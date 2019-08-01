資金海歸 台灣翻轉

【文／方亞申】

全球又出現連續降息風潮，負利率資金超過13兆美元，資金流竄；台灣又有政策獎勵台商資金返台，資金面充裕，對股市是利多，包括轉單的電子、高息利股以及內需、金融股皆各具利基，儘管短線有雜音，但中長線輪漲態勢不變。

今年最熱門的散熱族群，在股價累計大漲五成到一倍以上後，出現奇鋐董娘大量申讓持股，股價重挫。一度是人氣指標之一的生技股，美時大量跌停，連帶基亞、保瑞等新藥股也出現少見的觸及跌停，令市場警戒心提高，本周不少漲多股紛紛回檔。加上美國有聯準會開會降息多寡未知，台股出現獲利了結，指數也跌破月線，似乎有做從五月下旬上漲約兩個月以來整理修正的可能。

不過要注意，從上半年以來印度、印尼、菲律賓、澳洲等陸續的降息潮正在持續中，韓國也降息（在日韓貿易戰中，可能再次出現降息）。而土耳其央行二十五日宣布大幅調降利率，一口氣將基準利率從二四％降至十九．七五％，降幅遠超過市場預期，此為去年九月以來首度降息。當然這是屬於新興市場的降息，但是本周美國聯準會開會，先前與預告降息可能性幾乎百分之百，只是降一碼或兩碼的問題，問題是美國消費及就業率都是近五年來最好，只因企業獲利衰退就降息，與過去聯準會的原則不同，市場推測是預防景氣衰退的降息。歐洲央行（ＥＣＢ）雖然未出現寬鬆貨幣行動，但主要是歐央行長換人，似乎把問題就留給新任行長，但是有美國在前，進一步量化寬鬆勢在必行，其他包括俄羅斯、南非在內的新興市場預料將跟進這波降息風潮。

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大家都再降息，包括中國在內今年也可能降息，市場資金滿溢，負利率資金超過十三兆美元，難怪黃金在創近六年高價後，還是持穩在一千四百美元／盎司之上。錢多自然對於風險性資產有利，債券及股票都是標的。

內資拉抬台股顯神威

美國是全球多頭強勢指標，美元指數在九七之上，顯示資金湧入美國，對股市有利，所以近一個月美國道瓊、標普、Nasdaq及費半指數不斷創新高，企業財報只要較先前預期好（六月份美中貿易戰三千億美元產品增稅未定，當時普遍預期較悲觀），股價就大漲，從美光、英特爾、谷歌、臉書等，乃至台積電，大多是公布財報後大漲。但不要忘了傳產價值股如Costco、麥當勞、星巴克、Visa、Mastercard…等股價也創新高，連銷售量不佳的汽車業股價也不弱，只有工業股波音、開拓重工及能源股等表現較差。美股的強勢，總統川普是很重要因素，四大指數只要在月線之上都屬於強勢；分別是道瓊二萬七千點、標普三千點、Nasdaq八千兩百點、費半一五一○點。

美股享受降息以及資金流進，其實台灣亦同。自從川普要對中國出口至美國產品課徵二五％關稅，不少廠商已陸續從中國撤出，包括本身就是中資企業，也轉戰東南亞，而台資回台灣也是選項。就政府所公布返台資金，從兩千億元、三千億元到總統二次調升目標五千億元，至今有關單位認為將超過七千億元。為了鼓勵台商返台，總統令已公布《境外資金匯回管理運用及課稅條例》、法案，其中台商關注的資金匯回專法，將待相關子法到位後，再由行政院訂定施行日期，約在八月中旬。而境外資金匯回專法規定，台商境外資金在兩年內匯回專戶，可享第一年八％、第二年十％優惠稅率，若進行實質投資，稅率可再減半為四％、五％。專法也規定，五％資金可自由運用，二五％可從事金融投資，剩餘的七○％則可用於實質投資。主計長認為今年推出台商回台投資、境外資金匯回專法後，「今年的ＧＤＰ絕對不會低於目前預估的二．一九％」。有官員表示，倘若美中貿易戰未有停火跡象，返台資金向兆元叩關也並非不可能。換句話，最多將有超過二千億元可投入金融商品。

而這些陸續返台資金已陸續展現在台股今年走勢中，上期本刊社長已列出過去十年台股要上漲超過六百點以上，必須是外資當年買超超過一千億元，但是今年外資至本周止買超不到六百億元，但台股已上漲超過一千一百點，顯見內資回來的威力。而原來中國大陸生產廠商陸續回台，台灣上半年出口金額雖較去年同期衰退三．四％，但輸往美國金額成長超過十七．四％，創下歷史最高成長紀錄之一。中國市場固然廣大，但美國總體經濟量居全球之冠，台灣有這部分加持，可望彌補中國大陸部分。

季線具中期支撐

台股經過一個月多月除權息，指數蒸發超過二百點，其實若加計此部分，台股其實已超過去年高點一一二七○點。近期漲多拉回，就技術面而言，季線及年線走平在一○三九○～一○六六七點，應具有強大支撐力，而再過五天左右將扣抵低檔指數轉為翻升，對中期走勢具有相當關鍵性；半年線以扣抵指數已加速向上，即將穿越季線，也就是說一○六六○點應具有中期支撐，除非美中貿易或是新興市場再出現意外利空，否則台股多頭趨勢確立。這次台股具有三大主軸分別是半導體及５Ｇ、金融及高息利特色。

台積電法說會對景氣看法，認為第三季較第二季營收成長十三％，第四季又較第三季成長，台積電會如此看，一定是看到下游大客戶，包括高速運算（如比特幣）、蘋果、海思、博通、高通、賽靈思等訂單很不錯，而提前向上游設備艾斯摩爾、應材等下單；也就是說，中間最大廠晶圓代工廠看好，代表上下游設備及晶片廠全都好，影響很大。且回頭看最近一個月高通、博通、奧地利微電子、美光、應材、科磊、德儀等，費城半導體成分股幾乎超過七成看好業績；也促使外資調高科技晶片股評等一波波。這樣來看，台積電業績會看淡嗎？已至少五家外資調升評等至三百元以上，那麼除非全球經濟又快速轉差，否則逢低是否應該買進？再者，台積電將改為逐季配息，第一次就是九月配息兩元，將提高長期持有人參加配息意願，所以等待該股日ＫＤ值降至低檔，又是一次買進時機。

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