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準掛牌股站上起跑線

2019-08-22 13:41先探投資週刊

【文／馮欣仁】

下半年將有不少績優的興櫃股轉上市櫃掛牌，這些個股分屬於航太、餐飲、自動化設備、工業電腦、鋰電池等產業，可望為台股新增生力軍。此外，半年報已全數公告，從中可以挖掘到具有成長潛力的黑馬股，不妨趁在興櫃市場提前卡位布局，等待轉上市櫃後，歡喜收割。

正值半年報剛公布完畢，而興櫃市場因交易制度受限，使得資訊透明度不及上市櫃公司，因此，半年報就成為檢視公司營運表現的重要參考依據。根據櫃買中心統計，二三八家興櫃公司今年上半年度整體營收約一六八七億元，較去年同期成長二．三％；有一四一家繳出獲利成績單，占整體興櫃市場五九．二四％；其中，有五家公司ＥＰＳ超過五元；ＥＰＳ為二元以上未達五元的公司計有二五家，超過半數興櫃公司ＥＰＳ較去年同期成長。

依據櫃買中心資料，上半年ＥＰＳ前十名依序為昇佳電子、沅聖、老四川、瑞鼎科技、洋基工程、長亨、錢櫃、駐龍、汎德永業、捷流閥業等；這十檔個股主要以ＩＣ設計、工業電腦、無塵室工程系統、航太與內需餐飲為主；其實與台股上市櫃公司上半年獲利表現較佳的族群有所雷同，反映出儘管有美中貿易戰干擾，對於具有利基性或內需型企業，其營運受影響並不大。

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目前興櫃股王為昇佳電子，背後大股東為驅動ＩＣ大廠矽創。昇佳電子主要產品為低功耗環境光源感測晶片、距離感測晶片、微機電加速度計等，運用在智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦及消費性產品等，繼去年成為Oppo與Vivo供應商後，今年再成功打進魅族供應鏈。隨著著智慧型手機面板成本的下降以及AMOLED技術的突破，中階智慧型手機也開始全面採用全螢幕面板，進一步推升昇佳電子「狹縫」或「屏下」感測器的滲透率，上半年不僅大賺逾一個股本，ＥＰＳ達十四．三九元，更賺贏去年全年，支撐股價維持在四○○元以上，穩居興櫃股王寶座。第三季為傳統旺季，營收與獲利可望持續攀高，全年有機會拚賺三個股本。

新盛力繼承Sony技術實力

下半年有不少興櫃公司將轉為上市櫃，像是航太股駐龍、韓國料理連鎖店豆府、車載電腦鑫創電子、鋰離子電池模組製造商新盛力、以及專供精密運動及控制元件、微米與奈米級定位系統供應商大銀微系統、保護元件廠富致等均陸續在九月掛牌，這些準掛牌股由於本身營運與獲利表現不錯，且產業前景佳，可望吸引搶認購潮。本期特企將分別將駐龍、豆府、大銀微系統、富致等四家公司獨立出來，在後續篇幅作深入報導。

前身為Sony在台灣的鋰離子電池模組生產工廠的新盛力，主要產品聚焦在電動手工具機、儲能系統及兩輪輕型電動交通工具三大領域。相較於同業，該公司不僅聚焦在非ＩＴ三大領域，且傳承Sony生產技術及經營管理能力；亦擁有自行研發設計開發ＩＣ保護迴路、電池控制系統等鋰離子電池模組優勢。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2053期；訂閱先探投資週刊電子版

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