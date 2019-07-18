親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

教育部提不出蔡英文升等論文？陳學聖：大家都變笨了

狠賺日韓貿易戰

2019-07-18 12:11先探投資週刊

【文／魏聖峰】

安倍政府突然向南韓發動貿易戰，掐住南韓半導體和液晶面板上游關鍵電子材料，讓南韓業者無力反擊；南韓企業能做的僅能趁機拉抬記憶體價格，減緩貿易戰帶來的負面衝擊。

二戰後，雖然日本與南韓同屬美國在亞太地區的盟國，日韓兩國間的歷史恩怨情仇並沒有完全消弭。若有政客從中撥弄反日或反韓情結，這把火就容易燒起來。日本政府突然在七月初宣布管制出口日本輸往南韓的三項電子材料，將衝擊南韓半導體、面板業的生計，加深南韓民眾對日本的反感。南韓晶片大廠三星電子和海力士在全球記憶體產業有主導權，趁機操作讓記憶體價格上漲一波是可能的動作。

南韓民眾對日本普遍沒好感

南韓在二次大戰期間曾經是日本帝國主義的殖民地，南韓民間仇日情緒至今沒有解決。二次大戰期間，日本帝國主義強迫南韓民眾替日本企業工作，是這次貿易戰的導火線。因為南韓最法院在去年十月判決日本新日鐵住金公司需要賠償四名二戰期間幫他們工作的南韓民眾每人一億韓元（約二六二萬台幣）。但日本政府的認知是，這問題早在一九六五年日本與南韓建交後，當時日本政府賠償南韓政府三．六四億美元就已經解決了。現在南韓民間又向日本政府要求賠償，引發日本政府的不滿。新日鐵住金公司判決後，接下來還有三菱重工也可能會被要求額外賠償。

分享

日韓兩國間還有獨島爭議（日本人稱為竹島），兩國互稱對獨島有管轄權。南韓前總統李明博曾經登上獨島，引發日本政府不滿。之前，日韓兩國還有慰安婦爭議。這個問題在美國外交斡旋下，安倍與南韓前總統朴槿惠已簽署「日韓慰安婦協議」，雙方同意慰安婦問題達成最終且不可逆的解決。

根據南韓蓋洛普在七月上旬進行的民意調查顯示，有高達七七％的南韓民眾對日本沒有好感，對日本有好感的僅十二％，創一九九一年以來最低水準。在南韓最高法院判決日本企業向南韓民眾賠償後，形成日本與南韓間的外交緊張關係。六月底剛落幕的G20高峰會議期間，各國領袖忙著安排與其他國領袖進行個別的高峰會議，唯獨日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅沒有安排高峰會議，日韓兩國領導人也僅有八秒鐘的短暫問候。

精準向南韓發動貿易戰

G20高峰會過後，全球矚目的焦點都放在川普與習近平的美中貿易戰，日本政府卻在七月一日宣布要針對日本出口到南韓的高純度氟化氫、光阻劑和氟化聚醯亞胺（ＰＳＰＩ）等三項電子關鍵材料進行出口管制。過去，日本輸往南韓的這三項電子材料每三年審批一次，每次審批需要三個月的時間。這次改成每年審批一次，每次也是三個月。光阻劑和氟化氫是半導體生產過程中的必要材料，氟化聚醯亞胺則是生產液晶面板過程的必需材料。日本政府這次針對這三項電子材料管制，將會影響南韓半導體和液晶面板的產出。過去南韓業者通常都會有三～四個月的庫存，一旦用完卻又遭到日本政府管制，屆時南韓業者就出不了貨。

安倍政府選在這個時間點宣布對南韓管制當然有政治上的考量。因為日本將要在七月二十一日舉行參議院改選，安倍晉三希望這次參院改選執政聯盟的自民黨和公民黨能取得三分之二的席次，就能達到修憲的門檻，這是安倍晉三夢寐以求的狀況。安倍希望透過推動修改憲法第九條，將自衛隊存在寫進憲法的修憲草案。若參院選舉結果能如安倍晉三的願望，明年一月參院就會啟動修憲，若能獲得參院通過，就可以在明年秋天交付公民表決。如果公民表決同意修憲草案，日本政府就能派遣自衛隊到海外。這樣的趨勢符合目前美日安保條約共同對抗中國武力外擴的現狀，但也會引發日本軍國主義再起的疑慮。若明年日本修憲過關，日本與南韓、中國的外交關係都可能再度出現緊張情勢。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2048期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2048期更多精彩文章延伸閱讀：

◎封面故事：快閃填息股 漲相必佳

◎特別企劃：記憶體族群 股漲有理

◎中港直擊：中國車市觀望氣氛濃

【最新活動看板】

◎謝金河社長、黃啟乙總主筆帶您一同探究運動產業商機！

分享

先探投資週刊

投資實戰第一品牌！擁有專業分析及深度報導，是投信及法人最具參考與信任的財經媒體。《先探投資週刊》創刊於1980年，成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物，每週五出刊，不但完整掌握一週投資訊息，同時準確預測未來一週的動態趨勢。

相關新聞

謝金河：台股的質變與量變

2019-07-18 11:59

謝金河：股價真的要看老闆

2019-07-11 12:43

自行車雙雄營運加足馬力

2019-07-18 12:14

炎炎夏日 飲品商機正紅

2019-07-18 12:13

台股再闖12682

2019-07-18 11:57

記憶體族群誰享轉單效應？

2019-07-11 12:49

六月營收最強股特搜

2019-07-11 12:48

強勢股啟示錄

2019-07-11 12:46

直擊越南

2019-07-11 12:42

蓋商辦、廠辦去化回收快

2019-07-04 13:09

饗樂新食代 餐飲股真來勁

2019-07-04 13:06

低軌衛星兆元商機

2019-07-04 13:05

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

G20大明牌 電子股ＴＷＳ及多鏡頭是主角

2019-07-04 12:24

碳纖維廠苦盡甘來 數十載磨一劍的行業

2019-06-27 13:15

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

5G世代全面來臨 世界、漢磊搶攻GaN射頻元件

2019-06-27 13:09

美中貿易戰 江文勝：天下大亂 形勢大好？

2019-06-27 13:07

下半場最強主打星 量縮等待新局

2019-06-27 13:04

Ｅ３電玩展掀起全球遊戲瘋

2019-06-20 13:36

這家公司資產令人垂涎

2019-06-20 13:29

低調股出頭天 全球資金寬鬆風潮再現

2019-06-20 13:28

謝金河：貿易戰的不同命運

2019-06-20 13:28

川習熱線 台股燒

2019-06-20 13:19

風力發電股受惠選舉行情

2019-06-13 12:25

原油股遭空襲 俄股逆勢創高

2019-06-13 12:19

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

美中貿易戰效應 謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

2019-06-13 12:15

貿易戰衝擊 最接地氣產業不受波及現金滿滿

2019-06-13 12:11

營建營造類股逆勢飆漲

2019-06-05 13:04

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

貿易戰風暴擴大 打造持股免疫力

2019-06-05 12:38

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

全球內需股出頭天 油價大跌美中ＧＤＰ都受惠

2019-06-05 12:32

中國半導體業「安全可控」？ 「備胎」概念股搶眼

2019-05-30 13:42

華為急單湧現 ＣＯＦ大缺貨

2019-05-30 13:40

落難英雄股 股價淨值比低於一能不能買？

2019-05-30 13:38

華為供應鏈災情慘重 謝金河：生命找出路 資金找活路

2019-05-30 13:25

6月台股誰當家 台股政策護盤不遺餘力

2019-05-30 13:22
看更多

熱門文章

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:47

綠營玩弄「非韓不投」 最怕弄假成真

2019-07-11 08:56

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

錯誤消暑影響健康 中醫教您16招杜絕熱浪威脅

2019-07-12 08:58

謝金河：股價真的要看老闆

2019-07-11 12:43

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:09

韓國瑜封神後：韓粉興奮 綠營高興 連柯P都鬆口考慮參選

2019-07-17 16:32

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:43

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

王金平、吳敦義駁火 沒參選的更搶戲

2019-07-11 08:57

台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 15:40

草包不住火 綠粉鼓吹藍初選挺韓

2019-07-11 08:56

北市最夯捷運宅！4字頭入住蛋黃區

2019-07-16 08:37

一張醫療險都買不到 保險公司為何拒絕做「他們」的生意？

2019-07-15 10:55

央行總裁為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元 3股推升力道解讀

2019-07-11 15:24

鋪鋪路、清清下水道 韓市長想選總統政績得加把勁

2019-07-17 16:32

國產混凝土賣贏台泥 關鍵手段的秘密為何？

2019-07-11 15:44

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

【編輯室報告】此刻藍綠都是韓粉

2019-07-11 08:55

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

香港反送中對台灣產生的「蝴蝶效應」

2019-07-11 10:00

首富郭台銘喊課富人稅「養小孩」 富人不挺

2019-07-17 16:32

近百反川普菁英聯名投書：中國非敵人

2019-07-11 08:59

百年軍事景點──原日本海軍鳳山無線電信所

2019-07-16 11:10

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

坐山觀海 來墾丁當一頭懶牛

2019-07-11 11:28

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

谷歌、臉書乖乖匯錢 東歐駭客「代收」廣達38億驚奇

2019-07-11 14:40

六月營收最強股特搜

2019-07-11 12:48

二檔步入旺季的業績飆股

2019-07-11 12:10

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

日韓貿易戰 台廠記憶體受惠

2019-07-11 12:12

連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top