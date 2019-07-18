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台股再闖12682

2019-07-18 11:57先探投資週刊

【文／方亞申】

美股三大指數再創歷史新高，歐洲股市維持高檔，中港股市在季線橫向整理，在聯準會降息幾乎成定局、歐洲九月份可能量化寬鬆、中國經濟數據不佳，加速擴大釋金，國際資金滿溢，有利資金行情。台灣又有台商資金回流相助，今年除息行情熱鬧，包括電子、內需、金融都各有機會輪漲。

美國聯準會幾乎篤定月底降息，加上川普鬆綁了華為禁售令，美國三大指數道瓊、標普、Nasdaq本周都創下歷史新高。即便正在進行的第二季財報公布，市場預估標普成分股獲利可能衰退二．五％，是連續第二季衰退，但是看看市場就業仍是近五○年來最高峰，且油價維持在六○美元上下，無通膨風險，美國對中國華為禁令鬆綁，降低近一步貿易衝擊，聯準會主席透露降息口風，美國三大指數衝高，包括Visa、微軟、臉書、健康醫療等公司帶領創下高價，資金面寬鬆成為主要藉口。

台股三王表現穩健

其實包括印度、澳洲、紐西蘭、印尼、巴西等國家，今年以來陸續降息刺激經濟，川普屢屢喊話聯準會必須降息；中國在公布第二季經濟成長率僅六．三％，是近二七年以來最低，人行馬上釋近五千億人民幣；德債息走跌比ＥＣＢ存款利率還低，但歐洲計畫寬鬆銀根。全球負利率資金超過十三兆美元，黃金創下近六年來最高價後，還在高檔一千四百美元上下震盪。

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全球開始出現一波資金潮，降息似乎成潮流。美股受此刺激，即使季報不佳，但三大指數續創高點，另外就是川普鼓勵企業把海外資金匯回減稅，一般用以投資或是減資、增發股息。美國商務部公布，企業去年把海外獲利匯回金額合計七七六五億美元，今年首季匯回金額經季調後為一○○二億美元，為二○一七年底通過減稅案後匯回規模最小一季，但仍高於一七年平均每季匯回規模。商務部指出，從去年首季到今年首季為止，政府減稅措施已實施五個季度，累計匯回八七六七億美元。企業在減稅後買回自家股票規模不斷創新高。標普企業去年買回金額一季比一季高，全年合計買回八○六○億美元，高於一七年的五一九○億美元。美企買庫藏股，墊高股價，總市值高者大多擁有較多現金，公司自己買、其他投資機構基金跟著買，以龍頭股為主是近兩年來三大指數不斷創新高的推力。

雖然美中貿易談判忽多忽空，但只要美股未出現大回檔跌破季線；道瓊二六二五○點、標普二九○○點、Nasdaq七九一○點不破，基本上還是屬於震盪盤堅走勢。費半指數在三大指數強勢帶領下，也重返一五○○點，台積電盤堅算是功臣之一。

台灣同樣享受資金回流，至七月上旬止，已累計八四家台商通過審查，總投資金額超過四三四六億元，今年上看七千億元資金返台。立法院已通過資金返台獎勵條例，明訂需要在兩年內匯回專戶才享有稅率優惠，財政部估每年最高可吸引近九千億元活水。而值得注意的是央行說法，央行承認資金回台多，台幣升值壓力大，要出口廠商小心應對。已有外資預估台幣今年匯率將升至三○、明年向二九推進，顯示外在資金真的很多等待返台。

美中貿易戰暫緩，台灣電子股將受惠，主要是中國這次被美國修理，未來進貨可能盡量以非美國地區為主，台灣半導體業本來就在全球具有優勢，且這次美中貿易戰一度緊繃，但還未波及到蘋果，而目前華為壓力稍減，恢復拉貨，加上中國本身需求，對於５Ｇ手機、基地台及建置，加上下半年英特爾及ＡＭＤ推出新產品，還是有旺季需求，這些狀況可待台積電法說會講清楚。事實上台積電股價完成填息後持續向上走，若還原權息，股價距離歷史高點二六一．七元不到十元，可說是電子股最強指標。

大立光上半年交出ＥＰＳ八六．五一元好成績，毛利率直逼七○％，並說高階鏡頭需求旺盛，法人預估全年ＥＰＳ有機會向二一○元歷史新高挑戰，也就是今年每股獲利創新高是較偏向正面的。如此股價不容易跌破年線了！至於營收王鴻海，郭董在國民黨初選失利，但股價不跌反漲，且過去半年中郭董幾乎月月回補鴻海持股，股價已穿過所有均線轉呈多頭，年線也正守穩。

系統整合廠迎接轉單

三王表現穩健，有利電子次產業個股表現。熱度高的ＰＣＢ族群，由於屬於電子業上游，第二季業績明顯上升者，股價都表現不錯，包括華通、楠梓電、燿華、健鼎、臻鼎ＫＹ、易華電等，其中華通及臻鼎屬於蘋概股，蘋果新機將推出，預計第三季業績將持續成長，而燿華兼具５Ｇ及無線耳機業績題材，內外資大舉買超，楠梓電則有轉投資中國掛牌的滬士電子受惠５Ｇ，業績大好，股價表現將較偏向正面。

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