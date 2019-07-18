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炎炎夏日 飲品商機正紅

2019-07-18 12:13先探投資週刊

【文／黃俊超】

熱浪來襲，冰涼的飲品最受青睞，除了便利商店提供全方位服務，手搖飲更是創意無極限，飲品市場更從國內延伸至全球各大城市。

地球發燒了！繼五月全球平均氣溫達歷史第四高之後，歐洲聯盟哥白尼氣候變化服務記錄數據顯示，歐洲六月氣溫較正常高出攝氏二度，全球則比去年高出○．一度，就連北美最西北端橫跨北極圈的美國阿拉斯加州也難倖免，其最大城市安克拉治測得攝氏三二．二度高溫，較過往平均二三．八度大幅提升。

飲品市場持續成長

炎炎夏日，除了戲水，待在冷氣房裡之外，若手中有杯冷飲，那更將是人生一大樂事。根據經濟部統計處資料顯示，截至今年三月底為止，全國飲料店數達到二．二四萬家，其中冰果店與冷熱飲品店為一．八一萬家、八○．八％，總營業額已經連續十四年正成長，今年甚至將有機會挑戰突破一千億元大關。

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台灣的便利商店密集度居全球前二名，而手搖飲更是在全球各地發揚光大。以日本為例，九○年代就曾有過一次「tapioca boom」（珍珠奶茶熱），沉寂十餘年後，又再次引爆，此風潮也不僅止於亞洲，隨著國內業者持續拓展，在全球各大洲、各大城市，幾乎都可以看到台灣手搖飲店面，成為另類的台灣之光。

飲料好喝、種類齊全已是基本要求，「視覺感」如星空飲料系的繽紛、漸層，蝶豆花的夢幻紫也曾引領風騷，口感物如珍珠、椰果等，也搭配色彩變化，風味從原本的甘蔗糖液延伸到焦糖、黑糖，撞色運用不僅於衝突色，同色調也同樣吸睛。換句話說，手搖飲早已不是局限於單一感官，色、香、味同等重要。

六角六月營收四．二億元，較去年同期成長三三．三％，第二季營收十二．三五億元、年增三三．○五％，皆創歷史紀錄，上半年達二三．二五億元、年成長三四．九九％，也續創同期新高。受惠「ＡＰＥＣ亞太拓展計畫」奏效，「Chatime日出茶太」憑藉大者恆大優勢，全力衝刺東南亞與日本市場。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2048期；訂閱先探投資週刊電子版

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