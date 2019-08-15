半年報霸氣明星股

【文／方亞申】

美中、日韓貿易戰不斷，國際股匯市震盪，台股外資賣多買少，但指數相對抗跌，主要就是具有台商資金的優勢；上半年報公布，好股將不寂寞，預計在區間震盪下，優質個股表現將此起彼落，包括獲利成長、高殖利率股，今年官股及台積電也將有間歇性表現。

反覆不定的川普政府，歷經七月說要將剩下三千億美元產品調升關稅十％，全球股市大跌後；最新美國政府又說原定九月起對三千億美元中國輸美商品加徵十％的關稅，包括筆電和手機在內的部分中國產品加徵關稅的時間，將延遲至十二月十五日，主要是應對年底聖誕節採購旺季，使得相關的通路BESTBUY及蘋果股價大漲。至於美政府禁止官方機構採購華為等五家公司產品未變。美股乃至全球股市就在川普政府對中國忽多忽空言論中而大震盪。

全球股市看美股臉色

近三周來美中及亞洲股市正面臨大變動，美國聯準會降息，言論偏鷹派；緊接著川普就對中國剩下三千億美元產品調升關稅，再來中國人民幣貶破七的近十一年來低點；日韓則是出現另一種關稅大戰，也引發韓股一度創今年新低點，韓元則貶破近三年來低點至一二二○兌一美元；再來是紐西蘭、印度、巴西、韓國、菲律賓等出現令人眼花撩亂的接續降息動作。接著可能九月份美國又可能降息。重要原物料黃金創近六年新高，加上香港反送中持續示威未歇，恒生指數屢創今年新低，幾乎每一項都是偏向利空。不過須注意到降息潮流席捲，二○○○年網路泡沫、二○○八年金融海嘯，當時美國利率卻超過五％以上；如美國降息但利率從二．五％調降，在歷史角度來看算是偏低，且美國經濟與前兩次不同，企業不斷買進庫藏股、加發股息，與過去所謂泡沫大不相同。明年美國總統大選，但是川普政府也很明確告訴市場，道瓊指數位置比航空母艦現在何處還重要，也就是在選前道瓊就算急跌也會領先彈升，不會太理會其他國家股市漲跌，反而是全球股市要看美股臉色。現階段美股四大指數反彈至季線上下相當強勢。

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散熱族群有點噴出味道

亞洲股匯市部份，韓元是焦點，市場擔心掀起另一輪亞洲貨幣競貶大戰，尤其是這次人民幣也加入。韓元及人民幣目前在新低點附近，若持續創低，也將牽動外資進出台股動作。

不過，就像先前謝社長所言，外資今年對台股賣超（累計今年約賣超五百億元），但台股卻與過去慣例下跌不同，以去年底收盤來看，台股還是上漲超過七百點，表現強過韓國、日本、香港、東南亞等股市，名列全球主要股市前茅。且台股目前指數還在年線之上，相較前述國家地區在年線之下或今年新低附近，台股是強的。我們看財政部進出口數據，台灣雖不免受到貿易戰及國際原物料價格走緩影響，七月出口值為二八二億美元，較去年同期減少○．五％，，但整體出口值仍為歷年七月次高水準。

基本面如此，政策面鼓勵台商回流很積極，截至上周，經濟部已有一○六家廠商回台申請案，總投資金額逾五三七○億元，目前尚有四○多家廠商待審。資金回流已超過小英總統二次調高的目標五千億元，而現在八月都還沒過完，至年底還有超過四個月，按此來看全年有機會超過八千億元。最重要是「境外資金匯回投資產業辦法」擬於八月十五日上路，財政部根據以往經驗及業界反映所做的推估，一年有八九○七億元的資金匯回。一般認為，受惠方向除了資金回流預期帶動的資產、內需、銀行財管需求，申報企業買自家股及布局穩健配息大型股等，也值得關注。

根據辦法規定，台商匯回資金應有七○％以上用於直接或間接實質投資，二五％可投資金融商品，另外五％自由運用；台股部分若以保守的十％推估，回流資金將有九百至一千億元入市，樂觀情境若有二○～三○％資金均用於買股，台股活水近三千億元。這可能就是台股今年抵抗外資賣壓而上漲主因，就像是過去高殖利率股主要是在配息，今年除了此題材外，這類股股價也在默默上漲，且量不大，如精誠、零壹、優群、華研等等，顯然是有心人先卡位；另一面金融銀行股也是一樣，包括官股三商銀、兆豐金、合庫金等，今年最高累計漲幅都超過二成，不輸台積電。

台股只要未見韓元匯率再破新低（一二二○兌一美元），可望守穩這次低點一○一八○點至一高點大關，台積電、金融官股、統一等獲利及展望不錯的權值股是撐盤對象，在國際面不穩下，台股能在一○二○○～一○六○○點之間震盪以消化利空。當然現階段市場聚焦上市櫃七月營收、上半年財報。上半年財報已公布，將是重要參考。

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