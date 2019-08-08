純網銀登場 消金競爭山雨欲來

【文／巫彩蓮、江星翰】

三家純網銀將在明年上半年開業，銀行業從網路銀行bank 3.0，走向無實體化bank 4.0，二線銀行股個人消金業務將面臨第一波挑戰。

純網銀名單拍板定案，從「三搶二」，演變為連線銀行、將來銀行以及樂天國際商銀三家全數上榜，皆大歡喜的局面，純網銀的開放之所以受到矚目，最主要原因，這是繼一九九一年六月以來，開放十六家新銀行設立，二十八個年頭後，再度開放本國銀行新設執照！

當年新銀行開放的「因」，種下台灣金融業overbanking（銀行家數過多）的「果」，二千年之際本國銀行家數一度來到五三家高峰，透過 「金融機構合併法」立法、金改推動，到去年底本國銀行家數好不容易降到三七家，這個「果」對於銀行業經營而言，是苦澀且時間漫長。

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overbanking競爭壓力未減

三七家本國銀行、分行達三三九七家，加上逼近一三○○家中華郵政，以及農漁會、信用合作社等，實體金融機構密集度相當高，根據金管資料顯示，截至今年第一季止，全國金融機構家數除以人口總數（家數／每十萬人）數值為二六．四六，這個數據高於世界銀行二○一七年最新統計，ＯＥＣＤ（經濟合作暨發展組織）成員國平均二○．七、歐元區二一．八，逼近北美二六．五。

業務同質性高、資產成長緩慢、貨幣超額供應，以及國內投資動能欠佳，無法有效地去化市場游資，讓台灣金融業長期處在微利化，近三年資產報酬率平均值約○．五％～○．七％，不如國際大型金融機構，例如︰花旗為○．八七％、JP Morgan一．一八％。

台灣overbanking環境結構改變的腳步十分緩慢，科技發展一日千里，金管會在純網銀開放上，必須在當前銀行競爭態勢、金融創新兩者取其平衡點，原先市場臆測會開放兩家純網銀，主要就是遞補業務轉型開發工銀，以及併入元大金旗下元大銀而消滅大眾銀，才有「三搶二」的說法；此外，為了避免重蹈新銀行開放的覆轍，把退場機制納入其中。

按照進度，三家純網銀在名單公布後六個月，經主管機關核准得以正式開業，其間得以延長一次半年為限；換言之，進度順利的話，明年上半年就可以看到純網銀進場。

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