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台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

G20大明牌 電子股ＴＷＳ及多鏡頭是主角

2019-07-04 12:24先探投資週刊

【文／方亞申】

G20川習會超乎市場預期的結果，美中台股市大漲，台積電快速完成填息，帶動電子PA、CCL、散熱、PCB、TWS族群強勢上漲或創今年新高；內需、運動及餐飲等高息率股則是資金依舊青睞的標的，股價整理後還有機會表現，短線上台股正進入熱鬧的除權息行情。

攸關全球經貿發展的大阪「習川會」結束，中國國家主席習近平和美國總統川普雙方決定重啟貿易協商，美國不對中國加徵新關稅，同時川普對華為解禁，容許美企向華為出售部份零件。雖然只有對華為部分解禁且後續美企動作如何配合仍待觀察，最重要是谷歌是否解除停止授權華為使用信箱、地圖等，將是觀察焦點。而美國不採用華為５Ｇ設備未變，華為本身危機仍存在，只是壓力稍減。不過資本市場認為兩者重新談總比沒談好，加上美方態度未如先前強硬，國際股市幾乎都是大漲呼應。

美股一日反映利多，標普指數再創歷史新高、道瓊及Nasdaq指數都在今年高點區；受惠最多的費半則重返一千四百點之上。美股技術線型轉成多頭態勢。而接下來七月中旬開始的美企財報，是否下修財報及獲利預測將是焦點，但是要注意美股三大指數在六月份全面大漲，幾乎都收復五月川普放狠話要調升三千億美元中國輸美商品關稅至二五％而股市大跌失土，目前又有利多，是否出現假突破真拉回？大致上只要四大指數尤其是半導體指數未失守月線之前都屬強勢。

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還原權息已接近今年高點

其實先前就提及六月份以來包括德國、法國、印度、泰國、拉丁美洲的巴西及阿根廷股市都創今年新高，影響較大的是大中華地區及日韓。如今壓力短期消失，有利亞洲股市補漲。其中最弱勢的香港恆生及國企指數都站上季線二八六○○點及一萬一千點關卡；中國上證指數則站穩三千點大關，接下來將挑戰今年高點。尤其是以權值股為主的新加坡Ａ五○指數距離今年高點一四二六五點相當近，最重要的兩家公司股王茅台股價創新高站上一千人民幣、中國平安保險距高點也近，權值股帶動氣勢，使得滬深三百指數也躍躍欲試挑戰高點；上證指數則站上季線，也有機會上看今年高點三二八八點。

除少數日本及韓國股市表現較弱勢外，全球股市可以說多頭走勢正夯，看似與基本面不佳、不少國家紛紛降息頗不契合。但股市上漲主要就是資金過多所賜，尤其市場預期利率較高有降息空間的美國聯準會七月將降息至少一碼，多頭有恃無恐。但也就因為如此反而要注意，首先是財報效應及聯準會是否真的降息？否則屆時若不如市場預期，又將有拉回壓力。

台股原本就是美中貿易戰重災區之一，外資五月大賣台股超過一四七○億元，六月份回補不到四五○億元，由於美中關係回到五月初之前模式，理論上外資應該要回補台股約九百億元左右才是，至少短期美中劍拔弩張情況緩和，華為恢復部分採購，對於相關台灣電子供應鏈是好事；蘋果也不用擔心中國抵制，供應鏈也將恢復往常下半年旺季。就台股技術面來看，指數已逐漸逼近今年高點一一○九七點，若將台積電、台塑集團等除息還原，目前約今年高點。而要注意全球經濟成長放緩，消費自然受影響；華為若無谷歌等重要公司恢復制裁前狀況，今年手機銷量單靠中國內部，也至少要掉三分之一以上；蘋果新機新功能改善不多，不過市場預期將出現三鏡頭。電子業下半年進入出貨旺季可能沒有以前旺，將聚焦在新的裝置以及鏡頭身上。而台股指數從六月至今已經出現三個跳空缺口，在美中貿易戰短暫解除警報下，指數可能走盤堅為主，一○六○○點轉為大支撐。

電子股ＴＷＳ及多鏡頭是主角

所幸全球資金還是很多，法人估計負利率資金超過十二兆美元，加上最新澳洲又連續第二個月降息，全球降息風潮洶湧，刺激風險性資產波動，而台股只要均量回到一千一百億元以上，就是個股表現機會。尤其櫃買指數漲幅相對落後，預期有補漲機會。

下半年新的裝置預期放量焦點將集中在真無線藍牙耳機（ＴＷＳ），自從二○一六年蘋果推出首款AirPods之後，包括三星、華為、小米、Bose、Sony、B&O等手機品牌與專業耳機廠商都紛紛跟進，掀起一股真無線藍牙耳機風潮。根據ＧＦＫ統計，到二○二○年ＴＷＳ市場規模將達到一一○億美元。ＴＷＳ相關供應鏈，如藍牙晶片、電源管理晶片、ＭＥＭＳ麥克風、揚聲器、電池、軟硬結合板等廠商業績都有較大成長機會。另外也有機構統計一八年ＴＷＳ耳機全球出貨量約達四六○○多萬副，二○二○年可達一．二九億副，有數倍成長。

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