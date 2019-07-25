謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

【文／謝金河】

最近報導台股的熱度有升高的現象，兩大經濟性日報都拿股市當頭條，例如經濟日報稱：「台積電股價衝，帶動一○一檔個股創新高」，其中有五四檔電子股，四八檔非電子股，其中非電子股有十三檔生技類股。這個現象也透露了台股雖未穿越一一二七○的高點，但已有上百檔個股再創新高，而且過去台股創新高的一定集中在電子股，這回很多傳產股表現出類拔萃，像經典代表作是六角與瓦城。

工商時報連續兩天把股市當頭條新聞處理，一是股民信心創了五○個月新高，這則報導來自國泰金控七月對股民的調查，有二五．六％的受訪者認為台股下半年會漲破一一○○○點，對未來經濟前景也由悲觀轉為樂觀，其實一一○○○點沒有什麼大不了，台股的目標應是一二六八二。這則報導出來後，次日工商時報的頭條又訪問老牌證券專家杜金龍的看法，把加權指數還原權值，並考量物價指數，杜金龍稱台股已飛躍兩萬點大關。

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老闆風格決定公司命運

這很清楚可以看出台積電在台股的領頭羊角色，從市值排行來看，台積電用美元計價的市值來到二二○三．七九億美元，領先第二名的鴻海三六一．○九億多出數倍，用台幣計價的話台積電市值約六．八兆多，過去三十年，台灣的晶圓雙雄競賽，現在勝負早已分曉，投資台積電、聯電命運相差十萬八千里，相對聯電市值一六四九億台幣，比用美元計價的台積電市值還低，從這個例子，可以想見投資股票選老闆有多麼重要！因為相同的產業，也會因為老闆經營風格不同，最後命運完全不一樣。

台股有台積電當家，已穩住半壁江山，如果依照現在外資紛紛把台積電目標價調升到三○○元以上，台股越過一一二七○機率很大，再加上台商資金回流，長線目標一二六八二應可期待，但是大家對未來的台股可能也要有不一樣的思維，眼前台股出現了一些變化。

一是過去三十年，內資出逃，外資取代了內資的角色，外資報告幾乎可決定股價的命運，從近十年的台股走向來看，外資買超，台股上漲，外資賣超，台股必跌，這已是台股的定律，例如金融海嘯後，○九年外資買超台股四八○一億，台股大漲三五九六．八九點；一○年外資買超二八一○億，台股再漲七八四點，但二○一一年外資賣超二七七六．四八億，台股大跌一九○○．四三點，之後，外資從二○一二年買超到二○一七年，台股只有二○一五年因為外資買超只有四六二億，台股下跌九六九．二點，不過去年美中貿易戰，外資大賣台股，賣超三五四八．六一億元，台股去年下跌九一五．四五點，相較於二○一一年外資賣超二七七六億，台股大跌一九○○點，台股抵抗力似乎增強了。

今年外資對亞洲市場的買超，加計了中國股市，台股重要性褪色，統計今年到七月十八日為止，外資買超排行榜，第一名是中國一五三．三億美元，印度的一○三億居次，第三是南韓五三．六億，印尼躍升第四是五○．三億，台灣退至第五，金額只有二六．七億美元，幾乎只有南韓一半，但是今年台股已上漲一二一九點，仔細看，外資買超南韓金額比台股多一倍，但南韓股市從二○四一．○四到目前二○九六，今年只小漲二．六九％，反而今年台股從九七二七．四一拉升到一○九四七．二六，大漲十二．五四％，外資加碼台股的力道不強，但台股表現出色，這是內資的力量加重了，這也就是大家要看台股新生態正在產生。

台商回流為台股帶來了新生態，二十三日我參加日本漫畫「神之 」的作者來台晚宴，六角董事長王耀輝正好坐在我隔壁，他特別告訴我，他的公司今年股價上漲，帶來很多正面效應，一是對外招募員工更有競爭力，員工對未來充滿希望與期待；二是市值增加後，六角更有能力邁向國際化，像今年六角到菲律賓，實力比過去強很多；三是公司實力上升後，他有更多資源可以發展品牌，他認為珍珠奶茶是台灣獨有的飲品，將來可能征服全世界，這正是一個起點，股價上漲，他對六角有很多新的想法。

內需消費股站上起跑線

從六角的上漲，大家可以想到漢來美食、晶華、瓦城、豆府這種具有內需消費特色的個股出現大幅上揚的走勢，這在過去幾年是不可思議的事，背後的動能是台商回流帶回內需消費，相對來看，這些年把店開遍全中國的像美食ＫＹ、王品股價表現比較弱勢，台商回流，台股第一個現象是走出很多內需消費股。

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