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降息…抵抗經濟景氣萬靈丹？

2019-08-15 12:00先探投資週刊

【文／魏聖峰】

美中貿易談判卡關、中國刻意讓人民幣一口氣貶破七元大意圖用用匯率貶值方式抵抗美國調高關稅的壓力，美國與中國透過電話協商貿易糾紛，盼能挽救危機。美中貿易談判前途未卜、十月底還有英國脫歐的風險，國際貨幣基金（ＩＭＦ）已經四度調降今年全球ＧＤＰ展望到三．二％。

人民幣貶值效應

不看好經濟前景，今年以來各國央行陸續降息，六月以來降息的現象越來越多，各國央行希望透過降息，抵抗不景氣的壓力。各國央行一味地降息，是否能達到各國央行達到抵抗不景氣的效果還不得而知，透過降息、貶值本國貨幣的作法，卻可能悄悄地掀起貨幣戰。未來全球經濟和金融市場反應會如何，都是未知數。

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美中貿易戰是這波各國央行（尤其是亞太地區）降息的首要考量。美國的經濟體規模是二一．三三八兆美元，中國的經濟體規模是三．三六兆美元，美中兩國是全球前兩大經濟體，互打貿易戰，周邊的國家一定受到波及。人民幣在八月五日正式貶破七元關卡後，美國財政部在川普授意下馬上宣布中國是匯率操縱國。中國進口到美國的商品中，先前有二五○○億美元已被課徵二五％關稅，另有三千億美元進口商品課徵十％關稅。未來美中貿易關係沒改善，川普可能會把這三千億美元商品稅率進一步調高到二五％。

若中國要抵消被課徵的關稅，人民幣需要貶值到七．五元。目前人民幣匯率朝向緩慢貶值的趨勢明確，至截稿為止，境外人民幣（ＣＮＨ）已經貶破七．一四元，暗示人民幣短期內看到七．一元的機率很高。原本美中兩國預定九月份還會有一次貿易談判的機會，現在美中兩國翻臉後能不能會有九月的貿易談判，機率可能下降。美國財長梅努欽和中國副總理劉鶴改為電話溝通，希望美中談判不要破局。假設人民幣貶到接近七．三元，或者是美中兩國的關係因為香港問題而再生齟齬，即使現在課稅延到十二月十五日後，也難保證美中關係短期內不會進一步惡化。

全球經濟景氣從去年起就面臨成長停滯，加上美中貿易戰，各國經濟前景都不看好。ＩＭＦ在八月九日發布針對中國經濟展望的報告指出，若中國出口到美國的產品都被課稅二五％，今年中國的經濟成長將減少○．八％，這樣的外溢效果將衝擊全球經濟。從附表今年以來各國央行降息的情況來看，五月初美中貿易協商破局，整個五月份全球股市都明顯回檔，當時ＭＳＣＩ世界指數跌幅超過五．六％，ＭＳＣＩ新興市場指數跌幅九％，全球股市資本市值蒸發掉兩兆美元多，其中美股就蒸發掉近一．六兆美元。

五月份就有馬來西亞、菲律賓和紐西蘭降息，當時降息的幅度都是一碼。川普和習近平在六月底的G20高峰會中達成再談判共識，當時川普還說要無限期延長針對剩下的三千億美元中國進口商品課稅，帶動七月間美股再創歷史新高。即便如此，各國央行當時就不看好美中貿易協商會達成協議，所以七月份就有多達聯準會、澳洲、南韓等六個國際主要央行降息。其中，澳洲一口氣就降息兩碼之多，讓金融市場很震撼。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2052期；訂閱先探投資週刊電子版

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