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IP點石成金

2019-08-08 12:04先探投資週刊

【文／馮欣仁】

智財權對於企業來說是一項重要的無形資產，可以塑造強大的護城河，更可創造獲利。全球娛樂霸主迪士尼可說是將IP發揮得淋漓盡致，旗下除了有家喻戶曉的米老鼠卡通人物之外，更透過併購漫威漫畫，囊括鋼鐵人、蜘蛛人、美國隊長等超過五千多個漫畫英雄的IP，讓迪士尼以IP為核心將事業版圖拓展至電影、電視、主題公園等。目前國內影音文創、IC設計、線上遊戲與生技等產業中，有不少公司擁有相當可觀的IP，值得挖掘。

繼《復仇者聯盟４：終局之戰》、《驚奇隊長》及《阿拉丁》之後，改編自一九九四年人氣動畫的真人版電影《獅子王》，於七月三十日上映第十九天，票房正式飆破十億美元；成為今年來第四部躋身十億美元俱樂部的迪士尼電影。迪士尼今年至今的全球總票房已超過七六．七億美元，締造單一影業史上最高年度票房紀錄；進而激勵迪士尼股價創下歷史新高，來到一四七．一五美元。

迪士尼利用ＩＰ創造高獲利

迪士尼之所以能夠成為全球影業與娛樂巨擘，關鍵在於擁有龐大的智慧財產權（Intellectual Property；簡稱ＩＰ），包括電影內容、電視節目、音樂、卡通人物、英雄人物、主題樂園、書籍與雜誌等。現任執行長Mr.Iger曾經說過：「我們通常在談論電影時，我們只討論票房和與電影業務相關的營收成長，但不僅要想到如何在美國挖掘這些財富，還要將電影的智慧財產權應用於全球的主題公園和消費品業務上。」

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一九二三年，華特 迪士尼（Walt Disney）在自家車庫創作出迪士尼家族第一個並且是影響最廣大的ＩＰ─米老鼠，在此後的八、九○年間，米老鼠、唐老鴨、高飛、小熊維尼等一系列迪士尼自有卡通人物形象不斷出現。除了自創ＩＰ之外，迪士尼也透過收購方式，來壯大ＩＰ；例如：收購皮克斯影業、漫威漫畫、盧卡斯影業等三家電影公司，一夕之間讓迪士尼擁有龐大的ＩＰ。

經過多年的發展，迪士尼已經形成以ＩＰ為核心的電影、電視、主題公園、衍生品的全產業鏈，成為一家涵蓋媒體網路（電視）、主題公園、影視娛樂（電影）、衍生品（周邊）和互動娛樂（遊戲）之企業；目前媒體網路和主題公園，合計貢獻四分之三營業收入。值得一提的是，從二○一○年開始，迪士尼光靠改編自家動畫，估計就進帳了超過七○億美元，而迪士尼已準備陸續將近二○部動畫改編成真人電影；在在顯示迪士尼透過ＩＰ創造出高獲利之實例。

然而，迪士尼的下一步除了持續擴建新的主題樂園之外，日前也宣布推出串流媒體，將與Netflix、Hulu、AmazonPrime、YouTube等正面對決。不過，若迪士尼想進軍串流媒體市場，除了有豐富的ＩＰ資源還不夠，還需加強內容製作能力。此外，迪士尼的「搖錢樹」米奇還面臨版權過期的風險。根據一九八八年通過的美國版權法，米奇版權將於二○二三年到期，代表到時任何人都可用米奇形象創作，無需再向迪士尼支付版權費，屆時迪士尼恐將失去每年吸金二五○億美元的搖錢樹。

授權收入增 華研拚賺一股本

國內影音文創如華研、霹靂、兔將、VHQ-KY；ＩＣ設計矽智財M31、力旺、晶心科、創意、智原、億而得；遊戲股則有網龍、橘子、宇峻、鈊象等都是具有ＩＰ的相關個股。其中，華研主要從事音樂製作與演藝經紀等業務，雖然去年十月旗下大咖藝人S.H.E，與華研結束長達十七年的合作關係，但整體營收與獲利並未受到影響，更逆勢創下新高。主要是因公司積極調整業務結構，拉高毛利率較高的授權收入，今年第二季授權收入占營收比重一舉攀升至六二％，演藝經紀收入比重則下滑至三七％；因授權收入毛利高，也帶動毛利率提升至六三．五％，累計上半年稅後純益二．八一億元，年增十二．八％，每股純益五．三一元，創歷年同期新高。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2051期；訂閱先探投資週刊電子版

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