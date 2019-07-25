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提早卡位…半年報搶先報

2019-07-25 13:20先探投資週刊

【文／黃俊超】

台積電與大立光領軍，加權指數再次挑戰一萬一千點，適逢上半年財報密集公告期，預期績優股將扮演衝關要角。

隨著美中貿易戰二度休兵，加上市場期待聯準會於月底預防性降息，美股道瓊、S&P 500與Nasdaq指數近期紛創新高，與台股連動性高的費城半導體也持強而上，帶動加權指數今年二度挑戰一萬一○○○點，成交量能緩步增溫，八月中旬之前上半年財報將全數公告，預期績優股將可望成為盤面上攻擊主力。

指數還原權值已達二萬點

貿易戰延伸到日韓之間，美國與伊朗之間正處於嚴重對立狀態，全球總體經濟也存在著下行風險，且美國聯準會官員近期不斷提及經濟前影不佳，很有可能於月底集會後進行十餘年來首次降息。股市創高、失業率處於五○年低點，未雨綢繆的預期性心理，與數個月前還在預期將升息，已是大不相同。

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除了國際因素之外，台股另一個加分項，來自於台商回流的資金，當中有二五％可用於金融投資、五％可自由運用，又台灣的殖利率向來於全球股市名列前茅，據彭博社統計，今年高達四．一五％，為S&P 500指數成分股企業一．八八％兩倍有餘，不過須留意貿易戰後續發展，與智慧手機市場變化。

在貿易戰與川普推特沒有新狀況之前，仍屬相對有利多方發展，至於心理關卡的「不怕一萬、只怕萬一」，台灣證券交易所編列的「發行量加權股價報酬指數」，簡單說即還原權值，不僅早已飛越一二六八二，七月二十二日更超過二○○○○點，短線要突破箱型整理雖有難度，不過個股仍有各自表述空間可期。

台積電、大立光領軍上攻

加權指數能有強勢表現，龍頭台積電與股王大立光功不可沒，重點就在於業績表現足以支撐股價。台積電第二季稅後純益六六七．七億元、ＥＰＳ二．五七元，符合市場預期，然而重點在於第三季展望，若是以美元計價，營收可望季增十七～十八．五％，毛利率與營益率也都將優於第二季。

除了第三季營運進入旺季持續升溫之外，台積電也表示由於5G、IOT、智慧型手機及HPC需求強勁，致使客戶端對相對應的七奈米、七＋奈米與五奈米製程需求強勁。七奈米目前很忙碌、七＋奈米訂單強到明年，五奈米明年上半量產，下半年將積極擴充產能，全年資本支出將超過原先預估的一一○億美元。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2049期；訂閱先探投資週刊電子版

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