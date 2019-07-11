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年輕人怎麼了？這玩意有毒恐帶病 為何爭相違法偷養

居住正義？台中社宅用地遭標售的諷刺與矛盾

直擊越南

2019-07-11 12:42先探投資週刊

【文／魏聖峰】

美中貿易戰下，越南、台灣、孟加拉和南韓是最大受惠者；其中，又以越南受惠最大，已成為第八大美國進口國。南韓、日本、新加坡和中國是越南前四大外資，隨著外資大量移入越南投資，炒作越南工廠租金價格不斷上漲，越南的人工成本也攀升，越早插旗的台商就占據天時、地利、人和之便！

美國總統川普從去年三月份掀起美中貿易戰至今已超過十六個月，原本在中國設廠的美國企業和外國工廠為了避免被課徵關稅，陸續轉移陣地移出中國。ＣＮＮ七月初報導，以今年前五個月的美國進口商品來看，中國進口產品明顯減少，但越南、台灣、孟加拉和南韓的進口數量大增，顯示這四個亞洲國家才是美中貿易戰的受惠者。

美中貿易戰從去年第一季至今，川普要求美商企業和相關供應鏈盡快撤出中國市場。美商企業從美中貿易協商剛開始的觀望態度，轉為積極。尤其去年第四季美股大跌、川普要求聯準會降息因應，讓美商企業體認到川普對美中貿易戰是玩真的。去年十二月初川習會後，川普暫緩對中國進口商品新徵關稅，即使後來協商進度在五月初以前都很順利；這段期間，美股和國際股市表現不錯，市場避險意識卻不斷升溫，美商企業和供應鏈的工廠這段期間陸續移轉在中國的產能。五月初習近平推翻先前美中貿易協商的結論，引發全球股市下跌一個月，直到六月底的G20川習會，美中雙方才又同意恢復協商機制。

越南成為美國第八大進口國/b>

從美中雙方談談打打的過程，金融市場普遍認為，川普打貿易戰是認真的，也把中國打成威脅美國國安的挑戰者，姑且不論未來是否能在這次重新恢復談判後獲致結論，美中關係不可能再回到去年三月以前的美中貿易關係。這個現象反應在今年前五個月的美國進口商品變化。根據美國商務部統計，今年前五個月，美國進口商品比去年同期成長○．八％，代表今年美國內需市場維持擴張，但中國進口商品卻比去年同期大減十二．三％。

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同期間，越南出口到美國的商品成長三六．四％，晉升為美國第八大進口國，這也是ＣＮＮ點名越南是美中貿易戰下的最大受惠者。台灣商品出口到美國年增二二．五％（排名第十三），南韓商品出口到美國年增十二．四％（排名第六）。還有孟加拉出口商品到美國年增十四．二％，這四個亞洲國家被ＣＮＮ點名是美中貿易戰下的受惠國家。印度雖然沒有被ＣＮＮ點名，今年前五個月印度出口到美國商品也年增十二％，且印度是排名第九的美國進口國。印度也是美中貿易戰下的受惠國家之一。

川普六月間接受ＣＮＢＣ專訪時表示，在他的關稅政策下，從中國生產出口到美國的日常生活用品變得昂貴，企業紛紛轉移陣地，包括美國企業和其他外國企業的工廠陸續移出中國，這會讓中國遭遇重挫。ＣＮＮ記者羅伯斯科（Katie Lobosco）撰文認為，就算企業的工廠要離開中國，也是需要一段時間，做為出口美國且避免被課稅的配套措施，要能找到像在中國生產成本低廉且品質還要不差的地方，至少要花費好幾個月，甚至數年。不過，根據上海美國商會在五月間的調查，大約有四成的企業考慮撤出中國，以避開被美國課徵關稅。

以美國最大品牌的耐吉為例，早年耐吉看好中國內需市場的買氣，旗下供應鏈的寶成和百和在中國都有生產線。當時是因為中國人工和廠房價格低廉，除了就近供應中國市場外，也能出口外銷到美國市場。即便如此，就在二十年前，也有耐吉供應鏈的豐泰前往越南設廠，當時越南的廠房和人工成本比中國還便宜，也因為豐泰到越南設廠，連帶也把百和和其他上游供應鏈帶往越南設廠。以現在的角度來看，當年耐吉分散風險、分別在中國和越南都設供應鏈的做法，如今獲得很大的回饋。

從附表的越南前十二大外資來看，南韓、日本、新加坡和中國是前四大外資來源國，台灣企業在越南投資排名外資第六大國。二○一○年中國和日本曾經因為釣魚台事件導致外交關係緊張，一度在中國境內掀起反日示威，當年許多日商因為示威引起砸商店造成不少損失。這事件引發日本企業陸續關閉在中國的工廠，轉移陣地到越南和泰國等東南亞地區設廠。其中，日系電子產品業者大部分到越南設廠，而日本汽車製造商則是擴大在泰國的投資。

早年到越南投資者獲得回饋

南韓大型電子產業的三星電子和ＬＧ電子，也是在二十多年前看好中國市場，把手機與部分家電工廠搬到中國。後來中國積極發展半導體產業，南韓DRAM工廠也跑到中國和當地中國業者合資。由於三星電子和ＬＧ電子很早進入中國設廠，在蘋果iPhone以及中國本土手機業者還沒有崛起的時代，三星電子曾經是中國手機市場的龍頭，不論是三星電子還是ＬＧ電子都曾經在中國市場享有美好的銷售時光。

【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2047期；訂閱先探投資週刊電子版

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