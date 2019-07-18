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自行車雙雄營運加足馬力

2019-07-18 12:14先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

近幾年在環保及健身觀念普及之下，電動自行車開始受到產業界關注，雙雄巨大、美利達值得關注。

台灣素有「自行車生產王國」美譽，一九八七年自行車年產值來到二一七億元，成車年產量更攀上一○七四萬輛的歷史巔峰，就在過去幾年，隨著產業外移、中國共享單車的崛起，衝擊了台灣自行車產業，造成中國內需市場疲軟，讓台灣自行車廠業績一落千丈，面臨巨大挑戰，二○一五年自行車成車產值達到五六五億元高峰後，便於一六、一七年連續兩年下跌十六．一％和二○．一％的負成長。不過，自從一八年第四季起，自行車大廠明顯感受到中國內需市場的回溫跡象，隨著共享單車的熱潮退去以及電動自行車持續熱銷歐洲下，讓過去跌至谷底的自行車產業出現一道曙光。

電動自行車受關注

最近幾年環保意識及休閒健身的觀念普及，以及已開發國家的騎乘自行車風氣盛行之下，其中，以省電、省力、低污染、低噪音、操作簡單及不須駕照等特色的電動自行車（E-Bike），在產業間成為關注的話題，成為新的綠色交通工具，成為代步工具新的選擇，且台灣出口的電動自行車不管是出口量、出口額都呈現年增的狀態，根據財政部關務署、台灣自行車輸出業同業公會公布的資料顯示，一八年全年電動自行車出口總額三．七億美元，年增五二．六九％，累積至一九年五月，電動自行車出口量將近二三．四萬台，年增率高達一一一％，出口值達三．一二美元，年增率一○二．九％。

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觀察過去的統計資料，可以發現，前二大出口市場為歐洲及北美自由貿易區，比例分別為六七．○一％、二二．一八％；在一九年前五月歐洲出口量來到十六．九五萬台，大增一三五．四八％，其中荷蘭出口量從二．八萬多台增加到七．八萬台，而英國、丹麥、西班牙、法國等國家的出口量也分別以二～六倍速成長。至於北美自由貿易區部分，前五月出口數量也從二．五萬多台增加至四萬多台，成長率六一．八八％。近期更有日系外資報告指出，電動自行車扮演自行車產業長線的最大商機，成長潛力驚人，整體滲透率將自現在的二．五～三％，至二○三○年將翻倍成長，滲透率上看十～十五％。

自行車族群受惠電動熱潮

電動自行車在歐美的持續熱銷下，整個族群內不管是整車廠的巨大、美利達、愛地雅，或是零組件中鏈條的桂盟，傳動器的日馳，輪胎的正新、拓凱、建大，自行車電池的統振，搭上電動熱潮，未來動能成長可期。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2048期；訂閱先探投資週刊電子版

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