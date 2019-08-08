急跌撈底大作戰

【文／黃俊超】

美中貿易戰砲火再起，日韓之間也越演越烈，全球央行接連降息，導致股、匯、債市波動劇烈。短線建議可參考技術面與籌碼面，酌量且嚴守紀律，長線投資則分批布局具基本面保護個股，風險為當前操作首要考量。

美國聯準會七月底宣布預防性降息一碼，且提前結束縮表，雖然市場對於鷹派降息並不埋單，不過更震撼的消息接踵而來，總統川普於推特發文宣布，自九月一日起將再向其餘三○○○億美元的中國商品，加徵十％關稅。貨幣寬鬆對決貿易戰與景氣下行，矛與盾的攻防，掀起全球股、匯、債市大風暴。

與之前多屬工業產品與零組件的二五○○億美元商品大不相同，此次三○○○億美元商品，內容基本包含手機、筆電、服飾、玩具、居家用品等消費性商品，根據美商花旗銀行預估，將使中國出口減少二．七％，造成ＧＤＰ損失○．五％，若再加上之前二五○○億美元徵收二五％所造成ＧＤＰ損失，共計將超過一％。

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降息與貿易戰衝擊大

除了再度加徵關稅之外，美國財政部也將中國納入匯率操作國，上次中國被列入是一九九二至九四年，懲處項目包括限制外資投資、採購與國際談判等，中國也立即展開反擊，對八月三日後新成交的美國農產品採購，暫不排除進口加徵關稅，中國相關企業也暫停採購美國農產品。兩大經濟體再次直球對決。

除了美國與中國的貿易戰再次開打之外，日本與南韓之間的裂痕，似乎有越來越大的趨勢，日本先是管制三項重要高科技原料出口南韓，而後又宣布將南韓踢出適用貿易優惠待遇的「白名單」，而韓國除了祭出報復措施之外，也正準備向世界貿易組織（ＷＴＯ）提出申訴，且決定將於兩國爭議的獨島舉行軍演。

降息與貿易戰，對於全球經濟帶來極為重大的影響，從匯率的角度來看，美元指數於八月一日一度衝上九八．九三二，而人民幣兌美元於八月五日跌破七元大關，為金融海嘯以來首見，韓元貶至近三年來低點，新台幣縱然有台商回流緩止，但仍貶至今年新低，被視為避險貨幣的日圓與澳幣，維持強勢升值。

人民幣因為受到中國政府對於外匯資金嚴格控管，因此縱然跌破七元大關，預期對於心理層面影響更重於實質面，不過再加上韓元與新台幣的貶值走勢，亞洲貨幣可能出現新一輪的競貶。而在避險方面，追逐加密貨幣的風潮再次升溫，如比特幣、乙太幣等都出現明顯漲勢，此外，債券市場也跟著出現波動。

短線靠技術 長線看營運

回到股市來看，美國道瓊、S&P 500與Nasdaq三大指數，與歐洲法國股市迅速回測至年線附近，德國則跌破年線，亞洲方面，韓國股市一度跌破一九○○再創今年低點，日本創今年低點後彈升，中國上證指數跌破前低與年線，近期跌幅相對深的是香港股市，除了經濟問題，更嚴重的是對於未來前途擔憂。

台灣加權指數隨著國際股市拉回，跌破年線與前波低點後，疑似政府基金出手相助而回穩彈升，可以觀察兩個訊號，第一，八月至今的五個交易日，外資賣超金額約七一一億元，目前已等同今年來在加權指數買超金額全數吐出、回到原點；第二則是在期貨市場，連日多單降至三萬口上下，實質上恐已屬空單。

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