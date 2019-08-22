消費電子旺季來了！

【文／吳禹潼】

消費性電子的旺季即將來臨，相關供應鏈早已蓄勢待發，誰能真的受惠，從第三季的訂單表現就能略知一二。

根據往年經驗來看，第三季可以說是正式進入消費性電子備貨的旺季，尤其是在八月過後，各個產品拉貨的力道更是益趨明顯，確實，隨著電子股的旺季來臨，加上美中貿易戰陸續傳出較為正面的利多消息，在市場疑慮逐步緩解的情況下，投資人對於旺季的期待也隨之攀升。

板卡廠股價蠢蠢欲動

除了今年以來炒得沸沸揚揚的５Ｇ、ＡＩ、物聯網等長線具有發展趨勢的相關產業外，短線上來看，隨著英特爾ＣＰＵ缺貨已漸漸緩解，ＰＣ進入旺季，在出貨量回溫的情況下，下游客戶的整體拉貨動能也會更加強勁，再加上智慧型手機大廠即將發表新機，有望替供應鏈注入活水，因此無論是ＰＣ抑或是智慧型手機的相關概念股，後續表現皆值得留意。

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根據國際研究暨顧問機構Gartner發布的報告指出，全球ＰＣ的出貨量經歷去年第四季以及今年第一季連續兩季下滑後，今年第二季終於回穩，成長了一．五％，可以看出，在ＣＰＵ缺貨情況緩解以及各大廠紛紛推出新品的前提下，ＰＣ今年下半年的表現，仍然可以期待。

首先來看，在輝達（Nvidia）以及超微（AMD）推出新款顯卡以及處理器之下，受惠的台灣板卡廠微星、技嘉、華擎。其中，揮別先前受到清庫存壓力的微星進入傳統營運旺季，隨著Nvidia新顯卡與旗下新款電競筆電的新品效應持續發揮效益，再加上整體產品組合轉好，因此，在營收有望增溫的同時，整體業績也可望同步出現反彈的表現。

而回過頭來看華擎，華擎七月營收繳出十二．六九億元的極亮眼成績單，是自二○一三年一月以來的十八個月新高，同時也是歷史第三高，展望今年下半年，在主機板有新品推出，出貨又進入全年最旺季的同時，ＡＭＤ也推出顯示卡新品，確實有助華擎的產品銷售；另一方面，華擎旗下伺服器產品也預計在第三季達到今年以來的出貨巔峰，加上工業電腦與桌機這兩部分的成長動能也維持正向，整體來看，華擎下半年的動能非常強勁，不容小覷。

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