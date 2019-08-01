謝金河：選好股才能出頭天

【文／謝金河】

台股從二○一七年五月站上萬點之後，展開史上最長的萬點旅程，除了去年十月十一日受到美中貿易戰影響，台股單日大跌六六○．七二，告別萬點，然後又在今年二月十一日再度站上萬點，在萬點之上似乎愈站愈穩，很多投資朋友經常問我，台股現在的位置會不會漲得太高，台股會不會很危險？

其實這是大哉問的問題，就像江文勝在前兩期《先探週刊》提到的，如果以一九九○年的全球股市來比對，道瓊指數迄今已大漲逾十倍，香港恆生指數更是大漲十幾倍，全球股市奔馳了卅年，只有日本與台股獨憔悴，今年改變台股的命運最大的變數是美中貿易戰下，資金從中國回流，這個台商回流力道正逐漸改變台股過去的慣性。

改變台股的力量不容小覷

根據經濟部最新統計，登記回台投資的企業家數已達九八家，回台投資金額四九七六億元，預計可帶動四三五○○人的就業機會，除了企業返台投資，立法院三讀通過境外資金回台課稅方案，第一年八％，第二年十％，若投入實業可以減半，假如台商回流如行政院政務委員龔明鑫所預估的，到二○二五年台商資金回流會超過四兆，那麼這個改變台股的力量就不能小覷，今年過了一半，台商回流已逼近五○○○億，看起來全年有達八千億的可能性，很多工業區現在土地非常搶手。

台商資金回流可能改變產業生態，也可能改變股市的結構，上周我提到過去卅年台商資金出走，內資跑掉，外資左右台股半邊天，像台積電、日月光、台達電、聯發科、國巨、大立光、鴻海都成了十分具有代表性的外資概念股，外資的買超、賣超也決定了台股指數的漲跌。

謝金河。聯合報系資料照 分享 facebook

但是自從Ａ股入摩後，眾多外資前進Ａ股市場，台股去年被外資賣超三五四八億，但指數也僅下跌九一五．四五，今年到七月二十五日為止，外資買超台股只有五一五．七億台幣，但台股卻漲一二一三點，這也意味了內資回流，逢低買進台股的力量增強，在內資回流的情況下，今年我們看到幾個顯著的改變，一是過去卅年，市場對金融股向來冷淡，儘管金融股每年配息都很穩定，但一般投資人卻不太領情，但今年除了有壽險業務拖累的金控公司，今年的金融股漲勢都很搶眼。

我們來看幾檔金融股，像是兆豐金，金融海嘯後一度跌到七．八二元，現在寫下三二．五元，這是二○○三年兆豐改金控以來的天價；另一檔是玉山金，○九年金融海嘯的時候，玉山金只有六．二三元，現在經過十年配息配股，漲到二八．三元，市值跑到三○五○億元，這是一九八九年王建開放十六家銀行新設，台灣Overbanking，幾乎演變成災難，玉山金控是卅年來新銀行開放的奇葩；三是合作金庫，合庫這幾年間股價從十二．五五元漲到二一．二五元，表現可圈可點。此外還包括上市不久的上海商銀，市值很快跑到二○○○億元以上，這次連傳統的三商銀股價都漲了不少。

幾檔市場驚艷的黑馬

金融股過去卅年在微利 下，大家競爭激烈，但市場競爭格局已定，每一家銀行都配出不錯的股息，像上海商銀從一．五元、一．八元到二元，兆豐金從一．四二、一．五，到一．七元，合庫連三年配○．七五元現金、○．三元股票，玉山金控從一○○億股本，靠著盈餘配股及現金，靠著自己的力量將股本拉升到一一六一．九五億元，這樣的成長令人驚艷，配息穩定、經營穩健的金融股，成了境外資金回流首選的目標。

二是過去卅年外資左右台股半邊天，市場對大立光、台積電、鴻海等外資概念股可說是熟到不能再熟，但是市場的黑馬，卻在大家意想不到的地方出發，我們來看幾檔市場驚艷的黑馬，一是大江（8436），生技股很多個股股價都曇花一現，因為拿不出業績，大江在二○一三年以每股九三元上櫃，沒想到在年輕的經營者林詠翔努力打拚下，股價從二○一五年的五八元狂漲到六一四元，股價的飆漲靠著業績不斷成長的實力，去年營收八○．九八億元，淨利十七．九五億元，ＥＰＳ高達十七．四九元，今年上半年淨利十二．四七億元，ＥＰＳ十二．一四元，這是今年最早交出半年報好成績的第一家績優公司，大江從保健食品代工起家，如今市值達四三三億，這是近五年表現出類拔萃的企業。

除了大江外，我對羅智先領軍的統一、統一超及大統益表現刮目相看，統一在台股一二六八二的時代，股價最高漲到一四五元，後來最慘跌到九．一五元，市場對食品股向來沒有好感，但這些年統一的兩岸布局表現不錯，旗下的統一超也面對過人事大風吹，但是羅智先統領的統一企業三家公司都令人刮目相看，像是統一超從○三年的三八．七元最高漲到三七八元，統一今年最高漲到八三．八元，最令人驚艷的是大統益。大統益是台灣最大黃豆油供應商，二○○○年左右，股價只有九元，很長時間，大統益給人的印象是廿幾元的中低價股，今年漲到一三二．五元，讓我大吃一驚，仔細一看，大統益從二○一四年以來，每年ＥＰＳ都超過五元，連續五年配出五元現金，從九元的低價股如今變成百元以上的績優股，這是靠著經營成績單打造出來的股價。

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