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台股最強外掛

2019-07-25 12:27先探投資週刊

【文／馮欣仁】

隨著美中貿易戰停火與全球央行吹起降息風，引發資金行情效應，台股今年除息行情相當熱絡，不少個股在短短幾天就完成填息，且股價創波段新高，讓股東們領到股息又賺到價差。台積電法說會對下半年景氣樂觀看待，且看好5G發展，進而帶動供應鏈再度成為法人追逐焦點；PCB銅箔基板、PA射頻元件、散熱等族群中，不少個股價創下新高，成為台股最強外掛。此外，具有台灣特色的內需股，以及類定存概念股，也是這波台股多頭指標。

眾所矚目的台積電法說會，不僅對下半年景氣釋出樂觀看法，目前七奈米訂單呈現滿載，且５Ｇ相關需求為下半年成長主要動能，獲得多數外資法人看好台積電未來營運發展，紛紛上修目標價，最高上看至三二五元。在台積電法說會後，股價也連續二日跳空大漲，不僅已完成填息動作，同時也創下波段新高；讓不少投資人與法人不僅拿到股息，且又大賺資本利得。

５Ｇ供應鏈最吸金

在台積電拉抬之下，台股加權指數也盤堅向上，逐步往今年最高點一一○九七點邁進。不過，面對一萬一千點關卡，或多或少仍會有震盪壓力，當前將以個股表現居多。除了挑選第二季與上半年財報亮眼的個股之外，並且得搭配籌碼面與技術面操作。

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可以清楚發現自七月以來，部分資金明顯再度回流至電子族群，尤其是與５Ｇ相關類股，像是ＰＣＢ銅箔基板聯茂與台光電、ＡＢＦ載板欣興、散熱超眾與健策、封測京元電子、功率放大器穩懋與宏捷科、網通設備智易與晶圓薄化昇陽半導體等股價不是創今年新高或者是創掛牌以來新高價。另外，記憶體族群如南亞科、旺宏、群聯、華邦電等也是七月以來股價加速走強之類股。至於非電子族群方面，由於ＢＤＩ指數創下五年新高，激勵散裝航運相關個股如裕民、台航、中航、慧洋ＫＹ等股價走強創高。此外，內需相關個股如車貸融資裕融、飯店觀光第一店、營建資產南港與厚生等

在台積電背書之下，５Ｇ依然是下半年盤面重心，由於涵蓋的零組件供應鏈相當廣泛，因此，相關個股可望呈現輪動輪漲態勢。與其追逐強勢股，倒不如去挖掘基期較低且具備基本面的個股。距離半年報公布大約還有半個多月左右，因此，部分個股似乎已提前反映半年報，股價出現強勢表態，且在法人買盤簇擁之下，短線漲幅相當驚人。

本刊前二期提及從事再生晶圓與晶圓薄化業務的昇陽半導體，在大客戶台積電先進製程持續發展，以及英飛凌、德儀等國際ＩＤＭ大廠擴大釋出晶圓薄化委外訂單，促使下半年營運持續增溫，今年營收與獲利可望雙雙創下新高吸引外資法人大舉買超，推升股價創掛牌新高價。

楠梓電搭滬電創高順風車

根據台灣電路板協會（ＴＰＣＡ）表示，每座５Ｇ基地台的主動天線單元（Active Antenna Unit；簡稱ＡＡＵ）約有六片電路板（天線端三片、ＲＦ端三片）、分布單元（Distributed Unit；簡稱ＤＵ）約有三片二八層左右之高速電路板、集中單元（Centralized Unit；簡稱ＣＵ）則有一片四○層左右的高速背板。以全球每年基地台建置的數量、材料及電路板報價等，預估二○一九年全球基地台電路板市場胃納達十億美元，二○二三年則可望成長至八○億美元。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2049期；訂閱先探投資週刊電子版

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