，瑞昱今年的二四五元，致新的一三三元，譜瑞ＫＹ跑到五九七元，矽力ＫＹ到七四四元，信驊到八五○元，還有聚積、矽創，以及矽創的子公司昇佳電子都讓市場驚艷。昇佳電子漲到四四七．九九元，以今年上半年ＥＰＳ十四．三九元，已穩居興櫃龍頭，也成了興櫃的亮點。

台灣的ＩＣ設計股過去有一段時間，人才被中國大陸瘋狂挖角，再加上華為扶植了海思，一度出現競爭力，但這些年ＩＣ設計業者努力尋找新定位，像葉儀皓的義隆在類神經處理器殺出一條新路，毛利率維持在四五％以上；遠端伺服器管理ＩＣ的信驊毛利率從五八％衝到六○％；電源管理ＩＣ的矽力毛利率站穩四六％，高訊號傳輸介面的譜瑞毛利率一直保持四成以上，這種定位明確、毛利率有效拉升的ＩＣ設計股都脫穎而出。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2054期；訂閱先探投資週刊電子版

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