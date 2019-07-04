蓋商辦、廠辦去化回收快

【文／劉居全】

台商回流加快腳步，帶動商用不動產及土地交易熱絡，長虹、華固、京城、興富發、遠雄及宏普等都將提高商辦、廠辦開發比重。

受到美中貿易問題未解，加速台商鮭魚返鄉，帶動工業地、廠房及廠辦交易攀升，根據外商商仲第一太平戴維斯統計今年上半年大型土地交易總額達一三一○億元，幾乎快追平去年全年土地交易金額。

上半年建商購地超越去年

第一太平戴維斯表示，今年上半年建商購地金額累計達一一五五億元，超越去年全年購地總額的九六七億元，是十年統計新高；而在商用不動產市場方面，上半年總交易金額為五二五億元，年增率六％，其中商辦交易最熱絡，占比達三七％，交易金額達一九二億元。 許多建商看準北市商辦空置率逐年下降，紛紛在台北市精華地段購地將建商辦大樓，包含長虹分別在南港及北投買地蓋商辦，興富發買下中山區土地，宏普買下內湖及中山土地等。第一太平戴維斯統計今年上半年建商千億元獵地金額中，商業地與工業用地即達三六一億元，遠高於去年全年度一三一億元，同時特別著重雙北市中心周邊的內湖、南港、新莊、士林等產業聚集及園區開發區域。

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信義全球資產經理王維宏表示，受到自用及投資需求看漲，今年商用不動產熱度不減，建商購地開發商辦及廠辦，壽險金融業持續投入商用不動產；工業地產受惠台商回流加溫，政府積極釋地、修改工業區政策，包含聯詠、大立光、台達電等科技業紛紛加重工業地產投資比例。辦公大樓受到都更轉換標影響，台北市精華地段由租轉買需求增加，REITs、壽險金融、科技業等積極搶樓，使得信義計畫區指標性商辦紛紛喊漲，預計下半年北市商辦在無供給情況下，租金持續上漲，而未來信義計畫區有兩大招標案世貿三館及信義行政中心，也將受市場矚目。

而第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，今年上半年商用不動產買氣逐步升溫，除自用剛性需求外，投資型買方也有動作，市區新辦公室供給不足，近期租金漲幅明顯，產壽險、投資公司與REITs看好未來辦公室升級及擴大的需求，接連出手購入辦公室標的。展望下半年，雖然二○二○年一月有總統大選，但持續低利環境，加上產業回流、政策利多與剛性自用需求穩定等因素支撐下，商用不動產交易有機會連續兩年突破千億。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2046期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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